Фіцо не засудив РФ за ракетний удар по Сумах: "У мене недостатньо інформації"
Премʼєр-міністр Словаччини Роберт Фіцо не згадав Росію, коментуючи ракетну атаку на Суми 13 квітня. Російський удар забрав життя 35 українців.
Про це пише видання Postoj.sk, передає Цензор.НЕТ.
Раніше Фіцо не коментував цю атаку РФ, а коли журналісти під час пресконференції 14 квітня запитали його про удар, премʼєр відповів: "Я засуджую вбивство. Я засуджую всі вбивства, завжди засуджував і буду це робити. Але у мене недостатньо інформації, щоб просто зараз щось говорити".
Водночас президент Словаччини Петер Пеллегріні був серед тих представників майже 50 держав та організацій, які засудили російську атаку. Словацька опозиція розкритикувала премʼєр-міністра за відсутність реакції на трагедію..
"Міжнародна спільнота повинна докласти всіх дипломатичних зусиль і тиску, щоб припинити цю бійню, закликаючи росію шукати миру за столом переговорів, а не за допомогою ракет, які вбивають невинних людей", - заявляв Пеллегріні у день удару.
Удар РФ по Сумах на Вербну неділю
Нагадаємо, російські загарбники 13 квітня завдали двох ракетних ударів по центру Сум.
14,15,16 квітня у місті оголошено Днями жалоби за загиблими внаслідок російського удару 13 квітня.
Через ракетний удар РФ по центру Сум 13 квітня загинули 35 людей, серед них двоє дітей. Щонайменше 120 людей зазнали поранень. На місці атаки продовжують розбирати завали.
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так як співчуття ворога нам зайві 🤬
- Не можна мстить. Повинні ми любити всіх підорасів, злодіїв, убивць. Бо кожний з них--народ, всі--богоносці.
Привид (іронічно)
- То може ти і м'яса не їси?
Гамлєт
- Ні, не їсу я м'яса принципово. Я тільки випить іноді люблю, бо ми народ широкий і гостинний і випити ми можем *****, намного більше інших інородців, жидів та басурман.
Привид
- ****** мода. Пробзділось шось у Дацькому князівстві... Коли я був царем, **** я в жопу всіх богоносців в купі з Львом Толстим. Но це, конєшно, в смислє пєрєносном. Бо підорасів, з дєтства не любивши, посилав їх на хімію ******* на благо Батьківщини. О часи, о Данія нещасна!
Гамлєт
- Ви, батьку, там привидом вже зовсім *********. Шось ******* таке, що не просцяти і за цілий тиждень. Я же вам сказав, що мститися не можу, бо всі люди--це браття на землі, окрім жидів, татар, масонів, негрів, білорусів, которих я ненавиджу. В цілому я ж гуманіст, не те шо ви, папаша.
нам навпаки би десяток Мадярів, а не одного Роберта
Или ума не хватает для этого?
такое говно, у него даже мозгов нет.