Другий випадок за тиждень: застрелився ще один курсант прикордонної академії з Хмельницького, - Спецпрокуратура

Застрелився ще один курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 19 квітня, на Буковині знайшли його тіло з ознаками вогнепального поранення.

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному Хмельницький розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

З її слів, за попередніми даними, 19 квітня близько 18:20 години, 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події.

Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство".

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Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що курсант Нацакадемії ДПСУ у Хмельницькому застрелився з автомата: розслідується самогубство.