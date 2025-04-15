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Новини Санкції проти Росії
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Путін відчуває труднощі через санкції. Проте простір для їхнього посилення ще є, - Сікорський

Глава МЗС Польщі Радослав Сікорський проте чи працюють санкції проти РФ

Європейські санкції проти Росі зараз посередні за суворістю, а за виконанням взагалі слабкі. Тож їх є куди посилювати.

Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це в ефірі Польського радіо заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.

"Путін відчуває значні труднощі – руйнується його авіаційний флот, він не здатний збільшувати виробництво у військовому секторі. Санкції, які ми наклали, за шкалою від одного до десяти – це десь на рівні шість, а їхнє виконання – на рівні трьох, тож є простір для того, щоб закрутити гайки", – сказав Сікорський.

Нагадаємо, наразі у ЄС готується 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас висловила сподівання, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій проти Росії на засіданні у травні.

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Автор: 

путін володимир (23803) санкції (11821) Сікорський Радослав (249)


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Топ коментарі
+1
Але від санкцій є і зворотний ефект, тобто закрутите гайки ще - почне ставати боляче вже вам, а це ж ніззя.
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15.04.2025 10:52
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Але від санкцій є і зворотний ефект, тобто закрутите гайки ще - почне ставати боляче вже вам, а це ж ніззя.
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15.04.2025 10:52 Відповісти
Так, звичайно , якщо українці не змінюють ЗЕ-шапіто, то навіщо Європейцям з себе останню сорочку знімати?
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15.04.2025 11:04 Відповісти
"Санкції, які ми наклали, за шкалою від одного до десяти - це десь на рівні шість, а їхнє виконання - на рівні трьох"

Зате саміти - на рівні 25
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15.04.2025 10:52 Відповісти
Хтось досі цитує МАГА-чортів. Ганьба ідіотам
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15.04.2025 11:05 Відповісти
З такими грошима усі труднощі - тимчасові!
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15.04.2025 10:58 Відповісти
так, поки гроші не закінчаться.
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15.04.2025 11:06 Відповісти
"В институте при правительстве заявили о возможной заморозке вкладов россиян"
Тому так, дійсно , тимчасові ,як у совку - до розпаду
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15.04.2025 11:08 Відповісти
Сколько там ЕС дали помощи за весь период начиная с 24.02.2022? А сколько заплатили раше за ресурсы? Поинтересуйтесь и поймете на чьей стороне ЕС и как они помогают.
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15.04.2025 11:02 Відповісти
Кумедна , що вся критика у бік ЄС завжди рашиською.Палишся ушанка
Хоч з наступного посту почни google-translate використовувати
Чи ти гадаєш всі такі тупі ,як ти , що не пам'ятають ,як ЄС нам допоміг на майже на 200млрд $ і навідмінно від ФША продовжує допомагати
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15.04.2025 11:07 Відповісти
Шотам в Праге? Держишь экономический фронт в пивнушке? Колбаса не лезет в горло и не льется пиво в рот, ноунейм из Праги, Брно, Остравы так страдает за народ.
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15.04.2025 11:32 Відповісти
Я твій КАЛгоспний діалект не розумію , лайно кацапське , пиши по людські
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15.04.2025 18:04 Відповісти
путлєру є куди відповзати - Китай Іран Індія - Туреччина накінець - яка ганяє кацапський газ в Європу
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15.04.2025 11:19 Відповісти
А на каком основании выступают хоккеисты в нхл? Ихний путиноид недавно рекорд побил. А в большом теннисе раз за разом путиоиды выигрывают турниры - кто их пускает туда? Где санкции?
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15.04.2025 11:19 Відповісти
 
 