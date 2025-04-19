УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
12377 відвідувачів онлайн
Новини Витрати РФ на війну
2 392 34

РФ піднімає акциз на спиртне, щоб збільшити бюджет, - ГУР

РФ піднімає акциз на спиртне

За рахунок підвищення акцизу на спиртне Росія намагається активізувати надходження до бюджету, звідки фінансує війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Так, зазначається, що із січня 2025 року держава-агресор Росія підвищила ставку акцизу на алкоголь на 15%, і вже є результати нової податкової політики Кремля - за перший квартал року внутрішнє виробництво водки впало майже на 22,7%, бренді - на 25%.

Читайте на "Цензор.НЕТ": Росія витратила понад $1 трлн на фінансування повномасштабної війни в Україні за три роки, - Зеленський

"Нові акцизи на спиртне - спроба активізувати надходження в бюджет держави-агресора, звідки Росія фінансує злочинну війну проти України. Також це один з проявів економічних проблем Москви - на тлі зменшення нафтогазових доходів Кремль вирішив залізти в гаманці до власного населення, стабільно спраглого до водки", - зауважують у ГУР.

Автор: 

алкоголь (1242) росія (65162) ГУР (501)


Поділитися:
Читайте Цензор.НЕТ у Telegram
Топ коментарі
+4
А ,,Боярішнік,, це водка чи бренді по кацапському каталогу?
показати весь коментар
19.04.2025 17:00
+4
Десь біля Нового року в нас теж підвищився акциз - пляшка 0,5 конʼяка "Шустов" до цього коштувала 128 гр., стала 190 з чимось...
показати весь коментар
19.04.2025 17:07
+3
Я звісно вибачаюсь, але це і є мета існування Головного управління розвідки Міноборони - рахувати в скільки кожному рашисту обходиться пляшка горілки? Невже немає інших завдань та тем?
показати весь коментар
19.04.2025 17:14
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
А ,,Боярішнік,, це водка чи бренді по кацапському каталогу?
показати весь коментар
19.04.2025 17:00 Відповісти
віскі 25 річний.
показати весь коментар
19.04.2025 17:01 Відповісти
Ну все..чекаємо на бунти козломордих))
показати весь коментар
19.04.2025 17:07 Відповісти
Зібрались жити 1000 років?
показати весь коментар
19.04.2025 17:25 Відповісти
Ніт, не більше 5. Просто гвинторогі без бухла не ппоживуть.
показати весь коментар
19.04.2025 17:32 Відповісти
Звідки це вам відомо?
показати весь коментар
19.04.2025 18:30 Відповісти
А ви бачили тверезих кацапів? Без бухла й з наркотою вони знову Зімній пойдуть брати..як матросня в минулому сторіччі.
показати весь коментар
19.04.2025 19:28 Відповісти
Ви самі з кацапії? Інакше де ви могли б їх бачити нетверезими?
показати весь коментар
20.04.2025 05:32 Відповісти
Та з кацапстану то ви походу. Інакше - чому нік кацапською. І не треба жити на мокшандії - достатньо мати інет і телевізор, щоб побачити їх. А про здатність кацапів бухати - легенди ходять.

І чого ви гвинторогих муфлонів захищаєте?)))
показати весь коментар
20.04.2025 06:54 Відповісти
А хто і де їх захищае? Вітаю вас, громадянко, сбрехамши!
показати весь коментар
20.04.2025 09:41 Відповісти
пнх
показати весь коментар
20.04.2025 10:56 Відповісти
Фі, яка невихована!
показати весь коментар
20.04.2025 12:15 Відповісти
Десь біля Нового року в нас теж підвищився акциз - пляшка 0,5 конʼяка "Шустов" до цього коштувала 128 гр., стала 190 з чимось...
показати весь коментар
19.04.2025 17:07 Відповісти
Це ІПСО...
показати весь коментар
19.04.2025 17:55 Відповісти
Кажуть той путін недавно підвищив податки, щоб підвищити зарплати поліції. Жах!
показати весь коментар
19.04.2025 17:12 Відповісти
Я звісно вибачаюсь, але це і є мета існування Головного управління розвідки Міноборони - рахувати в скільки кожному рашисту обходиться пляшка горілки? Невже немає інших завдань та тем?
показати весь коментар
19.04.2025 17:14 Відповісти
Мабуть цілий відділ інформацію збирав, із залученням особливо цінної агентури
показати весь коментар
19.04.2025 17:26 Відповісти
Така потужна робота варта державних нагород! 🤬
показати весь коментар
19.04.2025 20:04 Відповісти
Оце вже грається з вогнем. рашкостанці таке можуть і не пробачити.
показати весь коментар
19.04.2025 17:20 Відповісти
А якщо пробачать?
показати весь коментар
19.04.2025 17:26 Відповісти
Кому ця інформація потрібна, ще совок показав, як не борись з зеленим змієм, він переможе. Перейдуть на стекломий, або ще щось з міркують, ху....лостан залишається ху...лостаном. на...жениться це святе
показати весь коментар
19.04.2025 17:22 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2025 17:31 Відповісти
Розвідники ГУР не дарма отримують зарплату. Сподіваюся ніхто з агентів не заарештований за цю найціннішу інформацію.
показати весь коментар
19.04.2025 17:38 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2025 17:58 Відповісти
Тю, подумаєшь батьки зменьшать дiдям добову пайку хлiба.😁
показати весь коментар
19.04.2025 17:46 Відповісти
Фатальна помилка! Кацапня може пробачити ***** будь який злочин, але водяра - це святе. За це уб'ють гарантовано.
показати весь коментар
19.04.2025 18:31 Відповісти
Папа (таксист-бардюра) сына Голобородько из дому выгнал за повышение акциза на водку
показати весь коментар
19.04.2025 18:40 Відповісти
показати весь коментар
19.04.2025 18:48 Відповісти
цікаво, який відкат шмаранському.
показати весь коментар
19.04.2025 19:17 Відповісти
- Если повысят цену на водку до стоимости костюма, то что бы ты, Федя, купил:
водку или костюм?
- Есьесьна, водку, какой разговор! На што ж мне такой дорогой костюм нужон!
показати весь коментар
19.04.2025 18:49 Відповісти
це добре, будуть ще більше шмурдяка бухать, значить швидше здихати
показати весь коментар
19.04.2025 19:16 Відповісти
Ну що ж. Знов росіссяни почнуть користуватися косметичними засобами. )))

показати весь коментар
19.04.2025 20:04 Відповісти
Редко упоминаю профессию первую но звонкую тогда давно! Так вот. Сразу много раз намекал категорически как дронов стало больше---лупить нещадно по спирт-заводам и ликёро-водочным особо в кацапии. Это очень логично именно в войне с той шоблой-***+й! И пво там было слабое. Но не пошло. А работал барменом.
показати весь коментар
19.04.2025 20:17 Відповісти
На святе замахнулись...
показати весь коментар
19.04.2025 22:01 Відповісти
 
 