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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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Міноборони РФ поширило фейк про захоплення Шевченко, що є провокацією для зриву самопроголошеного "перемир’я" та звинувачення України, - Бутусов

Шевченко карта

Російське Міноборони приготувало провокацію для зриву самопроголошеного "перемирʼя" та звинувачення України, розповсюдивши фейк щодо захоплення села Шевченко в Донецькій області.

Про це у соцмережі фейсбук написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов.

"Сьогодні за кілька годин до оголошення "перемирʼя" міноборони РФ зробило провокаційну заяву про захоплення села Шевченко біля Покровська. Це вже друге "захоплення" цього Шевченко, перший раз МО РФ заявляло про захоплення села 16 грудня 2024 року. Село має ключове оперативне значення для оборони Покровська, і увага ворога саме до цієї точки зрозуміле", - зазначив Бутусов.

За його словами, насправді село Шевченко повністю контролюється воїнами 425-го штурмового полку "Скала" ЗС України. Російських військових у селі взагалі немає: "Вірніше, лежить їх там кілька сот, але живих серед них нема жодного".

Також читайте: "Великоднє перемир’я" Путіна – це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, - Бутусов

Журналіст наголошує, що у зв’язку з цим існує висока вірогідність, що російське Міноборони готує провокацію, щоб спробувати завести у Шевченко свої підрозділи, прикриваючись "перемирʼям", щоб зняти на відео, як українські воїни змушені відкрити вогонь.

"Будемо максимально уважно спостерігати за режимом припинення вогню у Щевченко, воїни 425-го полку готові адекватно реагувати на усі російські провокації так само як реагували на усі спроби захопити Шевченко раніше", - додав Бутусов.

Також дивіться: Мінус 1100 окупантів убитими і пораненими: операція полку "Скала" зі звільнення селища Шевченко поблизу Покровська. ВIДЕО

Бутусов про село Шевченко

Автор: 

провокація (782) Донецька область (8459) Бутусов Юрій (3589) перемир’я (942) Покровський район (570) Шевченко (25)


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Топ коментарі
+14
Кацапи це брехливі та жалюгідні істоти.
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19.04.2025 19:29
+8
А що, наш Зелька погодився на перемірря? Об чем речь? Щоб його порушити, ми ж повмнні погодитись? Ми чогось не знаємо?
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19.04.2025 19:38
+7
Та вже більше 300 років вони гадять
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19.04.2025 19:37
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Кацапи це брехливі та жалюгідні істоти.
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19.04.2025 19:29 Відповісти
Бо вони - фарисеi чортовi.
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19.04.2025 19:33 Відповісти
Як тільки не гадять, московіти з 2014 року, в Україні!!
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19.04.2025 19:31 Відповісти
Та вже більше 300 років вони гадять
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19.04.2025 19:37 Відповісти
А що, наш Зелька погодився на перемірря? Об чем речь? Щоб його порушити, ми ж повмнні погодитись? Ми чогось не знаємо?
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19.04.2025 19:38 Відповісти
Странно что лишь села а не всей области, после чего пожаловались бы в ООН и Трумпу, что коварные украинцы, пользуясь прекращением огня, которое желая мира объявил великодушный Путин, подло и внезапно захватили их исконно-посконные территории, когда ничего не подозревающие российские войска пекли пасхи, варили яйца и праздновали. Ничего у них святого, у этих, нацыстофашистобиндер: пасхи потоптали, яйца подавили, наших солдат всячески обижали, заставляя есть богомерзкое сало и говорить Слава Украине и путин *****.
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19.04.2025 19:44 Відповісти
Да хватит эти бредни Путина комментировать официальным лицам Украины. Путин закинул гнилую кость, чтобы разогнать новость о своем миротворчестве, а все подхватили. Надо просто игнорить, а ВСУ делать свою работу. А то снова Зеленского со свитой фюрер облапошит, как кролика
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19.04.2025 20:01 Відповісти
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19.04.2025 20:11 Відповісти
Фейк тупий, як і самі рузьге.
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19.04.2025 20:37 Відповісти
 
 