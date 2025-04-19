За добу на фронті 162 боєзіткнення. Майже половина з них на Торецькому та Покровському напрямках, - Генштаб

Протягом 18 квітня Сили оборони 162 бойові зіткнення із російськими загарбниками.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в ранковому зведенні Генштабу ЗСУ.

Обстріли України

Минулої доби загарбники завдали 5 ракетних та 103 авіаційних ударів, застосували 17 ракет та скинули 174 керовані авіаційні бомби. Крім цього, залучили для ураження 2855 дронів-камікадзе та здійснили 6237 обстрілів позицій наших військ і населених пунктів, зокрема 109 — із реактивних систем залпового вогню.

Агресор завдавав авіаударів, зокрема в районах населених пунктів Угроїди, Тур’я, Краснопілля, Петрушівка, Мала Рибиця Сумської області; Зелене Поле, Мирне, Новопіль Донецької області; Гуляйполе, Малинівка, Новоданилівка, Магдалинівка, Степногірськ Запорізької області; Миколаївка Херсонської області.

Бойові дії на сході

На Харківському напрямку ворог сім разів штурмував позиції наших військ у районах Вовчанська, Западного та в бік Малої Шапківки.

На Куп’янському напрямку за добу відбулося 11 атак окупантів. Сили оборони відбивали штурмові дії противника неподалік Загризового, Петропавлівки та в бік Піщаного і Нової Кругляківки.

На Лиманському напрямку ворог атакував 17 разів, намагаючись просунутися вперед поблизу населених пунктів Греківка, Надія, Нове, Новомихайлівка, Колодязі, Ямполівка, Торське.

На Сіверському напрямку в районах Спірного та Верхньокам’янського, противник двічі атакував позиції наших військ.

На Краматорському напрямку зафіксовано шість боєзіткнень поблизу Часового Яру, західніше Андріївки та в бік Ступочок і Білої Гори.

На Торецькому напрямку ворог здійснив 26 атак неподалік Диліївки, Леонідівки, Озарянівки, Дачного, Кримського та Дружби.

На Покровському напрямку наші захисники зупинили 54 штурмові і наступальні дії агресора у районах населених пунктів Тарасівка, Новоторецьке, Єлизаветівка, Лисівка, Успенівка, Новоолександрівка, Богданівка, Суха Балка, Стара Миколаївка, Звірове, Удачне, Андріївка та в напрямках Олександрополя і Миролюбівки.

На Новопавлівському напрямку ворог дев’ять разів атакував наші позиції поблизу Костянтинополя, Веселого, Вільного Поля та в напрямку Одрадного.

Ситуація на півдні та півночі

На Гуляйпільському напрямку минулої доби боєзіткнень з ворогом не зафіксовано.

На Оріхівському напрямку наші оборонці відбили три ворожих штурми в районах Щербаків, Степового та в напрямку Малої Токмачки.

На Придніпровському напрямку агресор наступальних дій не проводив.

На Курському напрямку минулої доби відбулося 23 боєзіткнення. Ворог завдав 25 авіаційних ударів, скинув 44 керовані бомби, здійснив 326 артилерійських обстрілів, зокрема шість - з реактивних систем залпового вогню.

На Волинському та Поліському напрямках ознак формування наступальних угруповань ворога не виявлено.

Удари по ворогу

Наші воїни завдають окупаційним військам відчутних втрат у живій силі й техніці та активно підривають наступальний потенціал ворога в тилу.

За минулу добу авіація, ракетні війська та артилерія Сил оборони уразили вісім районів зосередження особового складу, озброєння та військової техніки, чотири пункти управління, дев’ять артилерійських систем, станцію радіоелектронної боротьби та засіб протиповітряної оборони противника.

Загалом, минулої доби втрати російських загарбників становлять 1180 осіб. Також українські воїни знешкодили 14 танків, 9 бойових броньованих машин, 70 артилерійських систем, одну РСЗВ, три засоби ППО, 111 БпЛА оперативно-тактичного рівня, три ракети, 208 одиниць автомобільної техніки та важку вогнеметну систему російських окупантів.

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