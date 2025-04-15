Путін відчуває труднощі через санкції. Проте простір для їхнього посилення ще є, - Сікорський
Європейські санкції проти Росі зараз посередні за суворістю, а за виконанням взагалі слабкі. Тож їх є куди посилювати.
Як інформує Цензор.НЕТ із посиланням на Liga.net, про це в ефірі Польського радіо заявив міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський.
"Путін відчуває значні труднощі – руйнується його авіаційний флот, він не здатний збільшувати виробництво у військовому секторі. Санкції, які ми наклали, за шкалою від одного до десяти – це десь на рівні шість, а їхнє виконання – на рівні трьох, тож є простір для того, щоб закрутити гайки", – сказав Сікорський.
Нагадаємо, наразі у ЄС готується 17-й пакет санкцій проти Російської Федерації. Висока представниця Європейського Союзу Кая Каллас висловила сподівання, що міністри закордонних справ країн-членів ЄС розглянуть 17-й пакет санкцій проти Росії на засіданні у травні.
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Зате саміти - на рівні 25
Тому так, дійсно , тимчасові ,як у совку - до розпаду
Хоч з наступного посту почни google-translate використовувати
Чи ти гадаєш всі такі тупі ,як ти , що не пам'ятають ,як ЄС нам допоміг на майже на 200млрд $ і навідмінно від ФША продовжує допомагати