Росіяни атакували дроном Приморське Запорізької області: поранено чоловіка
У населеному пункті Приморське, що в Запорізькій області, внаслідок атаки російського дрона поранень зазнав чоловік.
Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.
"Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена", - повідомив посадовець о 22:10.
Вхід на форум Цензор.НЕТ
Будь ласка, зачекайте...
Для входу за паролем, перейдіть за посиланням
Використання імені користувача в якості логіну більше не підтримується!
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Забули пароль або логін? Відновити пароль
Українці, вперед до перемоги!
Вбивайте москалів, злодюг-злодійських,
вбивайте без жалю!