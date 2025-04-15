Запровадження відповідальності за прослуховування російської музики в публічних місцях розглянуть у Раді, - "слуга народу" Кравчук

Парламентський підкомітет з питань музичної індустрії планує днями розглянути питання запровадження відповідальності за порушення закону про заборону російської музики в публічних місцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, яка була однією з ініціаторок закону.

За її словами, підкомітет розгляне це питання на своєму засіданні вже цього тижня.

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У фракції "Слуга Народу" виданню розповіли, що на засіданні підкомітету обговорять відсутність штрафних механізмів, що ускладнює роботу поліції у випадках фіксації порушень. Парламентарі проаналізують законодавчі прогалини щодо санкцій за музику російською мовою в публічних місцях.

Окрім того, йтиметься про петицію щодо заборони музики російською мовою на стримінгових платформах.

Заборона на російські пісні в публічних місцях

Заборони на російські пісні в публічних місцях запроваджували на двох рівнях - національному та місцевому. Зокрема, у 2022 році таке рішення ухвалив парламент. Як пояснював співавтор закону Олександр Санченко, під обмеженнями - виконання на вулиці чи програвання музики з колонок.

Утім, нині відповідальність за таке порушення не передбачена.

Як розповів юрист Руслан Ружицький, все-таки можна викликати поліцію, коли чуєте російську музику в публічних місцях. Однак правоохоронці зможуть скласти протокол про адміністративне порушення хіба що в тому разі, коли ситуація переростає в конфлікт або порушники розпивали алкоголь чи вже були пʼяні.

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Петиція про заборону російської музики

27 лютого Кабінет Міністрів передав петицію про заборону російськомовної музики на стримінгових сервісах в Україні до Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Відповідна петиція за три дні зібрало понад 28 тисяч підписів.

Автор петиції, активіст Олександр Леоненко пояснив, що Нацрада має повноваження вести переговори з міжнародними стримінговими платформами, тому саме цей орган має домовитися про блокування російського музичного контенту в Україні.

Окрім цього, він вимагав запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони, а також провести інформаційні кампанії з популяризації української музики та культури.

Петиція була зареєстрована 17 лютого. У ній автор закликав уряд заблокувати російськомовну музику на стримінгових сервісах, зокрема Spotify, Apple Music та YouTube Music, незалежно від громадянства виконавців.

Це сталося після того, як пісні російського репера Алішера Моргенштерна очолили ТОП Apple Music в Україні.