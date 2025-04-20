Слова Рубіо щодо можливого виходу США з переговорів звучали жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими", - Келлог

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо стосовно того, що Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, наголосивши, що "ми втомилися від того, що відбувається".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Келлог сказав в ефірі Fox News.

Так, у відповідь на запитання, якою є його думка стосовно заяви Рубіо про те, що Трамп втрачає терпіння у контексті переговорів України та Росії, він сказав, що ці слова звучали доволі жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими".

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"Бо ми втомилися від того, що відбувається. У світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість (завершити її. - Ред.)", – додав Келлог.

За його словами, наступного тижня в Лондоні можуть бути "доволі непогані результати".

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Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з мирних переговорів щодо завершення війни, якщо одна зі сторін "ускладнюватиме процес".

Напередодні державний секретар Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

Держсекретар США Марко Рубіо "доносив позицію президента Дональда Трампа" своїми заявами.