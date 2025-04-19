Ворог на Куп’янському напрямку атакував українську оборону мототехнікою, - ОСУВ "Хортиця"

Минулої доби, 18 квітня, на східному напрямку ворог атакував позиції Сил оборони на Харківському, Куп'янському, Лиманському, Сіверському, Краматорському, Торецькому, Покровському та Новопавлівському напрямках.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили в ОСУВ "Хортиця".

На Харківському напрямку протягом минулої доби противник безуспішно проводив штурмові дії у Вовчанську.

На Куп’янському напрямку штурмові дії російських загарбників успішно відбито біля Малої Шапківки та Загризового. Біля Новоплатонівки противник атакував наші оборонні укріплення на п’яти квадроциклах. Уся мототехніка разом зі штурмовиками була знищена. У напрямку Кислівки у наступальних діях окупанти застосували танк, який внаслідок вогневого впливу наших захисників отримав пошкодження. В районі Петропавлівки українські оборонці знищили легкове авто, баггі та мотоцикл, а в районі Лозової ще чотири мотоцикли разом зі штурмовиками.

На Лиманському напрямку окупаційна армія безуспішно атакувала біля населених пунктів Надія, Новосергіївка, Терни, Торське, Греківка та Колодязі. Штурмові дії ворога відбито, втрат наших позицій не допущено.

Підрозділи Сил оборони не допустили просування ворога на Сіверському напрямку поблизу Верхньокамʼянського.

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На Краматорському та Торецькому напрямках загарбники проводили штурмові дії у напрямках Білої Гори, Предтечиного, Часового Яру, Диліївки, Дачного та Торецька. Для доставки своїх штурмових груп на напрямку ворог загалом застосував майже 30 мотоциклів. Всі ворожі атаки відбито, втрат позицій не допущено.

На Покровському напрямку російська армія продовжила атакувати в напрямках Єлизаветівки, Миролюбівки, Новосергіївки, Звірового, Котлярівки, Новоторецького, Лисівки, Олексіївки та Андріївки. Штурмові дії ворога відбито.

На Новопавлівському напрямку противник намагався прорвати оборону наших захисників у районі Костянтинополя, Багатиря та Розливу. Захисники продовжують стримувати натиск.

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