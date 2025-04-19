Силам оборони вдалося блокувати противника у районі Дворічної, - командир батальйону "Ахіллес" 92 ОШБр Федоренко

Російські окупанти намагаються навести понтонні переправи з лівого на правий берег Осколу. На лівобережжі не можеуть досягнути успіху у прямих штурмах, тому закидають наші позиції масованими ударами із застосуванням КАБів.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це в ефірі Армія TV розповів командир 429 окремого полку безпілотних систем "Ахіллес" Юрій Федоренко

"Від противника ми бачили різні тактики та вибрики, єдине що можна сказати - ворог вдосконалюється у безпілотній частині, набуває спроможностей і, на жаль, окремі його групи виходять на доволі високий рівень. Мусимо це визнати, тому боротьба між розрахунками безпілотників набуває нового окрасу на поточний момент. Ми цей темп тримаємо якісно і поки що противника переважаємо", = наголосив командир полку "Ахіллес".

Бої поблизу Дворічної

Федоренко зазначив, що у районі Дворічної за останні 2-3 тижні Силам оборони вдалося блокувати противника і він немає можливості розширювати свій плацдарм на правому березі.

За його словами, противник намагається навести понтонні переправи з лівого на правий берег Осколу в районі населеного пункту Дворічна. Для цього вони вдаються до різних тактик.

"Там є такий міст, який противник поклав і не вистачає декількох прольотів, щоб було сполучення між лівим та правим берегом, міст лежить по суті на воді. Ворог пригнав понтонних укладчиків для того, щоб декілька машин втопити, зайняти ці дві секції і тоді вони б мали можливість забезпечити логістику на правий берег. Але, ми спалили нашим полком ці укладчики", - розповів Федоренко.

Також командир полку сказав, що ворог намагається підготувати берег інженерним шляхом. Наразі весна, річка розлога і як наслідок береги в’язкі.

Загарбники періодично виганяють свою інженерну техніку, щоб випробувати цю ситуацію. Ми уражаємо цю техніку нашими БПЛА разом з іншими Силами оборони, які тримають цей відтінок. Для мене було подивом, коли противник вирішив буквально броньованою технікою переплисти річку Оскіл. Завдячуючи нашим хлопцям ці місця моніторяться нашими засобами, зокрема "мавіками". Противник був виявлений і далі в нього, злагодженою роботою полетіло все, що могло летіти. Броньована техніка противника втопилася, ховаючись від дронів, решта була спалена дронами-камікадзе", — сказав він.

Крім цього, Федоренко пояснив навіщо противнику необхідні понтонні переправи.

"Вони утримують на правому березі своє угрупування військ живою силою. Переправляються на плотах і човнах. Для того, щоб їм надійно закріпитися і убезпечити себе від можливості вибиття Силами оборони, вони хочуть перекинути причіпну арту на правий берег, забезпечити логістику БК і техніки, і звісно, закинути броньований та легко-броньований транспорт, який є по суті таксі сучасної війни", — зазначив він.

За словами командира 429 полку, загалом ворог не може досягти успіху по фронту.

Ситуація на лівому березі Осколу

До прикладу, лівобережна частина, а саме Куп’янськ-Вузловий, за останні 8 днів ворожих штурмів із застосуванням броньованої техніки - 80% було знищено, разом з піхотою. Але ворог не може досягнути успіху у прямих штурмах, тому вони закидають наші позиції масованими ударами із застосуванням КАБів.

"Що стосується Колесниківки та Кругляківки, де фактично противник знаходиться на лівому березі річки Оскіл, то там понад 220 одиниць техніки противника стоїть спаленими у полі. Це БТР, БМП та танки, які приймали пів року участь в ударно-штурмових діях, намагаючись спочатку досягти цього клину, розрізавши наше угрупування на дві частини, потім намагалися розширити його на дві сторони. Силам оборони вдалося блокувати противника і окупанти не змогли розширити клин", - підсумував він.

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