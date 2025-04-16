Війська РФ ударили дроном по Оріхову: поранено чоловіка
55-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона в Оріхові Запорізької області.
Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
Як зазначається, російський fpv-дрон влучив по прифронтовому Оріхову. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено обійстя будинку. Поранення отримав місцевий мешканець.
Йому надана необхідна допомога
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