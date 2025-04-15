В уряді Болгарії кажуть, що не продаватимуть Україні реактори для Хмельницької АЕС

У болгарському уряді кажуть, що не продадуть Україні реактор, які мали використати для розбудови Хмельницької АЕС.

Про це інформує Цензор.НЕТ із посиланням на болгарську редакцію Forbes.

Так віцепрем'єр країни та голова болгарської Соціалістичної партії Атанас Зафіров заявив, що таке рішення підтримали всі партнери в уряді, включно з лідером ГЕРБ Бойком Борисовим.

Він пояснив, що країна має розвивати атомну енергетику, особливо враховуючи зростання цін на електроенергію в усьому світі.

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Закупівля енергоблоків російського виробництва для ХАЕС

У січні 2025 Комітет Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг повністю змінив текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, щоб дозволити "Енергоатому" купити у Болгарії вироблені у Росії реактори для добудови третього і четвертого енергоблоків на Хмельницькій АЕС.

Комітет анулював текст ухваленого в першому читанні законопроєкту №11392, який передбачав внесення змін до низки законів щодо функціонування ринку електроенергії, та перед другим читанням замінив його абсолютно іншим текстом, який дозволяє купівлю реакторів.

Йдеться про придбання виготовлених "Росатомом" енергоблоків ВЕР-1000 для АЕС "Белене" у Болгарії. У 2012 році Болгарія відмовилась від будівництва станції. У липні 2023 року парламент Болгарії доручив провести переговори з Україною про продаж реакторів ВВЕР-1000 російського виробництва за суму понад 600 млн євро.

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Хмельницька АЕС розташована на території Хмельницької області в місті Нетішин. У складі Хмельницької АЕС працює два енергоблоки ВВЕР-1000 загальною потужністю 2000 МВт (підключені у 1987 і 2004 роках).

На ХАЕС є два частково побудовані енергоблоки під реактор ВВЕР-1000. Енергоблок №3 Хмельницької АЕС готовий на 80%, блок №4 - на 25%.

11 лютого парламент підтримав закупівлю двох реакторів для Хмельницької АЕС.