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Новини Обстріли Запоріжжя
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Росіяни атакували дроном Приморське Запорізької області: поранено чоловіка

У Запорізькій області поранено чоловіка через атаку російського дрона

У населеному пункті Приморське, що в Запорізькій області, внаслідок атаки російського дрона поранень зазнав чоловік.

Про це в телеграм повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров, інформує Цензор.НЕТ.

"Дві години тому у с. Приморське внаслідок атаки ворожого дрона дістав поранень 42-річний чоловік. Його автівка пошкоджена", - повідомив посадовець о 22:10.

Дивіться також: Вночі росіяни атакували Запоріжжя "шахедами". ФОТОрепортаж

Автор: 

Запорізька область (3605) дрони (4699) Бердянський район (8) Приморськ (2)


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Ну що тут скажеш. Терпіть перемир'я. Не здивуюсь коли завтра ще з'ясується що рашисти вночі захопили черговий шматок землі. Ну потім не плачте. Ак казав Дудаєв, коли рашисти запросили перемир'я то тільки для того щоб зібратись з силами і вдарити в спину. Але ж українці ******* цибати по тих самих граблях хоча вже всі з розбитими лобами
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19.04.2025 22:51 Відповісти
********** перемир'я.
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19.04.2025 22:52 Відповісти
Великоднє москальське "перемірія", біс цих москалів у пекло!
Українці, вперед до перемоги!
Вбивайте москалів, злодюг-злодійських,
вбивайте без жалю!
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19.04.2025 23:06 Відповісти
 
 