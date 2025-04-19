Уряд Орбана письмово закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС: це нібито зруйнує їхню економіку

Угорський уряд розсилає бюлетені для національної консультації серед громадян країни. Їх планують опитати щодо підтримки питання членства України в ЄС. Втім офіційний Будапешт прямо закликає своїх громадян висловитись проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначається, у листі угорський уряд закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на думку офіційного Будапешта, це "завдасть Угорщині величезних збитків".

"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", - йдеться в листі.

Також в уряді стверджують, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".

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"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", - зазначено в листі.

Уряд Угорщини запевнив, що вважатиме результати голосування обов'язковими для себе.

В листі громадян Угорщини закликають "узяти участь у голосуванні" і "ухвалити відповідальне рішення".

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Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.