УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5706 відвідувачів онлайн
Новини Ракетна атака на Кривий Ріг Удар по Сумах
5 071 57

Парламент Словаччини відмовився засуджувати Росію за атаки на Кривий Ріг та Суми

прем’єр Словаччини Роберт Фіцо

Палата депутатів Словаччини відхилила резолюцію опозиції, яка закликала Росію вивести свої війська з території України та засуджувала російські атаки на Кривий Ріг і Суми.

Про це повідомляє SME, передає Цензор.НЕТ.

Депутати словацького парламенту не підтримали процедурну пропозицію опозиційного євродепутата від SaS Ондрея Достала.

Нагадаємо, це сталося через день після того, як прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відмовився прямо засудити атаку Росії на Суми, зазначивши, що у нього "недостатньо інформації".

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Удар РФ по Сумах міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації, - "слуга народу" Веніславський

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що 4 квітня окупанти вдарили по Кривому Рогу. Станом на 7 квітня було відомо про 20 загиблих, серед них 9 дітей, та про понад 60 постраждалих. Через ракетний удар РФ у Кривому Розі буде триденна жалоба. За даними Офісу генпрокурора, пошуково-рятувальну операцію на місці ракетного удару РФ по Кривому Рогу завершено.

Також читайте: Путін прагне продовжувати війну, а не шукати мир. Удари РФ по Кривому Рогу та Сумах вимагають рішучих кроків, - Сибіга

Автор: 

Кривий Ріг (1358) обстріл (28435) Словаччина (1102) Суми (883) війна в Україні (3839)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Топ коментарі
+43
ублюдки
показати весь коментар
15.04.2025 20:44
+31
Фіцо хоче довести що він більший козел ніж Орбан
показати весь коментар
15.04.2025 20:45
+11
показати весь коментар
15.04.2025 20:46
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
ублюдки
показати весь коментар
15.04.2025 20:44 Відповісти
Собачі свині.
показати весь коментар
15.04.2025 21:07 Відповісти
А що тут дивного, регулярні словацьки та доречі угорські війська разом з Гітлером нападали на європейські країни у другу світову.
показати весь коментар
16.04.2025 08:19 Відповісти
😊 Вас дивує, що дві центральноєвропейські країни Словаччина і Угорщина, які під час Другої світової війни воювали на боцв Гітлєра тепер поки таємно підтримують новітнього фюрера пуцина? Випадковостей у геополітиці не буває.
показати весь коментар
15.04.2025 21:45 Відповісти
Цікаво коли ці дві країни святкують перемогу над ними же. 😇
І самі же того нерозуміють.
показати весь коментар
15.04.2025 22:05 Відповісти
мене дивує, що ви змішуєте всі "фарби" в один колір та намагаєтесь ним всю країну розмазати? Нагадати, який процент здобув Фіцо + інші скацаплені ***** разом у порівнянні із нарітом вавививерження+риги+інші юзані кондоми та устилки, що в унісон голосують?
показати весь коментар
15.04.2025 22:35 Відповісти
Добре, поясню: навіть під час Другої світової не всі словаки підтримували Гітлєра. Але сьогодні словаки мають можливість не лише обирати владу, а вони голосувпли ща Фіцо, який не приховував тяни до пуіина і скепсису до України, а й навіть зараз протестами приводити владу до тями. Так само можна сказати і про кацапів, шо не всі за пуцина. Але кацапія загалоом - ворог, а Слооваччина загалом - не конче друг. Про угорців не буду. У можму ммісті вони вішали людей і у Першу світову, і у Другу, хоча самі німці, а перед тим австрійці цього робиьи не хотіли. Бабуся покіцна розповідала, як це відбувалося - у білих рукавичках, щоб рук не забруднити. Детальніше не буду. Тому і пишу те, що думаю і відчуваю.
показати весь коментар
15.04.2025 22:56 Відповісти
мабуть, для нас обидвох це особисте, але все не так і складно розкласти по поличкам, щоб зрозуміти причини та наслідки і не узагальнювати до примітивізму.
показати весь коментар
15.04.2025 23:11 Відповісти
Навпаки - все просто. Ці дві країни - демократичні з вільними виборами і у владу обирають більшістю, вибирають тих, чию програму підтримують. Отже більшістю несуть за обрану владу відповідальність. Все просто. Це моя особиста думка.
показати весь коментар
15.04.2025 23:17 Відповісти
і тому при пропорціях 48% на 52%- це дає право матюкати від ранку до вечора увесь народ чи пишатись тим, що я із 24% та не надякуюсь клінічним ідіотам імені 73% за те гундозе чмо із котрим нас українців асоціюють?
показати весь коментар
15.04.2025 23:34 Відповісти
Дає. Якщо ті 52 відсотки роблять погано моїй крахні попри те, що вона їм погано не робила і мало того, аона спливає кров'ю. А найбільше тягне на матюки саме оця ситуація, коли сусіди не висловлюють співчуття і вдаючи дурнів, говорять, що треба розібратися, що це було. Це нормально? Так роблять навіть не сусіди, а нормальні люди. Тут навіть не про політику - тут про елементарну совість.
показати весь коментар
15.04.2025 23:54 Відповісти
дурнів вдають наші сукинарітні, обмеживши права та свободи, після того як усіма діями зробили все для здачі України та упившись кров'ю грають кіна про занепокоєних поцріотів.
показати весь коментар
16.04.2025 00:08 Відповісти
Ну у цьому словаки справді не винні. Маємо дякувати своїм співвітчизникам.
показати весь коментар
16.04.2025 00:16 Відповісти
А за гундосе чмо мені соромно. Проте я, спілкуючись з іноземцями ніколи не приховую, що я з України, де президент - комік і тому у країни проблеми.
показати весь коментар
15.04.2025 23:57 Відповісти
Не узагальнюйте, будь-ласка. Не знаю за Угорщину. Але в Словаччині дуже багато людей підтримує Україну. А те що в парламенті не підтримали - ну, тупі підори зараз вилазять у владу, тренд такий.
показати весь коментар
16.04.2025 01:30 Відповісти
Ну звичайно, парламент Словаччини обирали кацапи... Мені дивно, що людям не подобаються звичайні факти. Коли Словаччина поставила нам ЗРК і інші озброєннч, я їм був вдячний. Коли вони роблять дурню - я так і пишу, що роблять недружню для нас дурню. Чи може і даді хвалити? А те, що у Другій світовій воювали на боці Гітлера - історичний факт. То в чому проблема?
показати весь коментар
16.04.2025 07:50 Відповісти
Фіцо хоче довести що він більший козел ніж Орбан
показати весь коментар
15.04.2025 20:45 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 20:46 Відповісти
Якби він був, то покарав би якось не так, та і взагалі цього б не допустив би... А якщо він є, то просто грається...
показати весь коментар
15.04.2025 21:01 Відповісти
Бог нікого не карає! Бог є любов! Карає гріх, який чинить людина. Запам ятайте це на все життя!
показати весь коментар
15.04.2025 21:13 Відповісти
Дуже вірно, плюсую. Але питання щодо справедливості у цьому світі все ж залишається.
показати весь коментар
15.04.2025 21:21 Відповісти
Наші предки нізащо нашого Бога розіп"яли, який був без гріха і бажав нам добра. Тому на яку справелидливість можна очікувати, не варто навіть таке питання ставити
показати весь коментар
15.04.2025 21:26 Відповісти
Іван , по перше розіп'яли не наші предки а євреїв , по друге не Бога а сина Божого , по третє перед тим як з кимось вступати в дискусію треба мати хоча б базові знання по темі .
показати весь коментар
15.04.2025 22:07 Відповісти
А син Божий не Бог?
показати весь коментар
15.04.2025 22:24 Відповісти
Твій ,,син божий" ТЕРПІЛА,
ВІН САМ ТЕРПІВ І ТОБІ ВЕЛІВ ТЕРПІТИ І ВБИВСТВА І НАСИЛЬНИЦТВО І ПОГРАБУВАННЯ У ЦЬОМУ ЖИТТІ.
Бо може бути, якшо ти нестратиш за все життя і ні разу несогрішиш, шо вже наврядчи, то може бути попадешь у якийсь міфічний рай.
І ТО НАВРЯД ЧИ ТИ ПОПАДЕШЬ В РАЙ КОЛИ СДОХНЕШЬ, БО ,,про перворідний гріх чув?" ??? ТОБТО ЗА ТЕБЕ ВЖЕ НАГРІШИЛИ, А ТИ КУРВО ТЕРПИ ЯК ТОБІ ТВІЙ бог - ТЕРПІЛА ВЕЛІВ. 🤣🤣🤣
показати весь коментар
15.04.2025 23:58 Відповісти
По друге у нас всіх спільні предки Адам і Єва
показати весь коментар
15.04.2025 22:25 Відповісти
Ага, знову євреї винні. І чомусь усі забувають, що розіп'яття не є єврейською стратою (в Ізраїлі страчували інакше і, до речі, дуже рідко).
показати весь коментар
16.04.2025 00:33 Відповісти
По-перше, ні хто ні якого Бога не розпинав, бо ні хто того Бога не бачив, а розіп'яли якогось чувака, який вкрав віслюка... Все інше придумали хитруни від влади задля запаморочення мізків темному населенню... Видохся Господь! Не справляється із своїми обов'язками... Де він? Спокійно спостерігає за Бучами, Кривими Рогами, Сумами, Одесами...???
показати весь коментар
16.04.2025 20:30 Відповісти
Ну не знаю, мої предки українці нікого не розпинали! Це до римлян претензії вкупі з євреями.
показати весь коментар
15.04.2025 22:07 Відповісти
Бог вообще ни хера не робить...Бо ему абсолютно пох.. сколько "мух" здохнет в раме его окна.Кто их считает?!
показати весь коментар
15.04.2025 21:52 Відповісти
А за які гріхи твій бог втопив немовлят і малечу котра ще невстигла нагрішити ???
А од якої великої ,,любові" твій бог спалив немовлят і малечу котрі ще невстигли нагрішити ???
показати весь коментар
15.04.2025 22:08 Відповісти
Про первородний гріх чув? Всі народжуються вже з гріхом і немовлятки також
показати весь коментар
15.04.2025 22:27 Відповісти
ЯКШО ТИ ЩЕ АЖ ЗА ,,ПЕРВОРОДНИЙ ГРІХ" ТОДІ КУРВА НЕНИЙ ШО ТВІЙ бог НАСЛАВ НА УКРАЇНУ кацапів І ТВІЙ бог РУКАМИ КАЦАПІВ ВБИВАЄ УКРАЇНЦІВ.
ЦЕЖ МЛЯ ЗА ТВІЙ ,,перворідний гріх".
показати весь коментар
15.04.2025 23:51 Відповісти
Таким чином Бог нас випробовує, випробовує нашу віру
показати весь коментар
16.04.2025 06:25 Відповісти
Таким чином твій бог ЗАОХОЧУЄ ГРАБІЖНИКІВ, НАСИЛЬНИКІВ, ТА ВБИВЦЬ.
показати весь коментар
16.04.2025 08:56 Відповісти
Испытывать нужно любовью(чем он якобы...теоретически и является),а не смертями,убийствами и пистюлями.Это не есть испытание-это ненависть,злоба и покуизм с садизмом-убивать тех,кто в тебя верит...или верил.Тупее-ничего придумать невозможно.Нах вообще такая вера,где кроме безосновательных претензий и бесконечных обвинений-ты вечно кому то должен собой..
показати весь коментар
16.04.2025 11:27 Відповісти
оце так покарання вбив сотні тисяч, і в покарання впав))
показати весь коментар
15.04.2025 21:50 Відповісти
ЗА вбивство десятків людей - "покарав" тим, що ***** впало? Не смішіть - якби у ***** при цьому череп луснув - тоді так, було б покарання...
показати весь коментар
16.04.2025 00:35 Відповісти
Надо им долбануть куда-то. Шахед перенаправить им в дом. Но мі ж нитакуси
показати весь коментар
15.04.2025 20:47 Відповісти
Рашка имеет амбиции. Всегда стремится расширить влияние. У нее долгосрочные планы. Вот вам и результат. А что делают наши барыги? Только одно на уме - урвать кусок себе и свалить. Почему?
показати весь коментар
15.04.2025 20:48 Відповісти
Ваші,естонські бариги?
показати весь коментар
15.04.2025 21:06 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 20:49 Відповісти
не до стріляні осміліли !
показати весь коментар
15.04.2025 20:51 Відповісти
куйло ,словаків причащає жертвами українського народу
показати весь коментар
15.04.2025 20:53 Відповісти
3,14дари!
показати весь коментар
15.04.2025 20:54 Відповісти
Монобільшість така монобільшість.

А ви думали, що тільки в Україні можна з парламенту зробити клюб хорового співу?
показати весь коментар
15.04.2025 21:01 Відповісти
Схоже забули словаки допомогу " братушок" у 1968, танками
показати весь коментар
15.04.2025 21:01 Відповісти
Не зря им Гитлер в 40 дал государственность. Деды гордятся сынами и внуками нацистов!
показати весь коментар
15.04.2025 21:06 Відповісти
як і ти своїми ізичними комуняками із голодоморами, гулагами та іншими вишуканими звірствами?
показати весь коментар
15.04.2025 23:15 Відповісти
Запам'ятаємо це, українці...
показати весь коментар
15.04.2025 21:08 Відповісти
Цей пітарас фіцик спокійною смертю в колі онуків своє безглузде життя не закінчить.
показати весь коментар
15.04.2025 21:10 Відповісти
Підари!
показати весь коментар
15.04.2025 21:13 Відповісти
А чий парламент чи яка міжнародна організація засудила дії росії ?
показати весь коментар
15.04.2025 21:21 Відповісти
А що , на це , скаже українська діаспора в Словаччині ...?
показати весь коментар
15.04.2025 21:26 Відповісти
Это ***** за себя ответил или за всю Словакию , это ***** братан Орбана , все карловоды с одного гнезда...
показати весь коментар
15.04.2025 22:04 Відповісти
Карма штука справедлива...Уряд Словаччини ще згадає свої дії...
показати весь коментар
15.04.2025 22:59 Відповісти
 
 