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Слова Рубіо щодо можливого виходу США з переговорів звучали жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими", - Келлог

Келлог про заяву Рубіо

Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо стосовно того, що Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, наголосивши, що "ми втомилися від того, що відбувається".

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Келлог сказав в ефірі Fox News.

Так, у відповідь на запитання, якою є його думка стосовно заяви Рубіо про те, що Трамп втрачає терпіння у контексті переговорів України та Росії, він сказав, що ці слова звучали доволі жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими".

Також читайте: Команда Трампа поїде до Лондона, щоб розв’язати питання щодо перемир’я в Україні, - Келлог

"Бо ми втомилися від того, що відбувається. У світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість (завершити її. - Ред.)", – додав Келлог.

За його словами, наступного тижня в Лондоні можуть бути "доволі непогані результати".

Також читайте: Рубіо підтвердив Рютте, що США готові відійти від мирного процесу щодо України, якщо найближчим часом не з’явиться чіткий шлях до миру

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з мирних переговорів щодо завершення війни, якщо одна зі сторін "ускладнюватиме процес".

Напередодні державний секретар Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.

Держсекретар США Марко Рубіо "доносив позицію президента Дональда Трампа" своїми заявами.

Автор: 

перемовини (2881) США (22818) Трамп Дональд (5630) Рубіо Марко (166) Келлог Кіт (120)


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Топ коментарі
+39
Вже втомився? - то якого беника ти туди попхався?
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20.04.2025 13:45
+33
И это пишет генерал республиканец! Однопартиец Рейгана Джона Маккейна , Эйзенхауэра ! Просто шлак!
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20.04.2025 13:59
+23
Это на все что вы (команда тампона способны) слова -слова- слова, ********* одним словом.

своего дружбана из кремля вы не будете принуждать к миру.... только по3,14здеть можете
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20.04.2025 13:46
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Вже втомився? - то якого беника ти туди попхався?
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20.04.2025 13:45 Відповісти
И это пишет генерал республиканец! Однопартиец Рейгана Джона Маккейна , Эйзенхауэра ! Просто шлак!
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20.04.2025 13:59 Відповісти
гандон він штопаний, а не республіканець.
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20.04.2025 16:14 Відповісти
не пишіть у свято про цих варятів..
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20.04.2025 13:46 Відповісти
Это на все что вы (команда тампона способны) слова -слова- слова, ********* одним словом.

своего дружбана из кремля вы не будете принуждать к миру.... только по3,14здеть можете
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20.04.2025 13:46 Відповісти
Лицемірні васали , *********** брехуни , дє ваша жорстокість до террориста №1 Путлера , " який хоче миру" , але бомбить мирних громадян і вбиває дітей ⁉️
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20.04.2025 13:54 Відповісти
Жорстоко його у тухес трумпакс видере, якщо війну за 24 години не закінчить, ЛІЛ.
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20.04.2025 14:17 Відповісти
зекоМАНДА відсмокчемо за 24 години в дії.
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20.04.2025 14:12 Відповісти
Ще можуть під шумок віджати в України ресурси. Принаймні спробувати.
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20.04.2025 14:13 Відповісти
Разве слова, если что то мы обосрёмся по самые уши, это жёстко ? Нет это смешно.
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20.04.2025 13:47 Відповісти
Ані усталі! Київ за 3 дні, мир за 24 години... Казкові 3,14здуни зібралися...
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20.04.2025 13:48 Відповісти
Переверні з білого дому. Ви врсрались перед ******.
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20.04.2025 13:48 Відповісти
Трамп : " я устал , я обосрался .." ))
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20.04.2025 13:50 Відповісти
Лучше бы :
»Я устал, я ухожу»…
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20.04.2025 16:23 Відповісти
Та ні , ці трампістські паскуди прийшли надовго , а зважаючи що вони підім'яли під себе Верховний суд США то взагалі це у них були останні вільні вибори .
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20.04.2025 16:54 Відповісти
Тьху, тьху, тьху... Згадайте, що в кацапії прийшло до влади після цих слів. Нам в Америці і трампла поки що вистачить.
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20.04.2025 18:56 Відповісти
Говорят Ельцин такого не говорил …🤪, это у нас с вами «эффект Манделы» и другая реальность была …
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20.04.2025 21:44 Відповісти
Это у тех, кто говорит, что Ельцин такого не говорил, эффект Манделы
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21.04.2025 12:14 Відповісти
Та ви просто зап#зділися, як і у всьому іншому.
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20.04.2025 13:51 Відповісти
О, еще одно пошкоджене нарисовалось.
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20.04.2025 13:53 Відповісти
Тампон не устал играть в гольф ?

Стив Уиткофф не устал летать в Москву ?
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20.04.2025 13:54 Відповісти
Це слова лузера - вони не жорстокі, а сцикливі і відстійні. Якщо щось і було жорстокого - так це те, як ×уйло трампа натягнув по самісінькі гланди.
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20.04.2025 13:54 Відповісти
Не жестко, а жалко. Безрезультатно унижались пытаясь угодить РФ и ушли ни с чем. Только хуже сделали.
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20.04.2025 13:55 Відповісти
"Ну тупые эти американцы"(с). Сейчас в москве эти слова часто вспоминают, с характерной усмешкой.
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20.04.2025 13:55 Відповісти
Зебіле сходи оновити дані у ТЦК.
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20.04.2025 14:13 Відповісти
пнх зі своїм задорним, мацквой і всіма пдрми які живуть на *******!
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20.04.2025 15:31 Відповісти
Смішно бачити, як дорослі люди покірно повторюють Трампівську дурню всупереч тому, що казали буквально вчора.
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20.04.2025 13:57 Відповісти
А мы уже устали от отсутствия конкретики, от вашей игры в политические наперстки, от двойных стандартов, от постоянной откровенной лжи вашего, прости господи, президента - напомаженная рожа и его клики, от заискивания перед путлером.
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20.04.2025 13:57 Відповісти
Від "стояти з Україною стільки, скільки це буде потрібно" до "ми втомилися від того, що відбувається" лише одні президентські вибори. А раніше в США була приємність зовнішньої політики і це викликало довіру. Зараз США викликає асоціації з ненадійностю. На жаль.
Я навіть не знаю, хто більш небезпечний, росія чи США. Від перших хоч знаємо, що це ворог. А других вважали друзями.
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20.04.2025 13:57 Відповісти
Yur
Не приємність, а тяглість...
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20.04.2025 14:17 Відповісти
Або переємність.
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20.04.2025 17:00 Відповісти
Не говорите глупости. США и, тем более Англия, никогда не были нам друзьями. Ни соседи, ни общих целей и интересов.
Просто, с 22-го им было с нами по пути. сейчас у США другой путь и другие друзья
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20.04.2025 15:55 Відповісти
Ви випадково випали з ефіру Скабєєвої на форум Цензора?
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20.04.2025 16:08 Відповісти
Ні США, ні Велика Британія ніколи не були нам ворогами, на відміну від Москви, яка майже завжди була для нас ворогом.
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20.04.2025 16:51 Відповісти
те саме можна сказати про зеленомордий електорат. З руснею все понятно, це вороги, а виборці зеленського вважаються людьми і навіть українцями, хоча насправді це не менш страшні істоти ніж кацапи.
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20.04.2025 17:53 Відповісти
Нормальні політики повинні бути жорстокими до агресора. А сцикливі трампочмошники тиждень морди не миють після лобзання з пуйлом.
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20.04.2025 13:57 Відповісти
А що він може зробити, якщо ху...ло таки накази віддає
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20.04.2025 15:08 Відповісти
слабоумный тампон с его Сбродом это просто зеркальное отражение бениного Оманского Нарика и его рЫговско-фсбэшной кодлы, два козыря у ботаксного Шныря Вовы...
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20.04.2025 13:59 Відповісти
Кел лог півень ти крашенний , а ця жорстокісь для кремля ,чи для України стікайочою кров'ю ?!!! ви там у Білому дурдомі ,хоч ліки вчасно приймайте ...
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20.04.2025 14:00 Відповісти
Кінчений довбень, як і ВСЯ срампокоманда!
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20.04.2025 14:01 Відповісти
В мене грошей достатньо. Ти за себе переймайся, кацапчику!
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20.04.2025 14:48 Відповісти
Та вийдіть вже на *** звідусіль, вояки *****
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20.04.2025 14:02 Відповісти
Ще не одне покоління українців та американців, а може і весь світ, будуть проклинати цих сцикливих, *********** відсмоктувачів.
Вони можуть все, але не роблять нічого, щоб зупинити війну, знищення цілої нації та цілої незалежної країни.
У це світле свято бажаю їм усім, та їхнім родинам: самого найгіршого.
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20.04.2025 14:03 Відповісти
А що самого найгіршого? Звільнення з роботи, скорочення? Чого так завуальовано? От я прямо - У це світле свято бажаю їм усім, та їхнім родинам ЗДОХНУТИ. Не по Християньські? А мені поХй
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20.04.2025 21:47 Відповісти
Такі ці американці жосткі як понос. Вся їх жесть це насрати в штани і тикати під ніс тому хто не дасть здачі
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20.04.2025 14:05 Відповісти
Дід всрався і тепер не знає як підсунути свої всрані штани комусь іншому
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20.04.2025 14:08 Відповісти
всі розплакалися.
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20.04.2025 14:11 Відповісти
Это называется не жёстко, а мягко. Даже, скорее, жидко. В смысле обос...лись
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20.04.2025 14:13 Відповісти
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20.04.2025 14:19 Відповісти
Враховуючи що це і була основна вимога ху-йла, - щоб ви не втручались, - то ці погрози, очевидно,лише Україні...
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20.04.2025 14:24 Відповісти
а піздюнькать перед виборами я закінчу війну він не втомився ?
хєнєратор простих ідей блін
віддай аляску ***** і буде мир
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20.04.2025 14:24 Відповісти
Мудаче, тебе тут сьогодні просто жо ху а! Закрий пельку!
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20.04.2025 16:25 Відповісти
Ви не "втомилися",ви обісралися! Трамп гімнюк,ви його обрали-нюхайте наслідки й розумійте що це лише початок! Україна вже знає як це й до чого призводить!
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20.04.2025 14:44 Відповісти
Жорстоко по відношенню до кого,тупа ти мразота? Які в світі є ще "інші проблеми" в порівнянні з найбільшою війною в Європі з часів Другої світової,старий ти покидьок? Від чого він взагалі втомилися,прокляті трампон Від труднощів з цілуванням кацапської дупи, сволота ти цинічна?
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20.04.2025 14:55 Відповісти
Трамбон відвертий популіст і брехун , який цілодобово щось
варнякає про те , ,, якби я був президентом і далі по тексту..." ,
тоді якого чорта лисого ти кричав перед виборами , що
взмозі зупинити цю війну за 24/години ? 😣
Тобто , ти зі своєю командою повних ідіотів і проплачених
холуів кремля , обгадилися , щоби не сказати краще 😠
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20.04.2025 14:59 Відповісти
Надо этого рыжего гандона носом ткнуть в его же речь, где он жопу рвал и кричал , что у него есть «ВАЖЕЛІ» на ***** …
Теперь про важелі для кацапстана молчит, при этом постоянно прессует Украину .
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20.04.2025 16:53 Відповісти
Поверніть Україні ядерну зброю, яку змусили віддати, і йдіть собі куди хочете.
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20.04.2025 15:01 Відповісти
Та забирай ту ядерну зброю, по новій почті доставку оплати.
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20.04.2025 15:32 Відповісти
Дебіли ***.... Ро***ть все що скаже ху...ло, та на його користь. Демократія по трампоновські. Це ще раз показує, що один дебіл при владі може опустити любий народ,
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20.04.2025 15:04 Відповісти
Ми виходимо - плять то виходьте. Тут один орешніком все лякав. Тут ці виходом. То робіть
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20.04.2025 15:14 Відповісти
Обгадився старий Трамп, а оточення його, язиками злизує лайно!
Така доля, московського агента, у США!!
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20.04.2025 15:23 Відповісти
баба з возу
економія палива
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20.04.2025 15:29 Відповісти
"вихід США З ПЕРЕГОВОРІВ! і нинішня політика США на чолі з "красновим",вказує на пасивну співучасть США В РАШИСТСЬКОМУ ГЕНОЦИДІ УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ,РУЙНАЦІЇ УКРАЇНИ І ОКУПАЦІЇ ЇЇ РАШИСТОМ...
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20.04.2025 15:32 Відповісти
Імпотент хвалився своїм членом, а коли показав його, враження ні на кого не справив. Імпотент образився і йде геть. Завіса.
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20.04.2025 15:39 Відповісти
А чему удивляться?
Так же самое американцы бросали Вьетнам, потому что хиппи не хотели идти служить. Уговорили курдов ввязаться в войнушку и свалили. Бросили афганские оф. власти на милость моджахедов. Рулили войной в Украине.
Будут защищать Тайвань.
Но есть надежда двинут прогресс и съе.....ся на Марс
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20.04.2025 16:03 Відповісти
От ти й попавсяБОТпровокатор! Руліл вайной лише кремль!! Україна 11 років захищалася!!
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20.04.2025 16:10 Відповісти
Звучить як погроза .
Але справа в тому що переговори самі ж американці і почали , їх ніхто не просив .
А тепер погрожують вийти з того що самі ж і затіяли ..
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20.04.2025 16:04 Відповісти
Все ясно.
"Ми за мір" але прутін стріляє, а знач Україна не хоче миру
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20.04.2025 16:08 Відповісти
три дні перетворилось у сто днів терпіння, насправді у трампона залізне терпіння, залізобетонне.
Терпіло ***
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20.04.2025 17:14 Відповісти
ржавая обоссаная собака начала отползать
главное чтобы полудурки не подписали договор про копалыны с 100 миллардным долгом
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20.04.2025 17:29 Відповісти
А на...й нам такі перемовники, які враховують тільки забаганки парашкі.
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20.04.2025 17:49 Відповісти
Та годі вже нам отим тромбом вуха тромбувати. На часі вже забути про того ідіота, хай він зламає собі зуби та шию об Китай, Іран, Канаду та інших. Годі вже плазувати перед рудим чмом
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20.04.2025 17:53 Відповісти
а чому би і нам разом з Китай, Іран, Канаду та інших не приєднатись по облому зубів амерам? За їх політику
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20.04.2025 21:54 Відповісти
Вони втомилися , тварі... А ми , українці не втомилися?
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20.04.2025 18:28 Відповісти
вони прозвучали так, начебто ви всі знов обісрались.
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20.04.2025 18:43 Відповісти
Да пошлите уже этого Трампа, его "переговоры" вообще не стоило поддерживать. Дурак он и инициативы у него дурные.
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21.04.2025 09:29 Відповісти
За что трамп не хватается все проваливается. Дурак он и все больше амеров понимают что гнать его надо
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21.04.2025 09:30 Відповісти
 
 