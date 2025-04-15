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Новини Перемир’я на 30 днів Зеленський про припинення вогню
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Росія постійно зриває перемир’я ударами по Україні, - Зеленський

Зеленський про перемир’я з РФ

Росія не дотримується будь-яких домовленностей щодо припинення вогню у війні проти України та зриває перемир'я системними ударами по українських містах.

Про це президент Володимир Зеленський заявив на спільному брифінгу із генсеком НАТО Марком Рютте в Одесі, інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, українська сторона завжди підтримувала пропозицію президента США Дональда Трампа щодо безумовного перемир'я. Проте Росія навмисно демонструє свою неготовність до режиму тиші постійними ракетно-дроновими атаками.

"Росія досі ігнорує перемир'я і це показує своїми ударами по Україні. Вона не погоджується поки з ініціативою Сполучених Штатів Америки, яку підтримала українська сторона. В принципі, всі лідери підтримують таку позицію, вона для всіх зрозуміла. Безумовне припинення вогню. І безумовне — тут ключове слово. Можна обговорювати терміни, та на які терміни воно буде діяти", - наголосив Зеленський.

Голова держави також додав, що Україна не погодиться на новий "Мінськ", оскільки нам потрібні більш міцні гарантії стримання російської агресії.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Для переговорів потрібно, щоб росіяни не були вбивцями. Зараз вони просто чорти, - Зеленський

Що передувало

Нагадаємо, 11 березня в Джидді, Саудівська Аравія, пройшов черговий раунд перемовин між Україною та США. Тоді Україна погодилася на негайне тимчасове перемирʼя — в обмін Вашингтон вирішив відновити допомогу та обмін розвідданими. Володимир Зеленський заявив, що припинення вогню на 30 днів запрацює для всієї лінії фронту, якщо на це погодиться Росія.

Згодом 18 березня Трамп поговорив з Путіним. Вони обговорили запропоноване США 30-денне перемирʼя. Путін вимагав, щоб Україна на цей час зупинила мобілізацію та переозброєння ЗСУ.

Після розмови сторони повідомили, що Путін нібито підтримав ідею про взаємну відмову РФ і України від ударів по енергетичній інфраструктурі на 30 днів.

Також дивіться: Безумовне припинення ударів, яке запропонувала Америка, зараз не реалізоване тільки через позицію Росії, - Зеленський. ВIДЕО

Наступного дня, 19 березня, Трамп поговорив із Зеленським. Президент США поділився з українським лідером подробицями своєї розмови з Путіним.

Зеленський заявив, що готовий підтримати припинення ударів по обʼєктах енергетичної та іншої цивільної інфраструктури.

Згодом США домовилися з Україною та Росією про заборону ударів у Чорному морі.Однак російські офіційні особи заявили, що узгоджене припинення вогню на морі в Чорному морі залежить від послаблення санкцій. Крім того, Росія висуває умови, що суперечить заяві США.

Також Росія продовжує масовані атаки на цивільну й енергетичну інфраструктуру України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Для Росії існує "психологічний дедлайн", коли вона має погодитися на припинення вогню в Україні, - Трамп

Автор: 

Зеленський Володимир (23810) перемир’я (931) війна в Україні (3839) припинення вогню (137)


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Топ коментарі
+9
Росія постійно зриває перемир'я

Яке в дупі "перемир'я"? Де це клоунське чмо з бейджиком "президент України" побачило "перемир'я", яке ЗРИВАЄ росія? Ну зовсім вже не думає що меле...
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15.04.2025 17:40
+8
А шо, перемир'я таки було?
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15.04.2025 17:43
+6
В його реальності так...
І, головне, щоб не мінськ!!!
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15.04.2025 17:45
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Росія постійно зриває перемир'я

Яке в дупі "перемир'я"? Де це клоунське чмо з бейджиком "президент України" побачило "перемир'я", яке ЗРИВАЄ росія? Ну зовсім вже не думає що меле...
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15.04.2025 17:40 Відповісти
А шо, перемир'я таки було?
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15.04.2025 17:43 Відповісти
В його реальності так...
І, головне, щоб не мінськ!!!
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15.04.2025 17:45 Відповісти
Україна не погодиться на новий "Мінськ", оскільки нам потрібні більш міцні гарантії
Джерело: https://censor.net/ua/n3546982
Ба, таки не забув сернути...
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15.04.2025 17:46 Відповісти
Іди ***** просрочений
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15.04.2025 17:53 Відповісти
беспекові угоди+пройобані гроші,результат=0,
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15.04.2025 17:55 Відповісти
Але не зважаючи на всі «подвиги», вава у насєлєнія найвеличніший
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15.04.2025 18:17 Відповісти
святому иВове кремлёвские мощи помагают, население любит опзж
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15.04.2025 18:42 Відповісти
Імітація роботи від Офісу президента
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15.04.2025 18:26 Відповісти
 
 