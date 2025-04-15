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Новини Заборона російської музики в Україні
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Запровадження відповідальності за прослуховування російської музики в публічних місцях розглянуть у Раді, - "слуга народу" Кравчук

музика

Парламентський підкомітет з питань музичної індустрії планує днями  розглянути питання запровадження відповідальності за порушення закону про заборону російської музики в публічних місцях.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це hromadske розповіла народна депутатка від "Слуги народу" Євгенія Кравчук, яка була однією з ініціаторок закону.

За її словами, підкомітет розгляне це питання на своєму засіданні вже цього тижня.

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У фракції "Слуга Народу" виданню розповіли, що на засіданні підкомітету обговорять відсутність штрафних механізмів, що ускладнює роботу поліції у випадках фіксації порушень. Парламентарі проаналізують законодавчі прогалини щодо санкцій за музику російською мовою в публічних місцях.

Окрім того, йтиметься про петицію щодо заборони музики російською мовою на стримінгових платформах.

Заборона на російські пісні в публічних місцях

Заборони на російські пісні в публічних місцях запроваджували на двох рівнях - національному та місцевому. Зокрема, у 2022 році таке рішення ухвалив парламент. Як пояснював співавтор закону Олександр Санченко, під обмеженнями - виконання на вулиці чи програвання музики з колонок.

Утім, нині відповідальність за таке порушення не передбачена.

Як розповів юрист Руслан Ружицький, все-таки можна викликати поліцію, коли чуєте російську музику в публічних місцях. Однак правоохоронці зможуть скласти протокол про адміністративне порушення хіба що в тому разі, коли ситуація переростає в конфлікт або порушники розпивали алкоголь чи вже були пʼяні.

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Петиція про заборону російської музики

27 лютого Кабінет Міністрів передав петицію про заборону російськомовної музики на стримінгових сервісах в Україні до Нацради з питань телебачення і радіомовлення. Відповідна петиція за три дні зібрало понад 28 тисяч підписів.

Автор петиції, активіст Олександр Леоненко пояснив, що Нацрада має повноваження вести переговори з міжнародними стримінговими платформами, тому саме цей орган має домовитися про блокування російського музичного контенту в Україні.

Окрім цього, він вимагав запровадити законодавчі ініціативи для реалізації цієї заборони, а також провести інформаційні кампанії з популяризації української музики та культури.

Петиція була зареєстрована 17 лютого. У ній автор закликав уряд заблокувати російськомовну музику на стримінгових сервісах, зокрема Spotify, Apple Music та YouTube Music, незалежно від громадянства виконавців.

Це сталося після того, як пісні російського репера Алішера Моргенштерна очолили ТОП Apple Music в Україні.

Автор: 

заборона (1451) музика (489)


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Топ коментарі
+10
Вдома слухай,що хочеш
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15.04.2025 17:38
+10
Це ж не транзит московської нафти заборонити через Україну . Тепер вже точно переможем
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15.04.2025 17:40
+10
Де половина населення спілкується російською мовою? Так дійсно, це дебілізм....
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15.04.2025 17:50
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Люблю нараис изыг в песне. Даже скинусь на памятник с моим песенным дифирамбом (когда пыня кони двинет), мол, написать там
Родное оркам Ла-ла-ла,
пусть хоровод ТАМ водят.
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15.04.2025 18:19 Відповісти
Й не лише російської музики, а й русняцької мови на вулицях України!
А чому, а тому,- бувало йдеш вулицею Києва, чуєш йдуть двое й шпарять русацькою, та ще й матюкаються!
Зупиняєшся й даєш зауваження, а у відповідь - десятиповерховий рузько-суржиковий мат!
Говориш про це найближчому зустрічному патрульному поліцейському, а у відповідь - немає закону, по якому їх навіть оштрафовати можна, ось як би вікно розбили, то да, притягли б!
І це при тому, що в Україні війна з рашизмом по всіх фронтах!
Тому, геть недолуг рузьку мову разом з її носіями з цивілізованого життя України!
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15.04.2025 18:46 Відповісти
А что ты в моем Киеве забыла? Если ты тут в гостях то будь тише воды ниже травы. Вообще надо создать уже для коренных Киевлян как везде нормальные привилегии, я не хочу что бы в мой город перлись всякие с Мухосранска еще и права свои качали. Таких надо просто депортировать и вывозить за черту города. В Дие уже есть свидетельства о рождении, туда можно еще внести данные о рождении родителей. Если ты и родители в Киеве - дополнительно сделать карту коренного Киевлянина, которая позволяет вызвать полицию на поприехавшего, что бы его выкинули нахрен с города.
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15.04.2025 19:10 Відповісти
Якраз про таких, як ви, скабєєва з соловйовим розповідають, шо вони--фашисти, якшо для вас киянин--людина вищого гатунку з певними привілеями, а провінціал з мухосранська--другий сорт. Ви--типовий мешканець мацкви при совдєпії, котрі ненавиділи всіх і вся (не знаю, як там зара, та й знати не бажаю).
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15.04.2025 19:36 Відповісти
да? А давай право на лево, лево на право. Я приеду скажем в село в Львовской или какой угодно области, прийду в местный "клюб" или "шинок", и начну двигать тему как ты как кому там на каком языке говорить, и как себя вести, так думаю что никто даже полицию не будет вызывать а дадут мне неилюзорных люлей и выкинут нафиг. И то может в лучшем случае. Так почему там можно а вот киевляне в Киеве не должны поступать так же само? Обьясни, почему ? В чем разница ? Двойные стандарты не у меня а у тебя.
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15.04.2025 23:17 Відповісти
Ше й манера спілкування у вас кацапняча, бидляча.
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16.04.2025 09:07 Відповісти
Дебилы, во первых это не бьется уже с существующим законодательством, во вторых в Украине Европейский суд выше национального (и это очень хорошо, потому что у нас своей нормальной судебной системы до сих пор нету, и не предвидиться), и это закреплено юридически. Так что иск какого Васи против государства Украина, надо будет выполнять.
А штрафы там европейские и гасится будут с нашего бюджета. Ну и за судебные издешки там суммы космические. Дебилы полнейшие.
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15.04.2025 18:57 Відповісти
Ідіоти. Питання має стояти- за підозру у нелояльності ворогу!!! А не за прослуховування. Дасте штраф і з вас будуть кури сміятись.
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15.04.2025 19:28 Відповісти
Почитала дописи... Ні, не буде України... Вкраїнчики хатят русской культури... Що ж, це вже було... Сибір зустріне вкраїнчиків с распрастьортимі аб'ятьямі... А маладьож, котра пісяла від кацапської попси, буде штурмувати Варшаву. В перших рядах...
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15.04.2025 19:54 Відповісти
Ніхто не хоче! Українці розуміють, що всі ці закони йдуть на користь кремлю.
Слухати Кіно - заборона, а ображати Україну зрівнюючи з повією, чи насміхатися над Голодомором, то відразу в Президенти.
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15.04.2025 20:20 Відповісти
Між собою воюють два народи, котрі спілкуються однією мовою, кайфують від однієї музики і матюкаються однаковими матами. Тобто, у них спільна культура. То чого вони воюють? Вони ж братья-***!
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15.04.2025 20:35 Відповісти
В історії безліч випадків , коли між собою воювали народи зі спільною культурою ... і що тепер ?
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15.04.2025 21:40 Відповісти
Ракети в Сумах.
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16.04.2025 04:12 Відповісти
В якійсь мірі Ви праві, ті хто матюкається не є українці , це москалі. Але українці розуміють, що за війною росії проти України стоять зовсім інші сили, ті що організовували Голодомор, ті які в 1917-му побудували Хазарію.
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15.04.2025 21:58 Відповісти
Практично всі закони цієї ВР ідуть на користь ворогу! Да і попередньої також.
Для того, щоб путіну і Трампу було легше відбілюватись за напад на Україну , ввели вступ до НАТО в Конституцію. Фінляндія і Швеція вступили спокійно і без Конституції!
Щоб було легше кремлю маніпулювати мовою, - ввели заборону російської мови.
Що попередня, що сьогоднішня влада - працювали і працюють на кураторів кремля.
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15.04.2025 20:17 Відповісти
"О панно Інно", Ви помилилися. Українці цього не зрозуміли. Якщо для розуміння цього їм не вистачило кількох століть, то навряд чи зрозуміють.
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16.04.2025 04:18 Відповісти
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