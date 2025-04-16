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Новини Ракетна атака на Кривий Ріг
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Ракетна атака РФ на Кривий Ріг: поранений молодий чоловік помер у лікарні

Ракетний удар по Кривому Рогу 2 квітня 2025 року

Зросла кількість жертв ракетної атаки РФ на Кривий Ріг Дніпропетровської області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, інформує Цензор.НЕТ.

"Трагічна новина...У лікарні помер 23-річний хлопець, який отримав поранення під час ракетної атаки на Кривий Ріг на початку квітня. Найщиріші співчуття рідним. Загалом через той удар загинули 20 людей", - зауважив Лисак.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 квітня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Наразі відомо 18 загиблих, серед них 9 дітей, та про понад 60 постраждалих. Через ракетний удар РФ у Кривому Розі буде триденна жалоба. За даними Офісу генпрокурора, пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу завершено.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Парламент Словаччини відмовився засуджувати Росію за атаки на Кривий Ріг та Суми

6 квітня в лікарні помер чоловік, який постраждав від російського удару. Таким чином кількість жертв від атаки на Кривий Ріг зросла до 20.

Також читайте: У Держдепі прокоментували атаку РФ на Кривий Ріг: За кілька тижнів стане зрозуміло чи готова Росія до миру

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28435) жертви (1792) Дніпропетровська область (3717) Криворізький район (132)


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Біль та сум...
Коли вже начнуть надходити такі новини з московії?
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16.04.2025 09:19 Відповісти
це була помилка сказало руде *****
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16.04.2025 09:41 Відповісти
Запитую в черговий раз,чому не було загальнодержавної жалоби за 35-ма загиблими в Сумах і чому мовчить громадькість,чи влада вважає,що достатньо відосика про цю подію???
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16.04.2025 11:19 Відповісти
Додам,траур по трагедії в Сумах об'явили:Суми(14,15,16)та мери-Харкова,Запоріжжя,Полтави і Львова.
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16.04.2025 11:26 Відповісти
Щирі співчуття .Вічна пам'ять .
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16.04.2025 14:25 Відповісти
 
 