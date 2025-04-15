Інтеграція України до ЄС передбачає поступове включення до Єдиного ринку, - Єврокомісія

Інтеграція України до Євросоюзу передбачає поступове включення до Єдиного ринку ЄС, що дозволить країні адаптуватися до європейського законодавства ще до офіційного членства.

Про це під час брифінгу заявив речник Єврокомісії Гійом Мерсьє, інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.

Мерсьє зазначив, що шлях до членства в ЄС може включати як проведення реформ, так і активну економічну інтеграцію через механізми на кшталт Угоди про поглиблену та всеохоплюючу зону вільної торгівлі (ПВЗВТ). За його словами, така модель співпраці вже діє у відносинах з Україною, Молдовою та Західними Балканами.

"ЄС має поглиблювати таку співпрацю вже сьогодні, щоб почати підготовку до того, яким Євросоюз буде вже завтра", - наголосив речник.

Як зазначається, серед напрямків співпраці - енергетика, транспорт, фінансовий і цифровий сектори. У 2025-2026 роках планується активне впровадження нових пріоритетів: зниження тарифів на роумінг, стандартизація продукції, спрощення промислової торгівлі, впровадження SEPA для платежів між ЄС і Україною та повна енергетична інтеграція до 2027 року.

Єврокомісія вже запропонувала для України спеціальний пакет підтримки в енергетиці, а також фінансування з Українського фонду в бюджеті ЄС до 2027 року.

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