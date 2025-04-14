УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5467 відвідувачів онлайн
Новини Заяви Фіцо про Україну Удар по Сумах
4 007 36

Фіцо не засудив РФ за ракетний удар по Сумах: "У мене недостатньо інформації"

Фіцо не засудив Росію за удар по Сумах 13 квітня

Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не згадав Росію, коментуючи ракетну атаку на Суми 13 квітня. Російський удар забрав життя 35 українців.

Про це пише видання Postoj.sk, передає Цензор.НЕТ.

Раніше Фіцо не коментував цю атаку РФ, а коли журналісти під час пресконференції 14 квітня запитали його про удар, премʼєр відповів: "Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду це робити. Але у мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити".

Водночас президент Словаччини Петер Пеллегріні був серед тих представників майже 50 держав та організацій, які засудили російську атаку. Словацька опозиція розкритикувала премʼєр-міністра за відсутність реакції на трагедію..

"Міжнародна спільнота повинна докласти всіх дипломатичних зусиль і тиску, щоб припинити цю бійню, закликаючи росію шукати миру за столом переговорів, а не за допомогою ракет, які вбивають невинних людей", - заявляв Пеллегріні у день удару.

Читайте також на "Цензор.НЕТ": Каллас відреагувала на заяву Трампа про удар РФ по Сумах: Росія помилилася, коли напала на Україну

Удар РФ по Сумах на Вербну неділю

Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.

14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.

Через ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Щонайменше 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.

Автор: 

Сумська область (3667) Суми (883) Фіцо Роберт (202) Сумський район (180)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у GoogleNews
Топ коментарі
+25
підор смердючий.
показати весь коментар
14.04.2025 21:09
+12
Цинічний ублюдок !
показати весь коментар
14.04.2025 21:14
+10
Які Суми? Воно навіть сцить кордон перетнути.
показати весь коментар
14.04.2025 21:32
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
підор смердючий.
показати весь коментар
14.04.2025 21:09 Відповісти
Фіцо , виродок недобитий , йди на......уй ,
так як співчуття ворога нам зайві 🤬
показати весь коментар
14.04.2025 22:53 Відповісти
все, схоже це кінеь словацької прози. Останнього прозаїка засадили у буцегарню.
показати весь коментар
14.04.2025 21:11 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 21:11 Відповісти
Кансєрва кремлівська.
показати весь коментар
14.04.2025 21:11 Відповісти
Цинічний ублюдок !
показати весь коментар
14.04.2025 21:14 Відповісти
Мразота путінська.
показати весь коментар
14.04.2025 21:15 Відповісти
Інформації недостатньо тому що достатньо кацапського х#я за щокой фіци.🤷
показати весь коментар
14.04.2025 21:15 Відповісти
Так приїдь до Сум з неансованим візитом.
показати весь коментар
14.04.2025 21:16 Відповісти
Які Суми? Воно навіть сцить кордон перетнути.
показати весь коментар
14.04.2025 21:32 Відповісти
Неандерталець? - як це в вік комп"ютерних технологій може буди недостатньо інфи - шей в високопосадоця? - клепки недостатньо в голові
показати весь коментар
14.04.2025 21:16 Відповісти
Недострелянный
показати весь коментар
14.04.2025 21:23 Відповісти
Ну підор кончений!
показати весь коментар
14.04.2025 21:23 Відповісти
Гамлєт
- Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.

Привид (іронічно)
- То може ти і м'яса не їси?

Гамлєт
- Ні, не їсу я м'яса принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний і випити ми можем *****, намного більше інших інородців, жидів та басурман.

Привид
- ****** мода. Пробзділось шось у Дацькому князівстві... Коли я був царем, **** я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо підорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію ******* на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!

Гамлєт
- Ви, батьку, там привидом вже зовсім *********. Шось ******* таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша.
показати весь коментар
14.04.2025 21:25 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 21:26 Відповісти
"Вєніамін (Фіцо) , якийсь ти )(уйовий став..." (С). Лесь
показати весь коментар
14.04.2025 21:29 Відповісти
Уйобок мокшанський, хоч і словак!!!
показати весь коментар
14.04.2025 21:26 Відповісти
Який він словак? Де ти бачив словака (слов'янина взагалі) на прізвище фіцо? Воно - мадяр, і президент у них не словак. Подивись на карту розселення мадярів по Східній Європі. Ця сволота залізла до нас в Закарпаття, окупувала всю Словакію, налізли в Румунію, Сербію і Хорватію, трохи є в Австрії. В Чехію їх не пустили, бо давно знають, що то за підлота з поганими мріями про велику мадярію, так само як у кацапів про велику кацапію. Згадай, кому прислужували мадяри і "словаки" в другу світову війну.
показати весь коментар
14.04.2025 22:03 Відповісти
нащо цей потугонацизм тут потрібен

нам навпаки би десяток Мадярів, а не одного Роберта
показати весь коментар
14.04.2025 22:17 Відповісти
показати весь коментар
15.04.2025 12:02 Відповісти
А добре було би в#башити по цьому Фіцо з берданки.
показати весь коментар
14.04.2025 21:29 Відповісти
У цього підх*йловського гобліна недостатньо людяності
показати весь коментар
14.04.2025 21:40 Відповісти
Так включи интернет.
Или ума не хватает для этого?
показати весь коментар
14.04.2025 21:43 Відповісти
Зомбак Їпаний!(
показати весь коментар
14.04.2025 21:46 Відповісти
Співає під трампУ. Втрата своєї особистості рівнозначно смерті. Так оце Фіцо - мертвяк ?
показати весь коментар
14.04.2025 21:53 Відповісти
Відвезить його у Суми.
показати весь коментар
14.04.2025 21:56 Відповісти
а зеленский не епанул баллистикой по курску через час, просто это была ошибка
показати весь коментар
14.04.2025 21:58 Відповісти
Очень жалко народ Словакии. Хорошие люди .а выбрали
такое говно, у него даже мозгов нет.
показати весь коментар
14.04.2025 22:03 Відповісти
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо , ти гнойна падаль , здохни чмо продажне. Здохни разом з усіма родичами.
показати весь коментар
14.04.2025 22:14 Відповісти
показати весь коментар
14.04.2025 22:38 Відповісти
Йому ще агітку із москви не прислали.
показати весь коментар
14.04.2025 22:51 Відповісти
Mrazish
показати весь коментар
15.04.2025 00:18 Відповісти
Моральне дніще
показати весь коментар
15.04.2025 09:30 Відповісти
Хто б його доctpeлив до кінця?
показати весь коментар
15.04.2025 11:35 Відповісти
 
 