Міноборони РФ поширило фейк про захоплення Шевченко, що є провокацією для зриву самопроголошеного "перемир’я" та звинувачення України, - Бутусов

Російське Міноборони приготувало провокацію для зриву самопроголошеного "перемирʼя" та звинувачення України, розповсюдивши фейк щодо захоплення села Шевченко в Донецькій області.

Про це у соцмережі фейсбук написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні за кілька годин до оголошення "перемирʼя" міноборони РФ зробило провокаційну заяву про захоплення села Шевченко біля Покровська. Це вже друге "захоплення" цього Шевченко, перший раз МО РФ заявляло про захоплення села 16 грудня 2024 року. Село має ключове оперативне значення для оборони Покровська, і увага ворога саме до цієї точки зрозуміле", - зазначив Бутусов.

За його словами, насправді село Шевченко повністю контролюється воїнами 425-го штурмового полку "Скала" ЗС України. Російських військових у селі взагалі немає: "Вірніше, лежить їх там кілька сот, але живих серед них нема жодного".

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Журналіст наголошує, що у зв’язку з цим існує висока вірогідність, що російське Міноборони готує провокацію, щоб спробувати завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись "перемирʼям", щоб зняти на відео, як українські воїни змушені відкрити вогонь.

"Будемо максимально уважно спостерігати за режимом припинення вогню у Щевченко, воїни 425-го полку готові адекватно реагувати на усі російські провокації так само як реагували на усі спроби захопити Шевченко раніше", - додав Бутусов.

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