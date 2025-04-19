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Росіяни просунулися біля Білогорівки, Розливу та в Успенівці, - DeepState. КАРТИ
Російські загарбники мають просування на Луганщині та Донеччині.
Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.
"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Білогорівки (Луганська область), Розливу (Донецька область)та в Успенівці (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.
Топ коментарі
+33 Олег Згуровец
показати весь коментар19.04.2025 21:19
+32 Арсеній Пипка #602408
показати весь коментар19.04.2025 21:08
+31 Влентин Васюкович
показати весь коментар19.04.2025 21:22
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Героям Слава !
Слава ЗСУ !
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У Розливі просунувся український штурмовий полк Скала , а біля Розлива всі підори за вчора, сьогодні ( як і до того за останній тиждень) ЗНИЩЕНІ !!!
Слава ЗСУ !!!
Брєд
Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina
Non crede in Allah e ama le bombe
Si nutre dello spirito di tua madre
E se hai tradotto tutto questo, allora sei uno stronzo
Non rompere la battuta, prostituta.