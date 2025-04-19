Уряд Орбана письмово закликав угорців голосувати проти членства України в ЄС: це нібито зруйнує їхню економіку
Угорський уряд розсилає бюлетені для національної консультації серед громадян країни. Їх планують опитати щодо підтримки питання членства України в ЄС. Втім офіційний Будапешт прямо закликає своїх громадян висловитись проти.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це йдеться в датованому 19 квітня листі інформаційного центру уряду Угорщини, який є в розпорядженні "Європейської правди".
Як зазначається, у листі угорський уряд закликає голосувати проти підтримки вступу України в ЄС, оскільки, на думку офіційного Будапешта, це "завдасть Угорщині величезних збитків".
"Це коштуватиме кожній угорській сім'ї сотні тисяч форинтів на рік, поставить під загрозу пенсії та підтримку фермерів, а також спричинить ризики для безпеки та ринку праці", - йдеться в листі.
Також в уряді стверджують, що "прискорене приєднання до України в нинішніх умовах зруйнує угорську економіку".
"Ми, угорці, не можемо змиритися з тим, що таке важливе питання вирішується у нас на очах. Найближчими тижнями уряд надасть детальну інформацію з питань, пов'язаних із приєднанням України", - зазначено в листі.
Уряд Угорщини запевнив, що вважатиме результати голосування обов'язковими для себе.
В листі громадян Угорщини закликають "узяти участь у голосуванні" і "ухвалити відповідальне рішення".
Бюлетені для опитування будуть доставлені до кінця травня.
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Просто цікаво скільки мільярдів кремлядь вбухує у це все, плюючи на власне бидло? У те щоб не дати Україні розвитку та повернути назад в свою тайгу. Невже незалежна Україна для цієї болотяної сволоти- це питання життя та смерті? Судячи з усього так.
По-друге, без українських фахівців у них і дома не строяться, і танки не стріляють, і літаки та ракети не дуже літають. Та й в бою один український воїн коштує десятьох бурятів з корейцями.
А по-третє (і я вже по це тут писала не раз), без України у рашки немає історії! Бо, якщо Україна існує окремо, то "Кієв - мать ґородоф рузских", "1000 лєт крєщєнія рузі", "Слово о полку Іґорєвє", "Путь із варяґ в ґрєкі", "Анна - королєва Франції" та усі ці россійські заманухи відпадають, як лушпайки, бо до Московії вони ніяк не відносяться. Як и назва "Русь, Россія"! Бо все це належить стародавньої Україні. А Московія почалася як хатинка на болоті задля б*ядок княжича! Ще й хтозна на скільки століть пізніше, ніж вони мріяли! Але ж за майже 400 років "навіки раком" вони ж вже звиклися зі "своєю великою історією"! Як же ж тепер її віддати? І кому?! "Молодшому" (ги!) брату???!!!
Так що, так, Україна для цієї болотяної сволоти - це питання життя та смерті!
Вони можуть піти на допомогу розореній країні. Яке неподобство.
Щей куратор валодя розсердиться і перестанане донатити.
Так це ж харашо!
Трумп би підтвердив: "Дуже-дуже харашо!"
Але ми, українці, його запам'ятаємо
Замовчана історія знищення угорцями 40 тисяч українців у роки Другої світової
Це в них в крові бути на стороні абсолютного зла.
История порнографии в Венгрии в основном восходит к периоду после падения коммунизма в 1989 году. Производство и распространение порнографии было незаконным при социалистической системе, но законы были либерализованы с падением Венгерской Народной Республики. Разрешительная политика правительства вскоре вывела страну на передовые позиции европейской порнографической индустрии.
Це все ху..ня повна, нікого то "опитування" не цікавить, бо проводиться на замовлення, є тенденційним, і з конкретною метою створити шоу лайномету.