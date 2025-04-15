Голову Сумської ОВА Артюха та очільника Луганської ОВА Лисогора звільнять, - Кабмін

Кабмін погодив звільнення глав Сумської та Луганської ОВА.

Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.

Так, Лисогора Артема звільнять з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, а Артюха Володимира з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.

За даними Суспільного, Зеленський вже звільнив Артюха.

Також уряд погодив призначення Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації та Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації.

Раніше Сумська облрада винесла проєкт рішення про недовіру очільнику ОВА Артюху.

Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.

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