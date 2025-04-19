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Новини Позиція Угорщини щодо членства України в ЄС
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Уряд Орбана письмово закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС: це нібито зруйнує їхню економіку

Орбан порівняв війну в Україні з Афганістаном

Угорський уряд розсилає бюлетені для національної консультації серед громадян країни. Їх планують опитати щодо підтримки питання членства України в ЄС. Втім офіційний Будапешт прямо закликає своїх громадян висловитись проти.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, який є в розпорядженні "Європейської правди".

Як зазначається, у листі угорський уряд закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на думку офіційного Будапешта, це "завдасть Угорщині величезних збитків".

"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", - йдеться в листі.

Також в уряді стверджують, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Двосторонні питання України з Угорщиною не мають блокувати вступ до ЄС, - МЗС

"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", - зазначено в листі.

Уряд Угорщини запевнив, що вважатиме результати голосування обов'язковими для себе.

В листі громадян Угорщини закликають "узяти участь у голосуванні" і "ухвалити відповідальне рішення".

Також читайте: ЄС "сильно тисне" на Угорщину через членство України, щоб ми "поступилися", - Сійярто

Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.

Автор: 

Угорщина (2277) членство в ЄС (1250)


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Топ коментарі
+22
Стара мад'ярська жаба квакає по вказівці сатани путіна.
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19.04.2025 14:08
+21
Що з це за опитування - коли тобі кажуть як голосувати - в ЄС така муйня проканає?
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19.04.2025 14:05
+20
Тут навіть не про цю плісняву орбана. Мілка ***** на подачках з кремля.
Просто цікаво скільки мільярдів кремлядь вбухує у це все, плюючи на власне бидло? У те щоб не дати Україні розвитку та повернути назад в свою тайгу. Невже незалежна Україна для цієї болотяної сволоти- це питання життя та смерті? Судячи з усього так.
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19.04.2025 14:12
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Що з це за опитування - коли тобі кажуть як голосувати - в ЄС така муйня проканає?
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19.04.2025 14:05 Відповісти
Корупція - вона така - якщо своя - то замісти під килимок...
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19.04.2025 14:34 Відповісти
Мабуть, проконає...Бургери висловлять глибоке занепокоєння і на цьому наш вступ ЄС закінчиться на ближайші роки...
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19.04.2025 15:59 Відповісти
Стара мад'ярська жаба квакає по вказівці сатани путіна.
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19.04.2025 14:08 Відповісти
Він не сатана, лише посіпака.
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19.04.2025 14:15 Відповісти
Дотацонная фашистская угро помойка, оставьте свое мнение про себе, гавно никто не спрашивал)))
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19.04.2025 14:10 Відповісти
клоуни.
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19.04.2025 14:11 Відповісти
Звичайно вступ аграрної країни в ЄС зробить біднішіми інші аграрні, але замість того, щоб робити свою країну технологічною, індустріальною і т.д. - пропонує угорцям консервацію свого аграрного стану.
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19.04.2025 14:11 Відповісти
Бо боїться бойових рольників
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19.04.2025 14:26 Відповісти
Тут навіть не про цю плісняву орбана. Мілка ***** на подачках з кремля.
Просто цікаво скільки мільярдів кремлядь вбухує у це все, плюючи на власне бидло? У те щоб не дати Україні розвитку та повернути назад в свою тайгу. Невже незалежна Україна для цієї болотяної сволоти- це питання життя та смерті? Судячи з усього так.
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19.04.2025 14:12 Відповісти
Так. "Однозначно"! Бо, по-перше, що Україна - це вітрина країни, яка не хоче бути часткою "рускава міра", і якщо в неї все вийде, то і інші вассали замисляться, а якщо ні - то "русскій мір" буде вироком усій Східній Європі та Середній Азії.
По-друге, без українських фахівців у них і дома не строяться, і танки не стріляють, і літаки та ракети не дуже літають. Та й в бою один український воїн коштує десятьох бурятів з корейцями.
А по-третє (і я вже по це тут писала не раз), без України у рашки немає історії! Бо, якщо Україна існує окремо, то "Кієв - мать ґородоф рузских", "1000 лєт крєщєнія рузі", "Слово о полку Іґорєвє", "Путь із варяґ в ґрєкі", "Анна - королєва Франції" та усі ці россійські заманухи відпадають, як лушпайки, бо до Московії вони ніяк не відносяться. Як и назва "Русь, Россія"! Бо все це належить стародавньої Україні. А Московія почалася як хатинка на болоті задля б*ядок княжича! Ще й хтозна на скільки століть пізніше, ніж вони мріяли! Але ж за майже 400 років "навіки раком" вони ж вже звиклися зі "своєю великою історією"! Як же ж тепер її віддати? І кому?! "Молодшому" (ги!) брату???!!!
Так що, так, Україна для цієї болотяної сволоти - це питання життя та смерті!
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19.04.2025 14:45 Відповісти
та треба вас циган з ЄС вигнати.
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19.04.2025 14:14 Відповісти
давно пора
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19.04.2025 15:37 Відповісти
Какая мєрзская атвратітєльная рожа...
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19.04.2025 14:16 Відповісти
Це не рожа, це те місце чим він думає
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19.04.2025 15:13 Відповісти
Козирь під назвою нафтопровід "дружба" благає, щоб його розпиляли на металолом.
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19.04.2025 14:20 Відповісти
Все хвилюється що і дотацій не отримає, і от пуйля звіздюлей отримає.
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19.04.2025 14:23 Відповісти
Дотації, рідні дотації під загрозую.
Вони можуть піти на допомогу розореній країні. Яке неподобство.
Щей куратор валодя розсердиться і перестанане донатити.
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19.04.2025 14:25 Відповісти
це нібито зруйнує їхню економіку

Так це ж харашо!
Трумп би підтвердив: "Дуже-дуже харашо!"
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19.04.2025 14:26 Відповісти
Яка в хунгарів «економіка»? Секс індустрія?
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19.04.2025 14:28 Відповісти
Чому, вони ще канючити і красти уміють, а їх лідер виконувати обов'язки повії, і не лише політичною, за що і отримує бабло від ху...ла
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19.04.2025 15:12 Відповісти
А ще знайте, угорці, - результат цієї вистави ні на що не вплине.
Але ми, українці, його запам'ятаємо
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19.04.2025 14:29 Відповісти
https://nv.ua/ukr/ukraine/events/genocid-ukrajinciv-40-tis-ubitih-pid-chas-drugoji-svitovoji-50027993.html Забутий геноцид.
Замовчана історія знищення угорцями 40 тисяч українців у роки Другої світової
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19.04.2025 15:18 Відповісти
Перший гауляйтер в Києві був угорець, а угорщина союзник нацистів. Злочин у Бабіному ярі відбувся за часів угорського гауляйтера і не справедливо що про угорців не згадують
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19.04.2025 15:35 Відповісти
Нехай тоді проведуть опитування і серед громадян інших держав членів ЄС, що-до членства орбанівської Угорщини у ЄС...
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19.04.2025 14:42 Відповісти
Подяка редакторам! Такі класні фото підбирають з орбаном, що навіть можна заголовок статті не писати, одразу зрозуміло, що ця падлюка вчергове нас хейтить.
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19.04.2025 14:56 Відповісти
Угорці були союзниками Гітлера під час війни і воювали проти українців...
Це в них в крові бути на стороні абсолютного зла.
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19.04.2025 15:06 Відповісти
Правда воювали не дуже - більше міняли зброю на самогонку і сало упівцям ( ''Брати грому'').
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19.04.2025 15:08 Відповісти
Віслюк ху...ла приєднався до його кобили і знову хоче заробити на горе інших. Лайно і є лайно
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19.04.2025 15:08 Відповісти
Нагадайте собі про процес мадяризації українців.
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19.04.2025 15:09 Відповісти
Референдуми до пізди, німців ніхто не питав коли угорщину до ЄС брали
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19.04.2025 15:14 Відповісти
Як був правий сапер Водичка.... Слава Україні
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19.04.2025 15:59 Відповісти
і все це за мовчазної згоди Єс
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19.04.2025 16:05 Відповісти
з такою прорашистською курвою в ЄС ,членам європейського союзу .та її громадянам варто розіслати опитування про доцільність перебування рашистського угорського мутанта в ЄС
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19.04.2025 16:22 Відповісти
Все, что нужно знать про Венгрию, Орбана, и основы их экономики.
История порнографии в Венгрии в основном восходит к периоду после падения коммунизма в 1989 году. Производство и распространение порнографии было незаконным при социалистической системе, но законы были либерализованы с падением Венгерской Народной Республики. Разрешительная политика правительства вскоре вывела страну на передовые позиции европейской порнографической индустрии.
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19.04.2025 17:26 Відповісти
>>... это "нанесет Венгрии огромный ущерб'' Uchitivaja ogromnuju korrupciju v Ukrainje i prezhnjije soglosovanjija s €U naschjot ukrainskovo zerna i drugoij seljskohozjaistvennoij produkcii ( kotoraja njedolzhna bila postupitj na rinok €U, a v Afriku - s etjim mozhno toljko soglositsja. Tkaja Ukraina nam v €U NJENUZHNA, ot slovo 'sovsem'! I, k statji, svoi djezertjiri, korpuss 'Monaco', predstavitjeljeij kotorih ja u nas v Germanjii vstrechaju kazhdij djenj, zaberitje k sebe domoij!! Hotjitje vojevatj s zasrannoij ruZZnjoij - nashe uvazhenjije i pomoshcj!!! Njehotjitje - poshlji nah...j!!! No uljezhatsja u nas, za nas scjot - njepoluchitsja, eto uzhe TOCHNO!!!
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19.04.2025 18:06 Відповісти
Dolja pravdy tut prysutnja. Takojh vajhlyvo pam'yataty, shjo v razi padinnja Ukrainy jak derjhavy, to za kil'ka rokiv vjhe Germanija bude vidnovlyuvaty Berlins'ku stinu. I to shje ne samyj poganyj variant. Otjhe te jakoju je Ukraina zaraz i yakym stane maijbutnje EU - teper je spilnoju problemoju vsih zaluchenyh.
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19.04.2025 18:43 Відповісти
Важливо не хто як голосує, а хто як підраховує. І звісно там будуть потрібні цифірки.

Це все ху..ня повна, нікого то "опитування" не цікавить, бо проводиться на замовлення, є тенденційним, і з конкретною метою створити шоу лайномету.
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19.04.2025 18:33 Відповісти
 
 