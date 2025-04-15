Удар РФ по Сумах міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації, - "слуга народу" Веніславський

Російський удар по центру Сум 13 квітня будуть розглядати на комітеті Верховної ради з питань національної безпеки, оборони та розвідки.

Про це в етері Радіо Свобода повідомив нардеп "Слуги народу" та представник комітету Федір Веніславський, повідомляє Цензор.НЕТ.

Серед іншого, за його словами, на комітеті будуть з’ясовувати чи відбувалось напередодні зібрання українських військових для нагородження.

"Завтра в нас буде засідання комітету. Це також одне з питань, які ми плануємо задати для військового керівництва, для міністерства оборони, начальника штабу", - зазначив Веніславський.

Парламентар також припустив, що російський удар міг бути наслідком цілеспрямованого витоку інформації, однак Веніславський наголосив, що це — компетенція Служби безпеки України.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Уражено ППД бригади армії РФ, яка вдарила по Сумах 13 квітня, - Генштаб ЗСУ

Удар РФ по Сумах 13 квітня 2025 року

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум. 14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Станом на ранок 15 квітня - загинули 35 людей, серед них двоє дітей.

Народна депутатка "Слуги народу" Мар'яна Безугла заявила, що удар балістикою по Сумах 13 квітня росіяни завдали через шикування для нагородження військових з ТрО.

Згодом міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.

15 квітня Кабінет Міністрів погодив проєкт указу президента Володимира Зеленського про звільнення Володимира Артюха з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Наслідки ракетного удару РФ по Сумському державному університету. ФОТОрепортаж