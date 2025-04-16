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Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)
Ввечері 15 квітня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
Рух ударних безпілотників
- Групи ударних БпЛА через Донеччину рухаються у напрямку Харківщини.
- Нові групи ударних БпЛА із півдня. Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.
Оновлення щодо руху БпЛА
- Більше десяти груп шахедів повз Харківщину продовжують рух у західному напрямку.
- Запоріжжя залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста.
Оновлення станом на 21:58
- Сумщина: через Шостку курсом на Чернігівщину.
- Декілька шахедів у напрямку Охтирки.
- Декілька груп БпЛА курсом на Полтаву.
- Шахеди у передмісті Кропивницького
- Групи БпЛА від Запоріжжя курсом на Дніпро.
- БпЛА через Херсонщину/Дніпропетровщину в напрямку Миколаївщини.
Оновлення станом на 23:06
- Сумщина: Більше 10 груп в районі Сум, Конотопа, Ромнів, Лебедина. Переважно, курс на Чернігівщину.
- Чернігівщина: через Прилуки у напрямку Київської області.
- Полтавщина: БпЛА на Глобине
- Черкащина: шахед в районі Корсунь-Шевченківського.
- Дніпропетровщина: декілька груп в районі Павлограду. Ще декілька повз Кривий Ріг курсом на Кіровоградщину
Оновлення станом на 23:49
- Сумщина: Більше 10 груп маневрують в різних районах.
- Київщина: БпЛА курсом на Васильків.
- Полтавщина: більшість БпЛА курсом на Сумщину
- Кіровоградщина: декілька груп від Кропивницького курсом на Первомайськ.
- Дніпропетровщина: декілька груп повз Магдалинівку на Полтавщину.
Оновлення станом на 01:25
- На межі Сумщини та Чернігівщини західним курсом.
- Із Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.
- Декілька нових груп із акваторії Чорного моря на Одещину.
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Андрій Лавриненко
показати весь коментар15.04.2025 20:21 Відповісти Мені подобається 6
Алекс Скела
показати весь коментар15.04.2025 22:12 Відповісти Мені подобається 0
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govtva
показати весь коментар16.04.2025 06:39 Відповісти Мені подобається 0
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