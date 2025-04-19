Росіяни атакували дроном Приморське Запорізької області: поранено чоловіка

У населеному пункті Приморське, що в Запорізькій області, внаслідок атаки російського дрона поранень зазнав чоловік.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена", - повідомив посадовець о 22:10.

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