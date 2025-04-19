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Новини Результат роботи ППО
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Війська РФ запустили по Україні 8 ракет та 87 "Шахедів": 33 дрони знищено, 36 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

Робота ППО 19 квітня

У ніч на 19 квітня 2025 року російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника - 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

Також читайте: Росіяни запустили по Україні ударні безпілотники, - Повітряні сили (оновлено)

Чим бив ворог по Україні?

За даними Повітряних сил, зафіксовано:

- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (район пуску – Крим);
- 2 протикорабельні ракети "Онікс" (район пуску – Крим);
- 3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;
- 87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ атакувала Україну балістикою та "шахедами": 25 БпЛА із 75 збито, 30 цілей локаційно втрачено. ІНФОГРАФІКА

Що вдалося збити нашій ППО?

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.

Автор: 

Повітряні сили (2639) балістичні ракети (409) Шахед (997)


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раніше били по енергетиці і вона була більш-менш прикрита
тепер луплять куди не попадя - тому збивають менше
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19.04.2025 09:49 Відповісти
3 протирадіолокаційні ракети Х-31П

Мінус три радари ППО 😭
Чому досі не віднайшли спосіб їх збити?
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19.04.2025 11:00 Відповісти
 
 