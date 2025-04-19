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Росіяни просунулися біля Білогорівки, Розливу та в Успенівці, - DeepState. КАРТИ

Російські загарбники мають просування на Луганщині та Донеччині.

Про це повідомляють аналітики моніторингового проєкту DeepState, інформує Цензор.НЕТ.

"Мапу оновлено. Ворог просунувся біля Білогорівки (Луганська область), Розливу (Донецька область)та в Успенівці (Донецька область)", - йдеться у повідомленні.

просування ворога

просування ворога

просування ворога

Дивіться також: ЗСУ відкинули ворога в Удачному, окупанти просунулися в Сухій Балці та біля Нового, - DeepState. КАРТИ

Автор: 

Донецька область (8459) Луганська область (4878) Волноваський район (209) Покровський район (570) Сіверськодонецький район (13) Успенівка (24) Розлив (18) Білогорівка (3) DeepState (96)


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Топ коментарі
+33
Противник за час від останнього повідомлення DeepState ( 18.04 ) нікуди не просунувся НІ біля Розлива, НІ в Розливі.
У Розливі просунувся український штурмовий полк Скала , а біля Розлива всі підори за вчора, сьогодні ( як і до того за останній тиждень) ЗНИЩЕНІ !!!
Слава ЗСУ !!!
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19.04.2025 21:19
+32
Біля Розливу ніякого просування 3.14д@рів немає! Всі спроби мотокросів відбиті
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19.04.2025 21:08
+31
Товариш там дронами мочить русню. Ніфіга вони не просунулись попри численні спроби.
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19.04.2025 21:22
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Біля Розливу ніякого просування 3.14д@рів немає! Всі спроби мотокросів відбиті
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19.04.2025 21:08 Відповісти
Слава Україні !
Героям Слава !
Слава ЗСУ !

.
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19.04.2025 22:04 Відповісти
Противник за час від останнього повідомлення DeepState ( 18.04 ) нікуди не просунувся НІ біля Розлива, НІ в Розливі.
У Розливі просунувся український штурмовий полк Скала , а біля Розлива всі підори за вчора, сьогодні ( як і до того за останній тиждень) ЗНИЩЕНІ !!!
Слава ЗСУ !!!
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19.04.2025 21:19 Відповісти
Товариш там дронами мочить русню. Ніфіга вони не просунулись попри численні спроби.
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19.04.2025 21:22 Відповісти
Командир 430 мсп 29 армії ерефії знятий з посади за невиконання завдання в районі Розлива завдяки спротиву 37 бригаді морської піхоти та 23 механізованої бригади ЗСУ. Наші - ТИТАНИ! Так тримати, хлопці!
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19.04.2025 21:26 Відповісти
❤️🖤💙💛💪
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19.04.2025 21:43 Відповісти
московити біля Розлива просунувся лише у своїх вологих мріях і на картах DeepState.
Брєд
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19.04.2025 21:27 Відповісти
Ще у висерах пітуха соловйова )))
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19.04.2025 21:30 Відповісти
Цього разу DEEP STATE помилився. Маю інфу від бійців, які зараз на тому напрямку. Русня атакує, але зазнає великих втрат і аж ніяк не просунулась.
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19.04.2025 21:30 Відповісти
❤️🖤💙💛💪
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19.04.2025 21:44 Відповісти
Bombardiro Crocodilo
Un fottuto alligatore volante che vola e bombarda i bambini a Gaza e in Palestina
Non crede in Allah e ama le bombe
Si nutre dello spirito di tua madre
E se hai tradotto tutto questo, allora sei uno stronzo
Non rompere la battuta, prostituta.
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19.04.2025 21:34 Відповісти
Місцеві дурники начитались Бутусова, і вже готові записати DeepState в агенти Кремля.
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19.04.2025 21:37 Відповісти
DEEP STATE називає поодинокі штурми - просуванням! Як повідомляють - п*дарські моціки згоріли, а більша частина п*дарів пішли на добрива! Тримаємось!🇺🇦
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19.04.2025 22:58 Відповісти
 
 