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Новини Угода про корисні копалини зі США
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Віримо, що Київ веде переговори зі США щодо угоди про копалини в інтересах України, - Єврокомісія

У Європі прокоментували угоду між США та Україною щодо копалин

У Європейській комісії переконані, що Україна проводить перемовини зі Сполученими Штатами щодо так званої угоди про мінерали в інтересах свого народу.

Про це заявив речник ЄК Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.

"Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України", - сказав він.

У Єврокомісії також привітали заяву Зеленського щодо того, що в разі, якщо положення угоди не будуть сумісними з законодавством ЄС, "ці умови не будуть прийнятними для України".

Водночас речник ЄК не зміг підтвердити, чи були нещодавно контакти щодо цієї нової пропозиції між Україною та Єврокомісією.

Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що під час технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці українська делегація передала американській стороні пропозиції, підготовлені Києвом.

Читайте: Торгова війна Трампа: Китай зупинив експорт матеріалів, необхідних для виробництва автомобілів, дронів і ракет

Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.

23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".

Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.

Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.

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Автор: 

Єврокомісія (2156) США (22778) копалини (183) рідкісноземельні метали (154)


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Топ коментарі
+6
Європейці підозрюють, що може бути навпаки?Цікава і прозора заява
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15.04.2025 14:24
+6
Допомога від Європи для України не зупинялась ні на мить. На відміну від США, коли припинення воєнних поставок починаючи з жовтня 2023 року дивним чином співпало із початком наступу рашистських військ по всьому фронту, що триває й досі.
Тож, сподіватись далі на американську допомогу, принаймні до завершення переформатування Конгресу США в кінці 2026 року, марно.
А відтак, політика України по відношенню до трампістської адміністрації має бути відповідна - жодних односторонніх поступок і визнання неіснуючих боргів!

Так виглядає інфографіка допомоги Україні за сторони США та Європи від початку масштабної агресії рашистської пітьми:

https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900
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15.04.2025 14:24
+5
Віримо, віримо...
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15.04.2025 14:27
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Європейці підозрюють, що може бути навпаки?Цікава і прозора заява
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15.04.2025 14:24 Відповісти
Допомога від Європи для України не зупинялась ні на мить. На відміну від США, коли припинення воєнних поставок починаючи з жовтня 2023 року дивним чином співпало із початком наступу рашистських військ по всьому фронту, що триває й досі.
Тож, сподіватись далі на американську допомогу, принаймні до завершення переформатування Конгресу США в кінці 2026 року, марно.
А відтак, політика України по відношенню до трампістської адміністрації має бути відповідна - жодних односторонніх поступок і визнання неіснуючих боргів!

Так виглядає інфографіка допомоги Україні за сторони США та Європи від початку масштабної агресії рашистської пітьми:

https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900
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15.04.2025 14:24 Відповісти
А навіть якшо Найвеличніший все просере, то яка з того ЄСу пічаль?
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15.04.2025 14:26 Відповісти
У ситуації з американцями, як казав старий гуцул- нюхай мою пуzkу. Ми добре бачимо нащо їм та угода. Це привід розсваритись з нами остаточно. Бо кожен новий їхній контракт гірший попереднього. Їм необхідно з нами розісратись. Але ж ми дипломати)))
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15.04.2025 14:27 Відповісти
А хто ж завадив підписати перший варіант угоди? Якби ми були дипломати, то угода була б вже підписана місяць тому, а тоді з рейтингом була б біда
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15.04.2025 14:32 Відповісти
Контракт, який роздягає і так голого , не може бути підписаний.
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15.04.2025 16:26 Відповісти
Кажеш, що Шашличний запропонував Трампу контракт, який "роздягає і так голого"?
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15.04.2025 20:34 Відповісти
Ми вже розісралися далі нікуди. То нах ту "угоду"
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15.04.2025 14:42 Відповісти
Віримо, віримо...
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15.04.2025 14:27 Відповісти
Не буде ніякої угоди. Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. Начасі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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15.04.2025 14:40 Відповісти
Віримо, що Київ веде переговори зі США щодо угоди про копалини в інтересах України, - Єврокомісія

Атож, атож...
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15.04.2025 14:40 Відповісти
zermaky і в інтересах України - це антоніми
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15.04.2025 14:49 Відповісти
Трамп вже підписував угоду з Афганістаном і зараз там Китай і таліби. От нехай і йде забирати свої рідкоземи.
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15.04.2025 15:36 Відповісти
Копалини належать всім українцям! Так записано в нашій Конституції
(не смійтеся, будь ласка, самому смішно)
От цікаво, а чи залишилися ще якісь копалини, не розподілені між "деякими окремими українцями"?
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15.04.2025 16:02 Відповісти
 
 