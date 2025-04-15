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Новини Пенсії прокурорів
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ВР із другої спроби підтримала зменшення пенсії прокурорам

Пенсії прокурорів

Сьогодні, 15 квітня 2025 року, Верховна Рада з другої спроби ухвалила законопроєкт про зниження пенсій для прокурорів.

Про це повідомив у телеграм-каналі народний депутат Ярослав Железняк, інформує Цензор.НЕТ.

За його даними, проєкт закону №12278 підтримали 239 депутатів.

Законопроєктом пропонується:

  • пенсію за вислугу років призначати прокурорам після їх звільнення з органів прокуратури;
  • передбачити, що пенсії для силовиків та працівників прокуратури перераховуються із урахуванням зростання грошових доходів населення в Україні та зростання споживчих цін на коефіцієнт збільшення;
  • законодавчо закріпити, що зміни до пенсійного законодавства можуть здійснюватися виключно окремим Законом про внесення змін до ЗУ "Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування".

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Він також нагадує, що 26 березня Верховна Рада не підтримала в першому читанні законопроєкт про зниження пенсій прокурорам. Водночас нардепи спрямували законопроєкт на повторне перше читання. Відповідне рішення підтримали 229 парламентаріїв.

Автор: 

ВР (14971) пенсія (1585) прокуратура (3675) прокурор (624)


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Топ коментарі
+16
Обідєлі інвалідов!
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15.04.2025 14:52
+9
А прокуратура справу проти Стефанчука не відкрила?
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15.04.2025 14:50
+9
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15.04.2025 15:08
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А прокуратура справу проти Стефанчука не відкрила?
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15.04.2025 14:50 Відповісти
Обідєлі інвалідов!
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15.04.2025 14:52 Відповісти
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15.04.2025 15:08 Відповісти
Кабмін їм знов підвищив і всьому апарату ВРУ. ДИВНО, ЩО ПРО ЦЮ НОВИНУ НА ЦЕНЗОРІ НЕ ПИШУТЬ.
Нема замовлення від третякової і гетьманцева?
Уряд затвердив схему розмірів посадових окладів державних службовців Верховної Ради.

Постанова набирає чинності з дня її опублікування та застосовується з 1 квітня 2025 року.

Для цілей цієї схеми грейд - це зарплатний рівень, який ґрунтується на класифікації посад державної служби в розрізі сімей і рівнів посад державної служби та визначається з урахуванням положень статті 96 Кодексу законів про працю України.

Для грейду 1 установлено посадовий оклад 119 465 грн. Для грейду 4 посадовий оклад становитиме 70 689 грн.
Повністю читати отут https://sud.ua/uk/news/publication/328318-kabmin-utverdil-skhemu-dolzhnostnykh-okladov-chinovnikov-verkhovnoy-rady
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15.04.2025 15:23 Відповісти
Не думаю, що там щось суттєве, скоріше для реклами.
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15.04.2025 15:32 Відповісти
Там все суттєво і знов підтерлися Конституцією України, як завжди.
Далі буде, але вже зачепить всіх, крфм депутатів, їх помічників-радників і крім міністрів та членів ********** рад і суддів.
Тепер прокурори будуть єдині кому не тільки встановиои найнижчий прожитковий рівень для обрахунку окладів, але обмежели пенсію на рівні 10 найнижчих показників пенсій, не дивлячісь на податки ЄСВ які вони сплачують з всієї суми зарплат.
При цьому вписали дебільну, для відмазки, або спеціальну норму для публічного знущання над ними, про індексацію їх пенсій з 1.03 кожного року на рівень зростання доходів та підвищення інфояції, ЯКА НІКОЛИ НЕ ДОДАСТЬ ДО ЇХ ПЕНСІЇ НІ КОПІЙКИ!
Генпрокурор або тряпка або його взагалі не має, гуляй.депутатська рваніна на цьому полі хоч висрись)
Рядовий процкер з вислугою 10-15 років отримує грязними 48 тисяч, сплачує 20 єсв, 5 військовий збір.
Тобто.48-9,6-2,4=36 000.
Якщо виходить.на пенсію має отримати 48*60%~29 тисяч пенсії.
Обмеження 23. Тисячі 6 тис мінус.
З тими розмірами індексації який встановлює кабмін аби повернути.в них вкрадені цим законом пенсії, треба ШІСТЬ років чекати, щоб просто повернути те, що по закону малоб виплачуватись з самого початку.
Натомість.помічник депутата, він же фотограф, барист, саміл'є, особистий масажист, чи корабельна доска, отримуючі 120 000 зп, цих обмежень не матиме як і його пан депутат, а тому пенсію отримуватиме мінімально 60 тисяч.
Але нічого страшного, народу депутати і урядовці, а також соросня кинули на з'їдіння прокуратуру, сподіваючись що народ цим нажреться і їх не чіпатиме.
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15.04.2025 16:22 Відповісти
Слід ввести верхню межу на пенсії. Розумну межу! І кратно прив'язати її до нижньої.
Чомусь з розміром нижньої швидко впорались.
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15.04.2025 15:41 Відповісти
Піде сплеск справ проти слуг.
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15.04.2025 16:00 Відповісти
Ну як тепер цим 40-річним інвалідам виживати?
Геносайд прокурорської нації...
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15.04.2025 16:01 Відповісти
На святе руку підняли !!! ? Це ж патріотичніші патрІЯти. Це ж вони на чолі з татаровим батальйон Ахмат різали як свиней під оплески Боневтіка на Банковій та Хрещатику. Це ж вони Ум, Честь і Савість партії імені зєлєнськаво. Руки прочь от Артістов.
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15.04.2025 16:09 Відповісти
Впевнений, що за місяць ВС скасує цю постанову.
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15.04.2025 16:11 Відповісти
Не сподівайтесь. Саме для того щоб це не сталось суддів закон не зачіпив, дуже обачливо.
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15.04.2025 16:24 Відповісти
Головне крига пішла!! Згодом доберуться і до суддів.
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15.04.2025 17:16 Відповісти
 
 