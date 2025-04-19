Від ранку росіяни атакують Херсонщину, є постраждалі
Вранці 19 квітня російська армія атакувала Кізомис та Зеленівку на Херсонщині.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це повідомили у Херсонській ОВА.
У Кізомисі під удар ворожого дрону потрапив 70-річний чоловік, який перебував на подвірʼї власного будинку. Потерпілий дістав мінно-вибухову травму, контузію, уламкове поранення тулуба та плеча.
Чоловіка доправили до лікарні.
Також російські загарбники обстріляли Зеленівку. Внаслідок "прильоту" постраждала 74-річна жінка. В неї - вибухова та черепно-мозкова травми, контузія.
Потерпілу шпиталізували. Медики оцінюють її стан як середньої тяжкості.
Внаслідок обстрілів з боку російських терористів знеструмлено населені пункти Наддніпрянського старостинського округу. За повідомленням АТ "Херсонобленерго", після атак окупаційної армії РФ значно пошкоджено критичну інфраструктуру.
Спеціалісти вивчають обсяги пошкоджень. Аварійно-відновлювальні роботи почнуться, як тільки дозволить безпекова ситуація.
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