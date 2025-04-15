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Новини
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Влада почала зловживати воєнним станом, використовуючи не тільки для оборони, але й для авторитаризму, - Порошенко

Порошенко застеріг владу від авторитаризму

Лідер "Європейської Солідарності" та п'ятий президент Петро Порошенко закликав владу не зловживати воєнним станом.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу політсили.

Так, за словами парламентаря, влада вже 15-й раз пропонує продовжити дію воєнного стау.

"Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення? Я хочу наголосити: ми маємо визнати очевидне, влада почала зловживати воєнним станом, використовує його не тільки для оборони країни, а для побудови авторитарного режиму.

Узурпація влади не може бути сьогодні ціллю. Необмежена влада Офісу над вами, над парламентарями – це принизливо для всієї України. І ми маємо негайно зробити все, щоб об’єднатися. Об’єднатися не навколо Зеленського чи Порошенка, а об’єднатися для того, щоб вбити Путіна і перемогти. Об’єднатися навколо Збройних Сил", - наголосив Порошенко.

Лідер "Європейської Солідарності" вимагає поставити на голосування закон про ПДФО і дати гроші армії.

"Ми вимагаємо зупинити нафтопровід "Дружба", бо це 20 мільйонів доларів щоденно Путіну", - підсумував він.

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Автор: 

ВР (14971) Порошенко Петро (15171)


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Топ коментарі
+30
Все так
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15.04.2025 14:39
+20
Для Зе влади прекрасно щоб був весь час військовий стан, можна красти в три харі, он спікер скоро в камеру не буде влазити..
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15.04.2025 14:41
+15
73% отримали "країну мрій" Узєлєнскава ("єслі би єщо нє ета вайна")
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15.04.2025 14:47
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Все так
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15.04.2025 14:39 Відповісти
А в "час Х" він нарешті втече. Я переконаний, що він втече.
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15.04.2025 15:44 Відповісти
НІХТО не сумнівається.
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15.04.2025 16:01 Відповісти
Є куда і є з чим.
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15.04.2025 16:02 Відповісти
Для Зе влади прекрасно щоб був весь час військовий стан, можна красти в три харі, он спікер скоро в камеру не буде влазити..
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15.04.2025 14:41 Відповісти
А что, ещё влазит?!
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15.04.2025 15:14 Відповісти
В панорамну поки влазить )
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15.04.2025 16:28 Відповісти
а у нас Військовий стан хіба наразі? 🤓👀
і ось таке невігластво ось тут вештається, і чомксь без клейма )(********
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15.04.2025 15:49 Відповісти
влада зловживає владою
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15.04.2025 14:41 Відповісти
Абирвалг тобі у поміч на ліпєцкай хвабрікє...
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15.04.2025 14:52 Відповісти
Та невже...
Не пройшло і сім років...
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15.04.2025 14:42 Відповісти
в тебе - всі вчорашні інфи вивітрились з макітри?
Якщо так - тоді я не здивуюсь, що в тебе не залишилось нічого того, про що говорилось сім років тому.
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15.04.2025 15:24 Відповісти
Навіщо ти це написало?
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15.04.2025 16:13 Відповісти
Пішло ти зебільне *****
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15.04.2025 20:48 Відповісти
Це я зебільне??)))))

Якщо ти тупеньке і не зрозуміло, що означає мій коментар, то погугли аналогічні вислови чи запитай у ШІ.
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16.04.2025 08:37 Відповісти
Я саме ти сприйняло мій коментар?
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15.04.2025 16:14 Відповісти
Нажаль влада знищила парламентаризм в парламентьсько-президенстській державі.

ДЕ доречі Сибіга якого ще дуже давно голосуванням в рамках закону викликали до Верховної Ради щоб він прозвітував про перебіг справ щодо документу о корисних копалинах с США? Тупо положив болта
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15.04.2025 14:44 Відповісти
Позно прокинулись. Влада вже узурпована
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15.04.2025 14:45 Відповісти
73% отримали "країну мрій" Узєлєнскава ("єслі би єщо нє ета вайна")
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15.04.2025 14:47 Відповісти
Цар Петро перший, теж Петро Олексійович, бив міністра Меншикова за зловживання. Іноді чоботом або підручним матеріалом. Ніякого толку. Спробуйте так з нашею владою.
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15.04.2025 14:50 Відповісти
Схоже останні демократичні вибори у нас залишилися навесні 2019. ЗЕлена потороч демократично владу не віддасть, це вже зрозуміло. Поки країна воює з москалотой, з рускім міром, зелена шантрапа вже вибудувала прикриваючись війною всередині Україну таку собі бєларусію, без свободи слова, без парламентаризма, без місцевого самоврядування, як в рашкє з якою ми воюємо. Тобто за 6 років демократичну українську державу покидьки з Банкової перетворили на напівавторитарну країну із все більше проступаючим культом особистості зеленого скомороха. Так як вдалося з яником в 2013-2014 із слугами кремля не вийде, тут або вони сядуть за держзраду та мародерство, або українська незалежна держава припинить своє існування та перетвориться на "малоросію" чи "хахляндію"
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15.04.2025 14:50 Відповісти
Зі шконки крапаєш, "страждалець від влади".
Іноді мене дивує безхребетність влади під час війни
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15.04.2025 16:54 Відповісти
так може стуканьош за "наклеп" на владу найвеличнішого лідора? проявиш так би мовити бдітєльность? на таких як ти, "здивованих безхребетністю влади", на московських болотах весь ********** режим тримається...
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15.04.2025 17:00 Відповісти
А НАВІЩО мені ЦЕ. Пиши що хочеш, в своє задоволення, нехай УСІ бачать твою дурість.
Що зайвий раз підверджує усю ту маючну, яку ти несеш, разом з ******, Трампом і КО
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15.04.2025 17:46 Відповісти
ЗЕлене, шо ж тебе так курвить? Врагі народа про твого найвеличнішого Боневтіка-Бонелоха "нагаварівают нєхарошеє"? Попий зеленки, може попусте?
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15.04.2025 18:03 Відповісти
Дякую за ваш рецепт, я таке не вживаю
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15.04.2025 22:32 Відповісти
НАРЕШТІ ПРОКИНУВСЯ?!
Зе-влада почала насаджувати авторитаризм з ПЕРШОГО же ДНЯ, як отримала владу!
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15.04.2025 14:54 Відповісти
читай архіви цензора, про авторитаризм Порох сказав першим, засудивши указ Зе про розпуск парламенту VІІІ скликання.
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15.04.2025 15:22 Відповісти
"Довід" НЕ на його користь.
Якщо і говорив, то за шість років нічого проти цього НЕ РОБИВ.
Може і зараз це "просто говорильня" від нього?
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15.04.2025 15:45 Відповісти
А що він мав зробити?
Може, організувати державний переворот?
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15.04.2025 16:00 Відповісти
обіжений
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15.04.2025 15:18 Відповісти
Вибари мажліві ліше після справєдлівого міра - єтак к году 2050 . Як говорив лідер свободних людей Стефанчук - ми підемо на усьо ,шоб защітіть нажитоє нєпасільним трудом "дємократію" - і не допустить перевиборів .... ваєнний стан - ваєнні не можуть прагаласавать ущємляєм іх права... А то ,що люди 4 роки практично кріпаки - це не ущємляє - бо ета другоє....
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15.04.2025 15:24 Відповісти
Білій і пухнастий Петрусь про суддю Чауса вже забув?
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15.04.2025 16:13 Відповісти
То не він, то йому підкинули
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15.04.2025 16:55 Відповісти
Вам з мішаньою шаблезубі порохоботи не сняться?
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15.04.2025 21:21 Відповісти
Які там зуби, вони тільки засмоктати можуть, чи відсмоктати, як там правильно буде?
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15.04.2025 22:33 Відповісти
А що суддя Чаус? Його ж впіймали і з Кишинева в Київ привезли; щоправда, з пригодами, але привезли.
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15.04.2025 20:55 Відповісти
Недарма Трамп назвав зєлю диктатором ,але всі наші диванні ура-патріоти стали поливати брудом Трампв та істерично верещати і захищати найвеличнійшого лідора ********** янєлоха боневтіковича .
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15.04.2025 16:24 Відповісти
Зеля таки диктатор (точніше, поки що - автократ), та тільки трамп збрехав прпо підстави для такого висновку. Бо він сказав не про волюнтаризм (до речі, на який сам Трамп "страждає") а про відсутність виборів в обумовлений Конституцією термін. А вибори та же Конституція проводити не дозволяє, бо йде війна.
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15.04.2025 20:53 Відповісти
За Конституцією Україна є парламентсько-президентською республікою ,а зєля її порушив ,забравши всю владу в свої руки.
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15.04.2025 21:24 Відповісти
та скоріше - це він отримав всю владу в свої руки. Так вирішив мідрий наріт. До речі, в США - також., така сама ситуація.
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15.04.2025 22:11 Відповісти
Наступним кроком Порошенка буде святкування 9-го травня спільно з )(уйлом, бо зеля диктатор.
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15.04.2025 21:15 Відповісти
за словами парламентаря, влада вже 15-й раз пропонує продовжити дію воєнного стау.

"Ми точно знаємо, що це треба робити, але чому за місяць до закінчення? Джерело: https://censor.net/ua/n3546927

Є в мене одна версія ,чому подають за місяць ,а не в кінці як завжди .- бо є ймовірність ,що оголосять припинення вогню -пермир'я до кінця квітня. І тоді Зе та його шобла опиняться в непростій ситуації з продовженням військового стану
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16.04.2025 00:07 Відповісти
 
 