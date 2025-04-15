Росіяни намагаються вирівняти фланги біля Пантелеймонівки, - ОТУ "Луганськ"

Російські війська намагаються вирівняти фланги для подальших штурмів у районі населеного пункту Пантелеймонівка на Донеччині.

Про це розповів речник оперативно-тактичного угруповання "Луганськ" Дмитро Запорожець, передає Цензор.НЕТ із посиланням на Суспільне.

"В районі Торецька минулої доби було 12 боїв, переважна більшість штурмів зосереджені по центральні частині міста, противник намагається здійснювати флангові наступальні дії. Противник намагається вирівнювати фланги для подальших наступів також в напрямку населеного пункту Пантелеймонівка. Також противник штурмує у південній частині міста", - зазначив речник.

Крім того, російські війська тиснуть на Торецькому напрямку.

"Вони застосовують велику кількість артилерійських ударів, і великий потенціал живої сили противника на Торецькому напрямку", - зауважив Запоржець.

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На Краматорському напрямку російські війська минулої доби тричі атакували українські позиції, зазначив Дмитро Запорожець.

"Російські війська постійно тиснуть артилерією на цьому напрямку та намагається постійно тиснути на логістичні шляхи з застосуванням керованих авіаційних бомб в напрямку міста Костянтинівка, цьому місту багато дістається, адже ворог активно знищує його. Характер дій такий, що противник там накопичується", — каже речник ОТУ "Луганськ".

За його словами, до Костянтинівки долітають зі сторони Часового Яру — БпЛА "Молнія-1" та "Молнія-2".

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