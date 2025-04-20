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Новини Обстріли Запорізької області
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Росіяни за добу 389 разів вдарили по Запорізькій області

Обстріли Запорізької області 19 квітня

Упродовж доби окупанти завдали 389 ударів по 18 населених пунктах Запорізької області зрізних видів озброєння.

Про це повідомив голова Запорізької ОВА Іван Федоров, передає Цензор.НЕТ.

  • Війська РФ здійснили 15 авіаційних ударів по Новояковлівці, Степногірську, Лукʼянівському, Павлівці, Камʼянському, Гуляйполю, Залізничному та Новодарівці.
  • 199 БпЛА різної модифікації атакували Запоріжжя, Магдалинівку, Малокатеринівку, Біленьке, Приморське, Кам'янське, Гуляйполе, Щербаки, Новоданилівку, Малу Токмачку, Чарівне та Новодарівку.
  • 6 обстрілів з РСЗВ накрили Щасливе, Гуляйполе, Чарівне та Новодарівку.
  • 169 артударів завдано по території Лукʼянівського, Камʼянського, Гуляйполя, Щербаків, Новоданилівки, Малої Токмачки, Чарівного та Новодарівки.

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Зазначається, що внаслідок ворожої атаки по Василівському району поранено 42-річного чоловіка.

Крім того, надійшло 29 повідомлень про пошкодження будинків, квартир, автівок та обʼєктів інфраструктури.

Автор: 

обстріл (28472) Запорізька область (3605)


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А говорили перемирие. Где же оно?
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20.04.2025 09:31 Відповісти
 
 