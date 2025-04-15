Влада почала зловживати воєнним станом, використовуючи не тільки для оборони, але й для авторитаризму, - Порошенко
Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав владу не зловживати воєнним станом.
Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.
Так, за словами парламентаря, влада вже 15-й раз пропонує продовжити дію воєнного стау.
"Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити: ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму.
Узурпація влади не може бути сьогодні ціллю. Необмежена влада Офісу над вами, над парламентарями – це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об’єднатися. Об’єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об’єднатися для того, щоб вбити Путіна і перемогти. Об’єднатися навколо Збройних Сил", - наголосив Порошенко.
Лідер "Європейської Солідарності" вимагає поставити на голосування закон про ПДФО і дати гроші армії.
"Ми вимагаємо зупинити нафтопровід "Дружба", бо це 20 мільйонів доларів щоденно Путіну", - підсумував він.
Будь ласка, зачекайте...
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і ось таке невігластво ось тут вештається, і чомксь без клейма )(********
Не пройшло і сім років...
Якщо так - тоді я не здивуюсь, що в тебе не залишилось нічого того, про що говорилось сім років тому.
Якщо ти тупеньке і не зрозуміло, що означає мій коментар, то погугли аналогічні вислови чи запитай у ШІ.
ДЕ доречі Сибіга якого ще дуже давно голосуванням в рамках закону викликали до Верховної Ради щоб він прозвітував про перебіг справ щодо документу о корисних копалинах с США? Тупо положив болта
Іноді мене дивує безхребетність влади під час війни
Що зайвий раз підверджує усю ту маючну, яку ти несеш, разом з ******, Трампом і КО
Зе-влада почала насаджувати авторитаризм з ПЕРШОГО же ДНЯ, як отримала владу!
Якщо і говорив, то за шість років нічого проти цього НЕ РОБИВ.
Може і зараз це "просто говорильня" від нього?
Може, організувати державний переворот?
нажитоє нєпасільним трудом"дємократію" - і не допустить перевиборів .... ваєнний стан - ваєнні не можуть прагаласавать ущємляєм іх права... А то ,що люди 4 роки практично кріпаки - це не ущємляє - бо ета другоє....
"Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення? Джерело: https://censor.net/ua/n3546927
Є в мене одна версія ,чому подають за місяць ,а не в кінці як завжди .- бо є ймовірність ,що оголосять припинення вогню -пермир'я до кінця квітня. І тоді Зе та його шобла опиняться в непростій ситуації з продовженням військового стану