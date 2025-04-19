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Новини Путін оголосив Великоднє перемир’я
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"Великоднє перемир’я" Путіна – це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, - Бутусов

Юрій Бутусов

Оголошене 19 квітня російським диктатором Володимиром Путіним "великоднє перемир'я" - це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з президентом США Дональдом Трампом, демонстрація ніби-то мирної ініціативи. Путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він їх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО щодо України.

Про це у соцмережі фейсбук написав головний редактор Цензор.НЕТ Юрій Бутусов, коментуючи оголошення Росією "великоднього перемир'я", яке начебто передбачає зупинку всіх бойових дій в Україні з вечора 19 квітня до опівночі 21 квітня.

""Великоднє перемирʼя" Путіна - це одностороння заява, яка не зупиняє війну, а призначена для гри з Трампом, демонстрація ніби-то мирної ініціативи, щоб показати, ніби заяви Трампа не були марними. Путіну важливо зберегти стосунки з Трампом, оскільки він їх використовує для розколу спільної позиції країн НАТО по Україні", - пише журналіст.

На думку Бутусова, це не є крок до миру, бо перемирʼя проголошене Путіним самостійно, а не в результаті мирних домовленостей.

"Ні про які системи спостереження та контролю за збереженням режиму перемирʼя навіть не говориться. І такі "перемирʼя", як вчить досвід війни на Донбасі, завжди перетворюються у перестрілку. І звинувачувати у порушенні Путін буде як завжди Україну", - заявив головний редактор Цензор.НЕТ.

Водночас, як зауважує Бутусов, сьогоднішня заява Путіна про перемир'я - це свідчення слабкості позиції Росії у війні.

"Путін хоче послабити підтримку України, оскільки розуміє, що не може добитись перемоги на полі бою. І тому для продовження війни він намагається зменшити підтримку України з боку США", - пише журналіст.

Наостанок Бутусов зауважив, що Путін уникнув будь-яких заяв щодо реальних кроків для припинення війни - проведення офіційних перемовин та домовленості про припинення вогню.

Бутусов допис

Нагадаємо, що під вечір 19 квітня російський диктатор Володимир Путін нібито оголосив про Великоднє перемир'я.

Читайте також: "Шахеди" в нашому небі - це справжнє ставлення Путіна до Великодня і життів людей, - Зеленський

Автор: 

путін володимир (23818) Бутусов Юрій (3589) перемир’я (942) припинення вогню (147)


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Топ коментарі
+8
Москалюка , Зеленський не може в одноособнім порядку об'явить перемиріє , бо ми в обороні .
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19.04.2025 19:29
+6
ВВХ зробив свій хід для піару внутрішнього і зовнішнього
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19.04.2025 19:08
+3
Да, 100% Ху*ло видит что Трамп дурачок и разводит его как лоха, завтра будет свистеть как Украина обстреляла не только ватных вояк но и кацапский мирняк.
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19.04.2025 19:10
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ВВХ зробив свій хід для піару внутрішнього і зовнішнього
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19.04.2025 19:08 Відповісти
Старший український військовий офіцер повідомив Бі-бі-сі, що його підрозділ та інші отримали наказ припинити вогонь по російських позиціях через кілька хвилин після початку оголошеного Володимиром Путіним Великоднього перемир'я.

https://www.bbc.com/news/live/c934nprkqz3t?post=asset%3A987c6e7d-24fc-4fbe-a426-e91ce68cae4e#post
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19.04.2025 21:23 Відповісти
Странно, что Зеленский первым не объявил про "перемирие"... Переиграл его информационно ху""о в этот раз.
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19.04.2025 19:10 Відповісти
Москалюка , Зеленський не може в одноособнім порядку об'явить перемиріє , бо ми в обороні .
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19.04.2025 19:29 Відповісти
Да, 100% Ху*ло видит что Трамп дурачок и разводит его как лоха, завтра будет свистеть как Украина обстреляла не только ватных вояк но и кацапский мирняк.
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19.04.2025 19:10 Відповісти
Трамп узяв ітепер їм крутять як лохом, тому він таким і виглядає. Пихатий жлоб!
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19.04.2025 19:13 Відповісти
Чому проти пуйла досі немає засобів ураження?
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19.04.2025 19:11 Відповісти
наразі самому Трампу більш важливо зберегти стосунки з )(уйлом інакше залишиться на самоті.
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19.04.2025 19:13 Відповісти
Україна вже бачила "перемірія" по масковські!
Тому нікому та нічому московитому немає віри!
До того ж, на каналі SIGNAL була перевірена інформація про підготовку до нальоту дальніх стратегічних бомбардувальників Ту-95МС, Ту-22М3, Ту-160, що заряджені ракетами Х-101, Х-555.
Не ігноруйте сигнали повітряних тривог на великоднє свято!
Можливий ракетний удар по території України!
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19.04.2025 19:18 Відповісти
Це як з "енергетичним перемир'ям" від кремлядів: вони щось собі надумали, погодились з цим і заявили. Жодних домовленостей (навіть з трапоном) не було, але підстав для ґвалту на увесь Всесвіт, що кляті укри порушують щось - хоч греблю гати!
Теж саме і з цим "перемир'ям": з ким вони його погодили? Трампонівський стиль - поставити перед фактом, а потім звинуватити всіх в недотриманні. (рудому півню повинно сподобатись)
В Україні є гарна пісня, що чітко характеризує це: "Сам п'ю, сам гуляю, сам стелюся й спать лягаю...". А у психіатрів, здається, не те, що розділ, а томи наукових праць на таку поведінку є.
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19.04.2025 19:22 Відповісти
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19.04.2025 19:26 Відповісти
Як тільки старий Трамп, не гадив для України, під час московської війни, на користь убивці-прутіну!?!?
ЯкІ тільки УЛЬТИМАТУМИ, їй не виставляв!
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19.04.2025 19:27 Відповісти
Дивно , а що очікували посполиті ? Що пуйло покається - виведе війська і піде в Гаагу?

Це для того він поклав мільйон солдати ,тисячі одиниць техніки та вклава мільярди доларів ?

Ні процес буде довгий . Перший крок до перемир'я зроблено .І це вже добре ,навіть не зважаючи на брехню та лукавство москалів .Чи буде надалі війна - залежить не від ПУ ,а від того , чого чи український народ зміниться ,чи вибере достойних , чи проведе реформи , чи побудує непрохідні оборонні редути
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19.04.2025 19:28 Відповісти
Пане Бутусов. Можливо і таке:-Оголошене 19 квітня російським диктатором Володимиром Путіним "великоднє перемир'я" - заява, яка не зупиняє війну, а спланована гра двох світових американо- рашистських аферистів, проти України і її народу.
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19.04.2025 19:31 Відповісти
Що ж поганого, якщо буде перемир'я, навіть без якихось погоджень, менше загинуть наші військові і мирні громадяни.
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19.04.2025 19:31 Відповісти
 
 