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Новини Атака безпілотників
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Повітряні Сили зафіксували російські БпЛА над Україною (оновлено)

росіяни атакують шахедами ввечері 11 березня

Ввечері 15 квітня російські війська атакують Україну ударними безпілотниками.

Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.

Рух ударних безпілотників

  • Групи ударних БпЛА через Донеччину рухаються у напрямку Харківщини.
  • Нові групи ударних БпЛА із півдня. Через Запорізьку область курсом на Дніпропетровщину.

Оновлення щодо руху БпЛА

  • Більше десяти груп шахедів повз Харківщину продовжують рух у західному напрямку.
  • Запоріжжя залишайтесь в укриттях. Декілька БпЛА у напрямку міста.

Оновлення станом на 21:58

  • Сумщина: через Шостку курсом на Чернігівщину.
  • Декілька шахедів у напрямку Охтирки.
  • Декілька груп БпЛА курсом на Полтаву.
  • Шахеди у передмісті Кропивницького
  • Групи БпЛА від Запоріжжя курсом на Дніпро.
  • БпЛА через Херсонщину/Дніпропетровщину в напрямку Миколаївщини.

Оновлення станом на 23:06

  • Сумщина: Більше 10 груп в районі Сум, Конотопа, Ромнів, Лебедина. Переважно, курс на Чернігівщину.
  • Чернігівщина: через Прилуки у напрямку Київської області.
  • Полтавщина: БпЛА на Глобине
  • Черкащина: шахед в районі Корсунь-Шевченківського.
  • Дніпропетровщина: декілька груп в районі Павлограду. Ще декілька повз Кривий Ріг курсом на Кіровоградщину

Оновлення станом на 23:49

  • Сумщина: Більше 10 груп маневрують в різних районах.
  • Київщина: БпЛА курсом на Васильків.
  • Полтавщина: більшість БпЛА курсом на Сумщину
  • Кіровоградщина: декілька груп від Кропивницького курсом на Первомайськ.
  • Дніпропетровщина: декілька груп повз Магдалинівку на Полтавщину.

Оновлення станом на 01:25

  • На межі Сумщини та Чернігівщини західним курсом.
  • Із Чернігівщини курсом на Броварський район Київщини.
  • Декілька нових груп із акваторії Чорного моря на Одещину.

Читайте: Ворог атакував Україну "Іскандером" та 52 "Шахедами". 26 дронів знищено, - Повітряні сили

Автор: 

безпілотник (4148) Повітряні сили (2631) повітряна тривога (917) Шахед (984) війна в Україні (3839)


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Зафіксували рух Зеленського з барбершопа на телестудію.
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15.04.2025 20:21 Відповісти
Ритуальна новина на кшталт "настав вечір".
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15.04.2025 22:12 Відповісти
Около одинадцати вечера бахнуло и свет на час пропал,это так значит энергоструктуру не атакуют..
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16.04.2025 06:39 Відповісти
 
 