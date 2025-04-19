"Великоднє перемир’я" Путіна – це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, - Бутусов

Оголошене 19 квітня російським диктатором Володимиром Путіним "великоднє перемир'я" - це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з президентом США Дональдом Трампом, демонстрація ніби-то мирної ініціативи. Путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він їх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО щодо України.

Про це у соцмережі фейсбук написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи оголошення Росією "великоднього перемир'я", яке начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

""Великоднє перемирʼя" Путіна - це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, демонстрація ніби-то мирної ініціативи, щоб показати, ніби заяви Трампа не були марними. Путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він їх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО по Україні", - пише журналіст.

На думку Бутусова, це не є крок до миру, бо перемирʼя проголошене Путіним самостійно, а не в результаті мирних домовленостей.

"Ні про які системи спостереження та контролю за збереженням режиму перемирʼя навіть не говориться. І такі "перемирʼя", як вчить досвід війни на Донбасі, завжди перетворюються у перестрілку. І звинувачувати у порушенні Путін буде як завжди Україну", - заявив головний редактор Цензор.НЕТ.

Водночас, як зауважує Бутусов, сьогоднішня заява Путіна про перемир'я - це свідчення слабкості позиції Росії у війні.

"Путін хоче послабити підтримку України, оскільки розуміє, що не може добитись перемоги на полі бою. І тому для продовження війни він намагається зменшити підтримку України з боку США", - пише журналіст.

Наостанок Бутусов зауважив, що Путін уникнув будь-яких заяв щодо реальних кроків для припинення війни - проведення офіційних перемовин та домовленості про припинення вогню.

Нагадаємо, що під вечір 19 квітня російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.

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