Віримо, що Київ веде переговори зі США щодо угоди про копалини в інтересах України, - Єврокомісія
У Європейській комісії переконані, що Україна проводить перемовини зі Сполученими Штатами щодо так званої угоди про мінерали в інтересах свого народу.
Про це заявив речник ЄК Гійом Мерсьє, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Інтерфакс-Україна.
"Ми віримо, що українська влада проведе переговори щодо проєкту угоди в інтересах України", - сказав він.
У Єврокомісії також привітали заяву Зеленського щодо того, що в разі, якщо положення угоди не будуть сумісними з законодавством ЄС, "ці умови не будуть прийнятними для України".
Водночас речник ЄК не зміг підтвердити, чи були нещодавно контакти щодо цієї нової пропозиції між Україною та Єврокомісією.
Раніше віцепрем'єрка Ольга Стефанішина заявила, що під час технічних консультацій щодо угоди про корисні копалини у Вашингтоні минулої п’ятниці українська делегація передала американській стороні пропозиції, підготовлені Києвом.
Нагадаємо, наприкінці березня президент США Дональд Трамп заявив, що президент Володимир Зеленський хоче відмовитися від угоди щодо рідкісноземельних металів.
23 березня Київ отримав від американської сторони новий проєкт угоди про контроль над критично важливими мінеральними ресурсами та енергетичними активами України. Утім, США не пропонують Україні жодних гарантій безпеки й "агресивно розширюють свої попередні вимоги".
Міністерка економіки Юлія Свириденко підтвердила, що Україна отримала новий текст угоди. За її словами, українська сторона опрацьовує її та намагатиметься досягнути консенсусу з американськими партнерами.
Президент України Володимир Зеленський доручив СБУ розслідувати витік інформації про останню пропозицію США щодо угоди про корисні копалини.
Будь ласка, зачекайте...
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Тож, сподіватись далі на американську допомогу, принаймні до завершення переформатування Конгресу США в кінці 2026 року, марно.
А відтак, політика України по відношенню до трампістської адміністрації має бути відповідна - жодних односторонніх поступок і визнання неіснуючих боргів!
Так виглядає інфографіка допомоги Україні за сторони США та Європи від початку масштабної агресії рашистської пітьми:
https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900 https://pbs.twimg.com/media/GokOWK1WoAEeoHn?format=jpg&name=900x900
Атож, атож...
(не смійтеся, будь ласка, самому смішно)
От цікаво, а чи залишилися ще якісь копалини, не розподілені між "деякими окремими українцями"?