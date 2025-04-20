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Другий випадок за тиждень: застрелився ще один курсант прикордонної академії з Хмельницького, - Спецпрокуратура

Самогубство курсанта прикордонної академії

Застрелився ще один курсант Національної академії державної прикордонної служби України імені Богдана Хмельницького. 19 квітня, на Буковині знайшли його тіло з ознаками вогнепального поранення. 

Як інформує Цензор.НЕТ, про це Суспільному Хмельницький розповіла речниця Спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону Юлія Шевченко.

З її слів, за попередніми даними, 19 квітня близько 18:20 години, 19-річний курсант військового вишу з Хмельниччини, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону вистрелив собі у голову із ввіреної йому зброї.

"Наразі на місці події працює слідчо-оперативна група разом із криміналістами, проводиться огляд місця події.

Після завершення першочергових заходів вирішуватиметься питання про реєстрацію кримінального провадження за ч. 1 ст. 115 КК України із приміткою самогубство".

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Досудове розслідування здійснюватимуть слідчі районного відділення поліції під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону.

Раніше Цензор.НЕТ повідомляв, що курсант Нацакадемії ДПСУ у Хмельницькому застрелився з автомата: розслідується самогубство.

Автор: 

самогубство (634) Хмельницький (409) курсанти (134) Хмельницька область (55) Чернівецька область (32) Хмельницький район (14)


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Топ коментарі
+29
Два випадки майже одночасно - щось в тій академії серйозний непорядок!
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20.04.2025 08:12
+20
Щось там з керівництвом не так-курсанти стріляються не просто так
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20.04.2025 08:20
+18
Так может это и не самоубийства вовсе ???…
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20.04.2025 08:29
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Два випадки майже одночасно - щось в тій академії серйозний непорядок!
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20.04.2025 08:12 Відповісти
може гомосятина
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20.04.2025 09:50 Відповісти
що за хрінь? коли це вони стали по одному ходити з вогнепальною зброєю? мінімум двоє повинно бути?
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20.04.2025 08:13 Відповісти
З яких пір? Ви давно несли службу в караулі?
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20.04.2025 08:22 Відповісти
а ви? з початку війни повинно мінімум двоє бути, якщо з вогнепальною зброєю, чи ні?
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20.04.2025 08:43 Відповісти
Де засвідченно шо з початку війни, а вона почалась у 14, в караул повинні ходити по двоє - в якому уставі.
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20.04.2025 08:45 Відповісти
"Статут гарнізонної та вартової служби Збройних Сил України", затверджений Указом Президента № 311 від 10.06.2008 (зі змінами).
У ньому прописано:
Варти можуть виставлятися з одного або кількох вартових.
Кількість залежить від важливості об'єкта, обстановки, загроз, вказівок командування.
Тобто, по одному вартовому - не заборонено. Але в умовах підвищеної загрози повинні призначати по двоє і більше.

Нагадаю для таких як ти, у нас зараз ВІЙНА, введено військовий стан, це і є "в умовах підвищеної загрози"
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20.04.2025 08:48 Відповісти
"Кількість залежить від важливості об'єкт"
какой объект?
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20.04.2025 10:39 Відповісти
Війни немає тільки військовий стан!
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20.04.2025 14:26 Відповісти
Спеціально для фахівців гарнізонної і вартової служби---він не ніс службу у варті.
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20.04.2025 18:53 Відповісти
Абсолютно не факт.
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20.04.2025 19:48 Відповісти
Ключове слово "МОЖУТЬ". І до чого тут війна? Статут якого року?
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20.04.2025 19:47 Відповісти
У тебе в бороді капустина зі шщєй застрягла.
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20.04.2025 08:43 Відповісти
Зебіл, все що не вписується в політику телемарахфону є іпсо, рукою кремля. Так, йолопе?
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20.04.2025 08:54 Відповісти
а що ти пропонуєш робити, боте? З криком "нам всім пи#%а!" розбігатися в різні сторони?
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20.04.2025 09:40 Відповісти
то чому ти ще не самовипилялось?
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20.04.2025 09:51 Відповісти
Це бот фсьопропальщик. Його тільки примусово можна випиляти...
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20.04.2025 10:52 Відповісти
зебілів не можна вважати людьми. Це небезпечні мутанти, суміш собаки свині і кацапа.
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20.04.2025 17:56 Відповісти
Щось не поділили.
Ось хтось когось й замочив, а написали, що він сам застрелився, при чому декілька разів, ну прямо як Сашко Білий!
І зброєю не вміли користуватись, і досвіду не було, і взагалі - ліві якісь курсанти попались!
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20.04.2025 08:16 Відповісти
Все, кто служил, могут припомнить нечто подобное.
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20.04.2025 08:18 Відповісти
Щось там з керівництвом не так-курсанти стріляються не просто так
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20.04.2025 08:20 Відповісти
це той,
котрий хотів розказати правду,
чому "застрелився" перший.
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20.04.2025 08:25 Відповісти
Так может это и не самоубийства вовсе ???…
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20.04.2025 08:29 Відповісти
Малоймовірно, що це самогубство.
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20.04.2025 08:32 Відповісти
це тебе треба заблокувати? ти тут з аквафрешем
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20.04.2025 08:52 Відповісти
Це прапор Словакії.
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20.04.2025 09:15 Відповісти
одразу стало легше, привіт від фіцо
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20.04.2025 09:23 Відповісти
Йолоп, ти на ставці з ОПи??
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20.04.2025 08:56 Відповісти
З фактів тільки те, що загинув курсант прикордонної академії, який ніс службу на ділянці відповідальності Чернівецького прикордонного загону. Постріл у голову. Все інше вимагає розслідування.

Причини, мотиви... Окремо чому це вже другий випадок ? Який причинно - наслідковий зв'язок з першим випадком? Що ми знаємо про той перший випадок? Потім що то за Академія така...? Командири, психоаналітики... ?

Який "їх вклад" у трагедію/трагедії? Насторожує, що "під процесуальним керівництвом Чернівецької спеціалізованої прокуратури у сфері оборони Західного регіону" з їх тайною слідства.
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20.04.2025 08:39 Відповісти
Цілком підтримую Ваш коментар , а що цією справою не повинна займатись місцева прокуратура так це точно .Зважаючи на резонанс цих двох випадків , можна сказати вже про системність , то , на мою думку, це вже справа Генпрокуратури.
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20.04.2025 09:30 Відповісти
Шкода, що Костін вже пішов. Він би нарозслідував, як і в справі інвалідів-прокурорів
Очевидно, що ГП - типове кубло хабарників та злочинців, де всі пов'язані грошима та владою.
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20.04.2025 11:10 Відповісти
В 19 р стрілятися - щоб там не було - воно того варте?
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20.04.2025 08:45 Відповісти
Нехай весь світ летить в тартарари - а ти живи - Бог дав - Бог взяв
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20.04.2025 08:52 Відповісти
Хапають людей,на ВЛК всі здорові,ніхто не слухає тебе,нема ніяких психологів,хапають і штампують придатність
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20.04.2025 08:53 Відповісти
быстрее бы эта бойня закончилась, поменялась власть
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20.04.2025 08:58 Відповісти
Боюсь зміна влади на підарашці мало що рішить. Лише фізичне винищення 140 мільйонів кончених фашистів.
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20.04.2025 09:34 Відповісти
нужно делать реальное-а не ждать когда путен умрет и убийство 140 миллионов
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20.04.2025 09:38 Відповісти
Ти вже скільки знищив, знищун диванний?
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20.04.2025 11:28 Відповісти
А ти унітазний скільки знищив?
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20.04.2025 14:28 Відповісти
А я нікого знищувати не закликаю, дристуняра вишиватний.
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20.04.2025 23:55 Відповісти
.. а може тому і бойня не закінчується , що власть .. хоче бути вічно привласті ???... воно ж казало .. " я ваш вирок " !!
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20.04.2025 09:36 Відповісти
Нічого не написали про зброю. Пропала чи ні?
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20.04.2025 09:11 Відповісти
Наросслідує той слідчий Цілого!! райвідділу....Взяти у провадження кудись посерьозніший рівень - немає,мабуть, сенсу...Це ж не "розслідувати" грошовий мішок у вигляді керівника ВЛК,депутата,або чергового "волонтера",щоб гроші злупити...Хоча,ректор,теж не ніщеброд....
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20.04.2025 09:21 Відповісти
Коли в Одесі застрелили Ганула, все київське "правоохоронне" болото "забродило". Найкраща команда слідчих, особистий контроль Клименка. А тут всього-то якісь курсанти...
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20.04.2025 11:15 Відповісти
прикордонники - це війська СБУ?
я не помиляюсь?
баканову привіт
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20.04.2025 09:25 Відповісти
Войска МВД, как и НГУ. Привет Авакову?).
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20.04.2025 09:29 Відповісти
Ой, а ви ще не в курсі, що Аваков з 2021 року не при справах та у відставці?!
Оце так обізнаність!
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20.04.2025 10:58 Відповісти
Как и Баканов с 2022, подобрал пару. Так шо этот выстрел мимо).
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20.04.2025 11:02 Відповісти
в СРСР прикордонники були військами КГБ, його резервом
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20.04.2025 09:32 Відповісти
У мій час прикордонники це була еліта силових структур. Туди відбирали найкращих не тільки фізично, але і психічно, а тим більше до військових вишів. Такі випадки були майже неможливими. На жаль корупція і в цих структурах зробила свою чорну справу...
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20.04.2025 10:23 Відповісти
Треба усюди встановлювати камери відеоспостереження.взагалі всюди,щоб не було спокуси робити злочини,може і не буде самогубств через знущання
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20.04.2025 10:27 Відповісти
Це всі від забороненого кохання.
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20.04.2025 12:07 Відповісти
Зазвичай таке буває через жорстку неуставщину вкупі з по×уїзмом офіцерів.
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20.04.2025 12:41 Відповісти
3,14здець на фронті , 3,14.дець і в тилу. Лише в 0Пі на чолі з недотьопаним все стабільно, 3,14здять і 3,14здять, тільки наголоси змінюються.
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20.04.2025 16:09 Відповісти
Мабуть побачили масштаб контрабанди на тій дільниці, й їх відразу ліквідували?
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20.04.2025 16:28 Відповісти
По аналогії один історичний факт. Мішка Тухачевський був курсантом Алєксєєв ького ВУ, За педантизм став унтером, чмурив одного курсанта через дівку. Коли той мав іти на свіданку, але Тухач накапав і тому дали 2 доби арешту, потім він застрелився. Курсанти оголосили бойкот Тухачу. А після початку війни офіцер Сємєновского лейб-гвардії полка попав у полон, потім всім розказував, що за місяць боїв вже був нагороджений орденом св. анни, що не підтверджувалось. А в полоні знову отлічілся-німці для припинення втеч ввели кругову поруку-один втік,іншого розстріляли. І коли Тухач утік в Швейцарію, з його оточення розстріляли офіцера. А він три роки був інтернований. Потім мовчав як риба. Після повернення по блату влаштувався у війському комісію при Совнаркомі і потрапив у поїзд пожарніка революції Лейби Троцького. Той привіз на Східний фронт 40 000 латиських стрєлков і поставив камандувати свого поручеца армією. А потім став камандувати придушенням антоновського повстання-арта по селам,авіація,і хім зброя.
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20.04.2025 16:46 Відповісти
У самогубство не вірю
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20.04.2025 18:54 Відповісти
 
 