Влада почала зловживати воєнним станом, використовуючи не тільки для оборони, але й для авторитаризму, - Порошенко

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав владу не зловживати воєнним станом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, за словами парламентаря, влада вже 15-й раз пропонує продовжити дію воєнного стау.

"Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити: ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму.

Узурпація влади не може бути сьогодні ціллю. Необмежена влада Офісу над вами, над парламентарями – це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об’єднатися. Об’єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об’єднатися для того, щоб вбити Путіна і перемогти. Об’єднатися навколо Збройних Сил", - наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" вимагає поставити на голосування закон про ПДФО і дати гроші армії.

"Ми вимагаємо зупинити нафтопровід "Дружба", бо це 20 мільйонів доларів щоденно Путіну", - підсумував він.

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