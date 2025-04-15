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Новини Звільнення глав ОВА
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Голову Сумської ОВА Артюха та очільника Луганської ОВА Лисогора звільнять, - Кабмін

Голову Сумської ОВА Артюха звільнять

Кабмін погодив звільнення глав Сумської та Луганської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лисогора Артема звільнять з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, а Артюха Володимира  з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

За даними Суспільного, Зеленський вже звільнив Артюха.

Також уряд погодив призначення Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації та Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації.

Раніше Сумська облрада винесла проєкт рішення про недовіру очільнику ОВА Артюху.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.

Також читайте: Моєї ініціативи не було, - голова Сумської ОВА Артюх про організацію нагородження військових 117 бригади ТРО у Сумах

Автор: 

Кабмін (14085) ОДА (1629) звільнення (2675) Лисогор Артем (44) Артюх Володимир (11)


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Топ коментарі
+24
Вот тебе и всё наказание
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15.04.2025 12:56
+15
****, если кровельщик оступится на крыше и столкнёт шиферину прохожему на голову, то сядет в тюрьму. А этот накосячил и погубил не одного, а тридцать пять и его просто уволили..
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15.04.2025 13:01
+11
Ні! Що Ви?! Найбільше покарання буде трохи згодом - поїде у "вигнання". Послом.
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15.04.2025 13:23
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Вот тебе и всё наказание
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15.04.2025 12:56 Відповісти
Так він же не "ухилянт": людина в формі, не ховається, не "мамина черешенька"
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15.04.2025 13:00 Відповісти
Артюх себе на цю посаду не призначав. Піде з посади, перехреститься і поїде собі в Монако.
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15.04.2025 14:54 Відповісти
Та зрозуміло... То іронія...
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15.04.2025 15:47 Відповісти
Ні! Що Ви?! Найбільше покарання буде трохи згодом - поїде у "вигнання". Послом.
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15.04.2025 13:23 Відповісти
Не Артюх, точно.
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15.04.2025 14:52 Відповісти
палку паслов прібило
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15.04.2025 13:00 Відповісти
Послом в якусь Мапуту відправлять ланбато Артюха.
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15.04.2025 13:00 Відповісти
****, если кровельщик оступится на крыше и столкнёт шиферину прохожему на голову, то сядет в тюрьму. А этот накосячил и погубил не одного, а тридцать пять и его просто уволили..
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15.04.2025 13:01 Відповісти
новий пасол народився
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15.04.2025 13:04 Відповісти
Що! Да як ті смієш, такого шановного Пана садити за за грати... (от черь знахабніла, треба з цим щось робити..,).
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15.04.2025 13:08 Відповісти
как он погубил?Конкретно.
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15.04.2025 13:46 Відповісти
❗️Президент звільнив голову Сумської ОВА Артюха, - Суспільне
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15.04.2025 13:04 Відповісти
А хто ж їх задвинув на такі високі посади? - за які заслуги? і куди їх приткнуть?
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15.04.2025 13:05 Відповісти
Якщо Артюха звільняють - отже Семеніхін і Безула мали рацію і він винний , а якщо це так - Артюха повинні судити !
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15.04.2025 13:07 Відповісти
Перечитываю историю древнего Рима…

"… Положение рабов в царствование Августа сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью своего господина, и последний имел над ними неограниченную власть.

В царствование Августа восстаний рабов в Риме не было, однако угроза со стороны рабов все время ощущалась. Среди обязанностей градоначальника первым было обуздание рабов. В 10 г. н. э. сенат подтвердил закон, по которому в случае насильственной смерти господина все рабы, находившиеся в доме, подлежали казни.

Рабы, образовывавшие фундамент римского общества, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Общая их масса непрерывно возрастала, и количество рабов в одних руках могло колебаться от нескольких человек до нескольких тысяч и даже десятков тысяч. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых вельмож, они были слугами в домах, часто воспитателями детей…"

Представляю себе описание Украины через 5 лет:

"… Положение граждан/рабов в период президенства ЗЕвеликого сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью государства, и последнее имело над ними неограниченную власть.

В период президенства ЗЕвеликого восстаний граждан/рабов в Украине не было, однако угроза со стороны граждан/рабов все время ощущалась. Среди обязанностей нового супер-министра СМВД первым было обуздание граждан/рабов. В 2025 г. н. э. верховная рада приняла закон, по которому по подозрении в случае насильственной смерти госчиновника/судьи/депутата/прокурора все граждане/рабы, находившиеся в доме, подлежат казни.

Граждане, вначале образовывавшие фундамент Украины, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых депутатов, они были слугами в домах, часто воспитателями детей и помощниками депутатов…

Однако, общая масса рабов непрерывно уменьшалась, и количество рабов в одних руках начало уменьшаться: от десятков тысяч человек до нескольких тысяч и даже десятков.
Непорядок…

Решение: закупить 100,000 км колючей проволоки
закупить 10, 000 немецких овчарок для охраны границы
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15.04.2025 15:54 Відповісти
А Артюх запізнився на нагородження. Залишилися ще воїни оператори безпілотних систем, ще і їх будуть організовано нагороджувати. А організатор знову запізниться, як і у попередніх трагічних випадках.
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15.04.2025 13:12 Відповісти
Дивні збіги з подіями в Чернігові, на полігонах з цими запізненнями. Чи не збіги?
А де укази про звільнення стосовно чернігівських очільників?
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15.04.2025 14:11 Відповісти
Тепер буде "Пасол шведський"))
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15.04.2025 13:16 Відповісти
Щирі поздоровлення МЗС. Вітаю зі збільшенням кадрового резерву.
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15.04.2025 13:23 Відповісти
В Сомалі є вільні місця .
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15.04.2025 13:49 Відповісти
Потужно.Побачимо очільником передвиборчого штабу Шашличного у Сумській області
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15.04.2025 13:50 Відповісти
А чому не разом з брижинським і чаусом? Підстави ті самі, один в один.
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15.04.2025 14:06 Відповісти
"У зв'язку з переводом на іншу посаду"
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15.04.2025 14:20 Відповісти
По-перше, дивно, що Луганська ОВА досі існує. Що ж до Артюха, я так розумію, що керівник ОВА є головною посадовою особою в області і на "запросили" мав би щонайменше підняти кіпіш... Врешті, навіщо потрібний чиновник, який не вміє ні збрехати, ні правду сказати.
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15.04.2025 14:21 Відповісти
Мало того, що існує, ще й захмарні зарплати собі малює.
В одного із замів за той рік більше мільйона, зараз він очолив КРИЧНО важливе підприємство жкх!
Місто окуповане три! роки - на тендері закупили на мільйони тролейбуси!!!
На сотні тисяч закупаються юр.послуги -з ВПО тим часом знімають копійчані виплати...
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15.04.2025 14:50 Відповісти
Артюх себе на цю посаду не призначав. Своє він вже відслужив, все що можно було вкрав, піде з посади, перехреститься і поїде собі в Монако.
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15.04.2025 14:51 Відповісти
щодо того що влада не карає своїх за косяки.
ви як уперше заміж пішли, їй бо.
завжди влада своїх покривала.
це частина подяки за вірність та лояльність.
і не можна проти цього серйозно протестувати чи виступати.
хочете серйозно то голосуйте за того хто від початку своїх не покриває а не так що ось оця влада погана а якась инша влада хороша тому цю владу критикуємо що своїх покриває а якусь иншу владу не критикуємо бо вважаємо що инша влада досконала.
уся влада від бога а, отже, уся влада паскудна бо бог паскуда.
не був би бог паскудою то росіян би не було і вони діточок ракетами не вбивали б.
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15.04.2025 14:55 Відповісти
"Призначений на посаду голови Сумської ОВА Олег Григоров.
Андрій Деркач привітно махає нам рукою з того боку "Волгі-матушкі". Сам Олег Григоров, колишній замначальника сумської міліції, дуже добре характеризується епітетом - "оборотєнь в погонах". Як через свої зв'язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу", - так коментував військовий Салатенко ще півроку тому, коли лише ходили слухи про призначення Григорова."
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15.04.2025 18:46 Відповісти
 
 