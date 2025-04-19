"Великоднє перемир’я" Путіна – це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, - Бутусов
Оголошене 19 квітня російським диктатором Володимиром Путіним "великоднє перемир'я" - це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з президентом США Дональдом Трампом, демонстрація ніби-то мирної ініціативи. Путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він їх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО щодо України.
Про це у соцмережі фейсбук написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи оголошення Росією "великоднього перемир'я", яке начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.
""Великоднє перемирʼя" Путіна - це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, демонстрація ніби-то мирної ініціативи, щоб показати, ніби заяви Трампа не були марними. Путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він їх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО по Україні", - пише журналіст.
На думку Бутусова, це не є крок до миру, бо перемирʼя проголошене Путіним самостійно, а не в результаті мирних домовленостей.
"Ні про які системи спостереження та контролю за збереженням режиму перемирʼя навіть не говориться. І такі "перемирʼя", як вчить досвід війни на Донбасі, завжди перетворюються у перестрілку. І звинувачувати у порушенні Путін буде як завжди Україну", - заявив головний редактор Цензор.НЕТ.
Водночас, як зауважує Бутусов, сьогоднішня заява Путіна про перемир'я - це свідчення слабкості позиції Росії у війні.
"Путін хоче послабити підтримку України, оскільки розуміє, що не може добитись перемоги на полі бою. І тому для продовження війни він намагається зменшити підтримку України з боку США", - пише журналіст.
Наостанок Бутусов зауважив, що Путін уникнув будь-яких заяв щодо реальних кроків для припинення війни - проведення офіційних перемовин та домовленості про припинення вогню.
Нагадаємо, що під вечір 19 квітня російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.
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Тому нікому та нічому московитому немає віри!
До того ж, на каналі SIGNAL була перевірена інформація про підготовку до нальоту дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, що заряджені ракетами Х-101, Х-555.
Не ігноруйте сигнали повітряних тривог на великоднє свято!
Можливий ракетний удар по території України!
Теж саме і з цим "перемир'ям": з ким вони його погодили? Трампонівський стиль - поставити перед фактом, а потім звинуватити всіх в недотриманні. (рудому півню повинно сподобатись)
В Україні є гарна пісня, що чітко характеризує це: "Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся й спать лягаю...". А у психіатрів, здається, не те, що розділ, а томи наукових праць на таку поведінку є.
ЯкІ тільки УЛЬТИМАТУМИ, їй не виставляв!
Це для того він поклав мільйон солдати ,тисячі одиниць техніки та вклава мільярди доларів ?
Ні процес буде довгий . Перший крок до перемир'я зроблено .І це вже добре ,навіть не зважаючи на брехню та лукавство москалів .Чи буде надалі війна - залежить не від ПУ ,а від того , чого чи український народ зміниться ,чи вибере достойних , чи проведе реформи , чи побудує непрохідні оборонні редути