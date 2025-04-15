Голову Сумської ОВА Артюха та очільника Луганської ОВА Лисогора звільнять, - Кабмін
Кабмін погодив звільнення глав Сумської та Луганської ОВА.
Про це повідомив представник уряду у Верховній Раді Тарас Мельничук, передає Цензор.НЕТ.
Так, Лисогора Артема звільнять з посади голови Луганської обласної державної адміністрації, а Артюха Володимира з посади голови Сумської обласної державної адміністрації.
За даними Суспільного, Зеленський вже звільнив Артюха.
Також уряд погодив призначення Харченка Олексія Андрійовича головою Луганської обласної державної адміністрації та Григорова Олега Олексійовича головою Сумської обласної державної адміністрації.
Раніше Сумська облрада винесла проєкт рішення про недовіру очільнику ОВА Артюху.
Міський голова Конотопа Артем Семеніхін заявив, що очільник Сумської обласної військової адміністрації Володимир Артюх організував церемонію нагородження військовослужбовців 117 бригади ТрО у конгрес-центрі Сумського університету, по якому згодом вдарили росіяни.
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"… Положение рабов в царствование Августа сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью своего господина, и последний имел над ними неограниченную власть.
В царствование Августа восстаний рабов в Риме не было, однако угроза со стороны рабов все время ощущалась. Среди обязанностей градоначальника первым было обуздание рабов. В 10 г. н. э. сенат подтвердил закон, по которому в случае насильственной смерти господина все рабы, находившиеся в доме, подлежали казни.
Рабы, образовывавшие фундамент римского общества, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Общая их масса непрерывно возрастала, и количество рабов в одних руках могло колебаться от нескольких человек до нескольких тысяч и даже десятков тысяч. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых вельмож, они были слугами в домах, часто воспитателями детей…"
Представляю себе описание Украины через 5 лет:
"… Положение граждан/рабов в период президенства ЗЕвеликого сколько-нибудь существенно не изменилось. Они по-прежнему считались собственностью государства, и последнее имело над ними неограниченную власть.
В период президенства ЗЕвеликого восстаний граждан/рабов в Украине не было, однако угроза со стороны граждан/рабов все время ощущалась. Среди обязанностей нового супер-министра СМВД первым было обуздание граждан/рабов. В 2025 г. н. э. верховная рада приняла закон, по которому по подозрении в случае насильственной смерти госчиновника/судьи/депутата/прокурора все граждане/рабы, находившиеся в доме, подлежат казни.
Граждане, вначале образовывавшие фундамент Украины, играли заметную роль в его хозяйственной жизни. Рабы трудились на полях и в имениях знатных и богатых депутатов, они были слугами в домах, часто воспитателями детей и помощниками депутатов…
Однако, общая масса рабов непрерывно уменьшалась, и количество рабов в одних руках начало уменьшаться: от десятков тысяч человек до нескольких тысяч и даже десятков.
Непорядок…
Решение: закупить 100,000 км колючей проволоки
закупить 10, 000 немецких овчарок для охраны границы
А де укази про звільнення стосовно чернігівських очільників?
В одного із замів за той рік більше мільйона, зараз він очолив КРИЧНО важливе підприємство жкх!
Місто окуповане три! роки - на тендері закупили на мільйони тролейбуси!!!
На сотні тисяч закупаються юр.послуги -з ВПО тим часом знімають копійчані виплати...
ви як уперше заміж пішли, їй бо.
завжди влада своїх покривала.
це частина подяки за вірність та лояльність.
і не можна проти цього серйозно протестувати чи виступати.
хочете серйозно то голосуйте за того хто від початку своїх не покриває а не так що ось оця влада погана а якась инша влада хороша тому цю владу критикуємо що своїх покриває а якусь иншу владу не критикуємо бо вважаємо що инша влада досконала.
уся влада від бога а, отже, уся влада паскудна бо бог паскуда.
не був би бог паскудою то росіян би не було і вони діточок ракетами не вбивали б.
Андрій Деркач привітно махає нам рукою з того боку "Волгі-матушкі". Сам Олег Григоров, колишній замначальника сумської міліції, дуже добре характеризується епітетом - "оборотєнь в погонах". Як через свої зв'язки з криміналом, так і завдяки вірній службі Андрію Деркачу", - так коментував військовий Салатенко ще півроку тому, коли лише ходили слухи про призначення Григорова."