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ВР із другої спроби підтримала зменшення пенсії прокурорам
Сьогодні, 15 квітня 2025 року, Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроєкт про зниження пенсій для прокурорів.
Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.
За його даними, проєкт закону №12278 підтримали 239 депутатів.
Законопроєктом пропонується:
- пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
- передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
- законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим Законом про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".
Він також нагадує, що 26 березня Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.
Топ коментарі
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Нема замовлення від третякової і гетьманцева?
Уряд затвердив схему розмірів посадових окладів державних службовців Верховної Ради.
Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2025 року.
Для цілей цієї схеми грейд - це зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень статті 96 Кодексу законів про працю України.
Для грейду 1 установлено посадовий оклад 119 465 грн. Для грейду 4 посадовий оклад становитиме 70 689 грн.
Повністю читати отут https://sud.ua/uk/news/publication/328318-kabmin-utverdil-skhemu-dolzhnostnykh-okladov-chinovnikov-verkhovnoy-rady
Далі буде, але вже зачепить всіх, крфм депутатів, їх помічників-радників і крім міністрів та членів ********** рад і суддів.
Тепер прокурори будуть єдині кому не тільки встановиои найнижчий прожитковий рівень для обрахунку окладів, але обмежели пенсію на рівні 10 найнижчих показників пенсій, не дивлячісь на податки ЄСВ які вони сплачують з всієї суми зарплат.
При цьому вписали дебільну, для відмазки, або спеціальну норму для публічного знущання над ними, про індексацію їх пенсій з 1.03 кожного року на рівень зростання доходів та підвищення інфояції, ЯКА НІКОЛИ НЕ ДОДАСТЬ ДО ЇХ ПЕНСІЇ НІ КОПІЙКИ!
Генпрокурор або тряпка або його взагалі не має, гуляй.депутатська рваніна на цьому полі хоч висрись)
Рядовий процкер з вислугою 10-15 років отримує грязними 48 тисяч, сплачує 20 єсв, 5 військовий збір.
Тобто.48-9,6-2,4=36 000.
Якщо виходить.на пенсію має отримати 48*60%~29 тисяч пенсії.
Обмеження 23. Тисячі 6 тис мінус.
З тими розмірами індексації який встановлює кабмін аби повернути.в них вкрадені цим законом пенсії, треба ШІСТЬ років чекати, щоб просто повернути те, що по закону малоб виплачуватись з самого початку.
Натомість.помічник депутата, він же фотограф, барист, саміл'є, особистий масажист, чи корабельна доска, отримуючі 120 000 зп, цих обмежень не матиме як і його пан депутат, а тому пенсію отримуватиме мінімально 60 тисяч.
Але нічого страшного, народу депутати і урядовці, а також соросня кинули на з'їдіння прокуратуру, сподіваючись що народ цим нажреться і їх не чіпатиме.
Чомусь з розміром нижньої швидко впорались.
Геносайд прокурорської нації...