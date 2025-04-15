Ворог атакував Україну "Іскандером" та 52 "Шахедами". 26 дронів знищено, - Повітряні сили

У ніч на 15 квітня війська РФ атакували Україну балістичною ракетою Іскандер-М/KN-23 та 52-ма ударними БпЛА типу Shahed і безпілотниками-імітаторами різних типів.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

Як зазначається, повітряний напад відбивали авіація, зенітні ракетні війська, підрозділи РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Що вдалося знищити нашій ППО?

За даними Повітряних сил, станом на 12.00 підтверджено збиття 26 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі та в центрі країни.

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19 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Сумщина та Донеччина.

Як повідомлялося, 14 квітня, о 21.02 ворог завдав ракетного удару по околицям Сумської міської громади.