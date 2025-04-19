РФ піднімає акциз на спиртне, щоб збільшити бюджет, - ГУР

За рахунок підвищення акцизу на спиртне Росія намагається активізувати надходження до бюджету, звідки фінансує війну проти України.

Як передає Цензор.НЕТ, про це повідомляє Головне управління розвідки Міноборони.

Так, зазначається, що із січня 2025 року держава-агресор Росія підвищила ставку акцизу на алкоголь на 15%, і вже є результати нової податкової політики Кремля - за перший квартал року внутрішнє виробництво водки впало майже на 22,7%, бренді - на 25%.

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"Нові акцизи на спиртне - спроба активізувати надходження в бюджет держави-агресора, звідки Росія фінансує злочинну війну проти України. Також це один з проявів економічних проблем Москви - на тлі зменшення нафтогазових доходів Кремль вирішив залізти в гаманці до власного населення, стабільно спраглого до водки", - зауважують у ГУР.