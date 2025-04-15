ВР із другої спроби підтримала зменшення пенсії прокурорам

Сьогодні, 15 квітня 2025 року, Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроєкт про зниження пенсій для прокурорів.

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, проєкт закону №12278 підтримали 239 депутатів.

Законопроєктом пропонується:

пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;

передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;

законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим Законом про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Він також нагадує, що 26 березня Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.