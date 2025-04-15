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Новини Реактори для Хмельницької АЕС
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В уряді Болгарії кажуть, що не продаватимуть Україні реактори для Хмельницької АЕС

Хмельницька АЕС

У болгарському уряді кажуть, що не продадуть Україні реактор, які мали використати для розбудови Хмельницької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на болгарську редакцію Forbes.

Так віцепрем'єр країни та голова болгарської Соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що таке рішення підтримали всі партнери в уряді, включно з лідером ГЕРБ Бойком Борисовим.

Він пояснив, що країна має розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію в усьому світі.

Читайте: "Енергоатом" почав збирати гроші на купівлю російських реакторів для ХАЕС у Болгарії: підписали меморандум з державним банком

Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Галущенко про купівлю російських реакторів у Болгарії: "Україна підтвердила зацікавленість, чекаємо умов договору"

Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

11 лютого парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС.

Автор: 

Болгарія (783) Хмельницька АЕС (126)


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Топ коментарі
+86
*****,хоч болгари нам допоможуть 600лямів не просрати
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15.04.2025 18:42
+56
Допомога підійшла з неочікуваної сторони ... завгосп з 6-7 манагерами в шоці ...
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15.04.2025 18:45
+33
Єрмак - на все мастак. Щось інше придумає для розпилу західних грошей.
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15.04.2025 18:56
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*****,хоч болгари нам допоможуть 600лямів не просрати
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15.04.2025 18:42 Відповісти
Єрмак - на все мастак. Щось інше придумає для розпилу західних грошей.
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15.04.2025 18:56 Відповісти
трильйон дерев
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15.04.2025 19:01 Відповісти
Кажуть,що зелена пинда,яка накрила Україну вже дістала Америку,далі буде
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15.04.2025 19:08 Відповісти
Навіть не мумніваюся.Але ляпас гарний
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15.04.2025 20:10 Відповісти
деньги уже потрачены премии и зарплаты выписаны, фирмы уже законтрактовались и контракты выполнены. что там эти болгары себе понапридумают - никого не волнует.
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15.04.2025 19:18 Відповісти
Не було інфи про контракт підписаний.Значить ще не вивели бабки
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15.04.2025 20:12 Відповісти
мається на увазі, що всі фірми прокладки, посередники та підрядники, які створювалися під цю махінацію вже "освоїли" виділені кошти
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15.04.2025 21:37 Відповісти
Телепню , болгари такими діями множать на нуль все те , що на ХАЕС було зроблено до цього саме під такі реактори , поцікався у що вже вилилися роботи на тих довгобудах , а потім радій з "економії" .
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16.04.2025 00:23 Відповісти
знову смішно з наших ворюг чиновників
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15.04.2025 18:42 Відповісти
Класно, весело, а гроші вони повернуть?
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15.04.2025 18:43 Відповісти
А шо, невже передплату заслалі?
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15.04.2025 18:47 Відповісти
Так, зеленський проплатив єрмаку...
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15.04.2025 19:13 Відповісти
Допомога підійшла з неочікуваної сторони ... завгосп з 6-7 манагерами в шоці ...
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15.04.2025 18:45 Відповісти
Це зрада чи перемога? не пойму.
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15.04.2025 18:45 Відповісти
Перезрада.
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15.04.2025 18:46 Відповісти
Це заразний ідіотизм , просто на відміну від коронавірусу , він болгарам від янкі передався , хоча мав за логікою навпростець від нас потрапити.
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16.04.2025 00:25 Відповісти
Ну, дивлячись що вони планували. Якщо тільки встановлення реакторів та дерибан, то перемога, бо не доведеться залежати від російських запчастин та росатому.
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16.04.2025 09:08 Відповісти
чув про цю тему - все дуже запутано. навіть ці реактори не підходили до ХАЕС на 100%, бо є більш новими, чим ті, під які будували енергоблоки. То ж потрібно було переробляти вже й ті недобудовані блоки. До того ж програмне забезпечення потрібно було щоб встановили росіяни. Ну таке собі...
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16.04.2025 09:28 Відповісти
нічого - бабло "************" не залишиться
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15.04.2025 18:45 Відповісти
ДЯКУЄМО!!!
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15.04.2025 18:46 Відповісти
врятували, братушки

.
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15.04.2025 18:50 Відповісти
до реактора потрібна ще документація та вагон всілякого обладнання.
а де його брати ?

в росатомі ?

.
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15.04.2025 18:49 Відповісти
А головне - сертифіковани запчастини, які виготовляє виробник... тобто "Росатом"!
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15.04.2025 18:55 Відповісти
А ще - спеціалісти по встановленню та налагодженню лише кацапські можуть уу зробити . Я з самого початку офігіла . Суки зелені, як не війною, то зрадою добивають українців …
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15.04.2025 19:42 Відповісти
Як по твоєму в Україні працюють решта атомних реакторів якщо за твоєю логікою їх тільки кацапи можуть обслуговувати та ремонтувати ??????
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16.04.2025 00:27 Відповісти
То вже в минулому. Ти купляєш Ломбарджіні і лише у них можеш його ремонтувати. А тим більше, ввести в експлуатацію реактор неможливо без спеціалістів компанії виробника.
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16.04.2025 07:19 Відповісти
Я не купую ламборджині , а решту авто ( у мене їх 5 легкових і три вантажних ) обслуговую там де мені подобається , бо гарантійні зобов'язання сьогодні - пшик (( Щодо введення в експлуатацію , то наші атомники нічим не гірші за кацапських , а обладнання по всіх АЕС України саме з кацапстану .
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16.04.2025 10:38 Відповісти
Як у зелених все просто . Спеціалісти закінчилися із введенням платного навчання. Зараз вийшло на роботу покоління неуків, які здавали екзамени поклавши 100 дол США у залікову книжку. Пуско- наладочні роботи має виконувати постачальник. Ядерний реактор, то навіть не Ламборджіні. Купляйте американські реактори. Та вам там більше вкрасти не дадуть
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16.04.2025 18:35 Відповісти
без сопливих емігрантів вирішимо що нам робити , тому свої "поради" залиш собі .
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17.04.2025 01:47 Відповісти
Та що ви вирішите, всім відомо. Продовжувати розкрадати бюджет України , виводити його за кордон, де біженцями у власних віллах рахуються , дружини, мами та тата зеленої шобли .
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17.04.2025 14:25 Відповісти
не нервуйся , "біженцю " , бо іще інсульт захопиш ненароком ))
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17.04.2025 15:10 Відповісти
Та фігушки . Я не нервуюся, я на реакторі нажитися не збиралася на відміну від твого дЄрьмака . То у вас печалька.
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17.04.2025 21:19 Відповісти
Ну а я ось наживуся )) Тобі скільки рочків , емігрантко -біженко ?
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17.04.2025 22:14 Відповісти
а в Україні є реактори які зроблені не "росатомом"? а де зроблені турбіни для цих реакторів? а у кого будемо купувати реактори? чи може будемо топити дровами? але каще дурнями яких в Україні великий профіцит!
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15.04.2025 19:57 Відповісти
совкові реактори українських АЕС не потребують сертифікації МАГАТЕ, на відміну від "нових" рашиських із Болгарії
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15.04.2025 20:26 Відповісти
Це тобі очільник магати сказав персонально ?
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16.04.2025 00:29 Відповісти
В нас вже є такі реактори
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16.04.2025 01:06 Відповісти
Это вам бутерброд чи шо? Если серьезно - то даже не знаю хорошо это или плохо. Реакторы все равно достраивать надо.
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15.04.2025 18:50 Відповісти
Це не бутерброд , а ідіотизм . Тепер на площадках під ці реактори все під нуль зносити потрібно ( це ж які кошти ) і чекати коли американці дадуть добро на встановлення їхніх , на порядок дорожчих , паливо до яких однаково вироблене з кацапської сировини , яку америкоси у парашії закуповують.
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16.04.2025 00:32 Відповісти
Скільки тобі дЄрьмак платить ?
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16.04.2025 07:20 Відповісти
Нервуєшся щоб не було більше аніж тобі дають ? Ну так нєхєр було з України тікати , тут тепер подвійний тариф , соцпакет покращений і за шкідливість сметана замість молока ((
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16.04.2025 10:41 Відповісти
Так так і квиток в Ізраїль, коли українці піднімуть на вила вашу зеленожопу владу .
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16.04.2025 11:00 Відповісти
Заздри мовчки , телепню ))
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16.04.2025 14:34 Відповісти
Добра новина...
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15.04.2025 18:51 Відповісти
Чим вона добра ? Мариш "зеленою енергетикою " ? Ну то з нею далеко зайдеш , якщо вчасно не зупинять ((
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16.04.2025 00:34 Відповісти
Я в шахи добре граю..
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16.04.2025 01:17 Відповісти
Воно і видно ((
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16.04.2025 01:21 Відповісти
Бачу дебіла..
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16.04.2025 01:56 Відповісти
Перестань у дзеркало задивлятися , відразу попустить .
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16.04.2025 02:13 Відповісти
За руцьким карабльом
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16.04.2025 02:16 Відповісти
Не можу там ти сидиш , причому безвилазно
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16.04.2025 02:19 Відповісти
Велика подяка братському болгарському народу.
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15.04.2025 18:52 Відповісти
Велике Атомне крадівництво не відбулося..... Який облом....Уявляю як зеленський зі своім завгоспом ермаком зараз ридають кусаючи своі лікті
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15.04.2025 18:55 Відповісти
Гроші не вкрадиними не остануться,ця наволоч щось інше вигадає.
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15.04.2025 18:57 Відповісти
На жаль, тут Ви праві на всі 100%.....
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15.04.2025 19:20 Відповісти
Нашим баригам облом .
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15.04.2025 18:56 Відповісти
Облом буде коли почнеш за електроенергію платити за тарифами Німеччини , бо інакше звідки її будеш брати ((
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16.04.2025 00:35 Відповісти
******* великому будівництву реактора
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15.04.2025 18:56 Відповісти
Ніхто з критиків не подумав, що таке рішення звʼязано з кацапами і з видобутком урану.
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15.04.2025 18:57 Відповісти
Звісно з кацапами.Україна купляє кацапські реактори.Болгар попросили бути людьми і вони зробили висновки.
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15.04.2025 19:00 Відповісти
Уяви що для твого коментаря використали енергію вироблену на кацапському реакторі , зарядженому кацапським ядерним паливом , бо інших в Україні немає , а паливо навіть з вестінхаусу виготовлене з кацапської сировини
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16.04.2025 00:39 Відповісти
Продадуть штатам, потім нам за пару ярдів з новою наклейкою.
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15.04.2025 19:00 Відповісти
Кардинал. От *****! Всі мої плани накрились ******.
Кардинал рве на собі волосіння. Раптом могили відкриваються і з них вилазять ********* сила і ****** обізяна, обидві страшні. (c). Митнць
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15.04.2025 19:03 Відповісти
Братушки не захотіли вляпатись разом з аферистами.
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15.04.2025 19:07 Відповісти
Братушки лизнули дупу ***** , а ти радій черговій " потужній перемозі" З чого плануєш добудувати енергоблоки на ХАЕС ? Чи тобі каганця олійного вистачає ?
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16.04.2025 00:41 Відповісти
Енергоблоки і старі кацапські буржуйки - то різні речі.
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16.04.2025 04:44 Відповісти
упевнений ?
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16.04.2025 10:30 Відповісти
Ну хоч у когось є совість.
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15.04.2025 19:09 Відповісти
не переживайте...деньги уже скиздили...
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15.04.2025 19:10 Відповісти
Суки, майте совість! Де ж Єрмак з друзями і своєю болонкою блазнем харчеватися будуть!
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15.04.2025 19:10 Відповісти
Ех болгари, таку чудову схему поламали🤣🤣🤣
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15.04.2025 19:11 Відповісти
Они вообще собирались продавать или это была уловка для очистки репутации? Как теперь критиковать другие страны за сотрудничество с РФ в ядерной энергетики когда даже Украина была готова купить российский реактор?
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15.04.2025 19:16 Відповісти
Ну все зараз велике крадівництво 2. розпочнеться,
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15.04.2025 19:20 Відповісти
Точбто всі оці крики, біганина, скандали, турбоприйняття законів........а в Болгарї забули запитати, чи вони взагалі планують їх продавати! Зелена ефективність - 100%.

Так от з проектами будівництва АЕС разом з США і потрібно їхати до Трампа, а не з українськими копалинами! З економічними проектами співпраці, а не з поясом Усика!
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15.04.2025 19:21 Відповісти
Зеленський в своїй голові все побудував, АЕС, дороги, мільон дерев, Е-бабусю, а тут опять жорстока реальність без валшебних пігулок. А так закинувся - і мирна угода, і балістичні ракети українського виробництва. Літаки летять всіх бамбіть, тільки чомусь нас.
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15.04.2025 19:22 Відповісти
Мільярд дронів забули)
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15.04.2025 19:35 Відповісти
я пам'ятаю все. прост все перераховувать, що наробив зелений жлоб, починаючі з призначення лунатіка Резнікова мін. оброни, агентуру ФСБ, розмінування, ермакування,і т.д.
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15.04.2025 19:58 Відповісти
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15.04.2025 19:28 Відповісти
Слава Богу, хоть в Болгарии нашлись умные и порядочные люди. В Украине с такими дефицит.
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15.04.2025 19:50 Відповісти
А авансу не платили?
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15.04.2025 19:53 Відповісти
Відать, болгари почули про вимоги відкату і схаменулись.
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15.04.2025 19:58 Відповісти
Братушки вирішили підзаробити. Замість домовленої ціни у 600 млн виставляють 700. Хто ж їм буде монтувати ті реактори? Росіяни? Ну-ну.
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15.04.2025 20:11 Відповісти
І так погано, і сяк погано. Нас це вже не стосується.
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15.04.2025 20:47 Відповісти
Нас це стосується якраз напряму , бо коштів під ці реактори на самій станції витрачено дохріна і ще більше , тепер ті довгобуди - рідні брати чотирьом блокам на ЧАЕС - привиди ((
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16.04.2025 00:44 Відповісти
Мабуть банда зелених вже планує заплатити булгарам набагато більше ...
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15.04.2025 20:43 Відповісти
Не було б щастя, так нещастя допомогло. Наші зрадофіли геть все протринькати збирались.
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15.04.2025 20:46 Відповісти
Такого підлого удару по своїм кишеням Зельоні не очікували...
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15.04.2025 22:28 Відповісти
 
 