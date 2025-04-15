Велика Британія після Великодня може запровадити нові санкції проти Росії, - уповноважений президента Власюк
Після Великодня очікується новий пакет санкцій Великої Британії проти Росії.
Про це заявив уповноважений Президента з питань санкційної політики Владислав Власюк, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ.
"У санкційної групи є нові ідеї, і вони будуть враховані у найближчих санкційних пакетах. Найближчий буде відразу після Великодня від Великої Британії", - зазначив він.
Власюк заявив, що наразі триває робота над 17-м пакетом санкцій ЄС проти Росії. Єврокомісія збирає пропозиції від різних країн, які потім сформують у пакет.
"Насправді говорити про якийсь сформований пакет можна буде не раніше, ніж на початку травня", - додав Власюк.
Україна, за його словами, очікує від цього пакет нових обмежень по тіньовому флоту, зокрема, по капітанах танкерів.
Проблемою в ухваленні чергового пакета санкцій від ЄС, додав Власюк, може стати "послідовно негативна позиція окремих країн".
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