Війська РФ запустили по Україні 8 ракет та 87 "Шахедів": 33 дрони знищено, 36 - локаційно втрачені, - Повітряні сили

У ніч на 19 квітня 2025 року російські окупанти здійснили удар по Україні ракетами наземного, повітряного базування та ударними БпЛА.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресцентр командування Повітряних сил.

За попередніми даними, радіотехнічними військами Повітряних Сил було виявлено та здійснено супровід 95 засобів повітряного нападу противника - 8 ракет різних типів та 87 ударних БпЛА (безпілотників-імітаторів інших типів).

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Чим бив ворог по Україні?

За даними Повітряних сил, зафіксовано:

- 3 балістичні ракети "Іскандер-М" (район пуску – Крим);

- 2 протикорабельні ракети "Онікс" (район пуску – Крим);

- 3 протирадіолокаційні ракети Х-31П;

- 87 ударних БпЛА типу Shahed та дронів-імітаторів інших типів (райони пусків –Міллєрово, Курськ, Приморсько-Ахтарськ – рф, Гвардійське – Крим).

Повітряний напад противника відбивали авіація, зенітні ракетні підрозділи, засоби РЕБ та мобільні вогневі групи Сил оборони України.

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Що вдалося збити нашій ППО?

Станом на 09.00 підтверджено збиття 33 ударних БпЛА типу Shahed (безпілотників інших типів) на сході, півночі, півдні та країни.

36 ворожих безпілотників-імітаторів - локаційно втрачені (без негативних наслідків).

Наслідки атаки

Внаслідок ворожої атаки постраждали Одещина, Харківщина, Сумщина, Донеччина та Запоріжжя.