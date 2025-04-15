Парламент Словаччини відмовився засуджувати Росію за атаки на Кривий Ріг та Суми

Палата депутатів Словаччини відхилила резолюцію опозиції, яка закликала Росію вивести свої війська з території України та засуджувала російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Про це повідомляє SME, передає Цензор.НЕТ.

Депутати словацького парламенту не підтримали процедурну пропозицію опозиційного євродепутата від SaS Ондрея Достала.

Нагадаємо, це сталося через день після того, як прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився прямо засудити атаку Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

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Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 квітня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Станом на 7 квітня було відомо про 20 загиблих, серед них 9 дітей, та про понад 60 постраждалих. Через ракетний удар РФ у Кривому Розі буде триденна жалоба. За даними Офісу генпрокурора, пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу завершено.

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