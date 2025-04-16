УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
5740 відвідувачів онлайн
Новини Атака безпілотників на Запорізьку область
265 0

Війська РФ ударили дроном по Оріхову: поранено чоловіка

Російський дрон атакував цивільне авто

55-річний чоловік поранений внаслідок атаки ворожого дрона в Оріхові Запорізької області.

Про це повідомив у телеграм-каналі голова Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

Як зазначається, російський fpv-дрон влучив по прифронтовому Оріхову. Вибуховою хвилею та уламками пошкоджено обійстя будинку. Поранення отримав місцевий мешканець.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Ворог атакував дроном село на Запоріжжі: загинув чоловік

Йому надана необхідна допомога

Автор: 

поранення (2801) Запорізька область (3599) дрони (4690) Пологівський район (41) Оріхів (5)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
 
 