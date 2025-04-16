Ракетна атака РФ на Кривий Ріг: поранений молодий чоловік помер у лікарні

Зросла кількість жертв ракетної атаки РФ на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна новина...У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним. Загалом через той удар загинули 20 людей", - зауважив Лисак.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 квітня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Наразі відомо 18 загиблих, серед них 9 дітей, та про понад 60 постраждалих. Через ракетний удар РФ у Кривому Розі буде триденна жалоба. За даними Офісу генпрокурора, пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу завершено.

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6 квітня в лікарні помер чоловік, який постраждав від російського удару. Таким чином кількість жертв від атаки на Кривий Ріг зросла до 20.

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