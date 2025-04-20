Другий випадок за тиждень: застрелився ще один курсант прикордонної академії з Хмельницького, - Спецпрокуратура
Застрелився ще один курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 19 квітня, на Буковині знайшли його тіло з ознаками вогнепального поранення.
Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному Хмельницький розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.
З її слів, за попередніми даними, 19 квітня близько 18:20 години, 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.
"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події.
Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство".
Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.
Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що курсант Нацакадемії ДПСУ у Хмельницькому застрелився з автомата: розслідується самогубство.
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У ньому прописано:
Варти можуть виставлятися з одного або кількох вартових.
Кількість залежить від важливості об'єкта, обстановки, загроз, вказівок командування.
Тобто, по одному вартовому - не заборонено. Але в умовах підвищеної загрози повинні призначати по двоє і більше.
Нагадаю для таких як ти, у нас зараз ВІЙНА, введено військовий стан, це і є "в умовах підвищеної загрози"
какой объект?
Ось хтось когось й замочив, а написали, що він сам застрелився, при чому декілька разів, ну прямо як Сашко Білий!
І зброєю не вміли користуватись, і досвіду не було, і взагалі - ліві якісь курсанти попались!
котрий хотів розказати правду,
чому "застрелився" перший.
Причини, мотиви... Окремо чому це вже другий випадок ? Який причинно - наслідковий зв'язок з першим випадком? Що ми знаємо про той перший випадок? Потім що то за Академія така...? Командири, психоаналітики... ?
Який "їх вклад" у трагедію/трагедії? Насторожує, що "під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону" з їх тайною слідства.
Очевидно, що ГП - типове кубло хабарників та злочинців, де всі пов'язані грошима та владою.
я не помиляюсь?
баканову привіт
Оце так обізнаність!