Росія постійно зриває перемир’я ударами по Україні, - Зеленський

Росія не дотримується будь-яких домовленностей щодо припинення вогню у війні проти України та зриває перемир'я системними ударами по українських містах.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська сторона завжди підтримувала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо безумовного перемир'я. Проте Росія навмисно демонструє свою неготовність до режиму тиші постійними ракетно-дроновими атаками.

"Росія досі ігнорує перемир'я і це показує своїми ударами по Україні. Вона не погоджується поки з ініціативою Сполучених Штатів Америки, яку підтримала українська сторона. В принципі, всі лідери підтримують таку позицію, вона для всіх зрозуміла. Безумовне припинення вогню. І безумовне — тут ключове слово. Можна обговорювати терміни, та на які терміни воно буде діяти", - наголосив Зеленський.

Голова держави також додав, що Україна не погодиться на новий "Мінськ", оскільки нам потрібні більш міцні гарантії стримання російської агресії.

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Що передувало

Нагадаємо, 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія, пройшов черговий раунд перемовин між Україною та США. Тоді Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Згодом 18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони обговорили запропоноване США 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб Україна на цей час зупинила мобілізацію та переозброєння ЗСУ.

Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

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Наступного дня, 19 березня, Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним.

Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Згодом США домовилися з Україною та Росією про заборону ударів у Чорному морі.Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій. Крім того, Росія висуває умови, що суперечить заяві США.

Також Росія продовжує масовані атаки на цивільну й енергетичну інфраструктуру України.

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