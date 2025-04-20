Слова Рубіо щодо можливого виходу США з переговорів звучали жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими", - Келлог
Спецпредставник президента США з питань України Кіт Келлог прокоментував заяву держсекретаря США Марка Рубіо стосовно того, що Дональд Трамп втрачає терпіння і може вийти з переговорного процесу, наголосивши, що "ми втомилися від того, що відбувається".
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Європейську правду, про це Келлог сказав в ефірі Fox News.
Так, у відповідь на запитання, якою є його думка стосовно заяви Рубіо про те, що Трамп втрачає терпіння у контексті переговорів України та Росії, він сказав, що ці слова звучали доволі жорстоко, але "вони і мають бути жорстокими".
"Бо ми втомилися від того, що відбувається. У світі дуже багато інших проблем, до яких Сполучені Штати мають бути залучені, і ця війна триває дуже довго. Але я думаю, що є можливість (завершити її. - Ред.)", – додав Келлог.
За його словами, наступного тижня в Лондоні можуть бути "доволі непогані результати".
Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп заявив, що США вийдуть з мирних переговорів щодо завершення війни, якщо одна зі сторін "ускладнюватиме процес".
Напередодні державний секретар Марко Рубіо сказав, що якщо зусилля США зупинити війну в Україні проваляться протягом декількох днів, то Трампу скажуть, що переговори більше не є життєздатним варіантом.
Держсекретар США Марко Рубіо "доносив позицію президента Дональда Трампа" своїми заявами.
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своего дружбана из кремля вы не будете принуждать к миру.... только по3,14здеть можете
»Я устал, я ухожу»…
Стив Уиткофф не устал летать в Москву ?
Я навіть не знаю, хто більш небезпечний, росія чи США. Від перших хоч знаємо, що це ворог. А других вважали друзями.
Не приємність, а тяглість...
Просто, с 22-го им было с нами по пути. сейчас у США другой путь и другие друзья
Вони можуть все, але не роблять нічого, щоб зупинити війну, знищення цілої нації та цілої незалежної країни.
У це світле свято бажаю їм усім, та їхнім родинам: самого найгіршого.
хєнєратор простих ідей блін
віддай аляску ***** і буде мир
варнякає про те , ,, якби я був президентом і далі по тексту..." ,
тоді якого чорта лисого ти кричав перед виборами , що
взмозі зупинити цю війну за 24/години ? 😣
Тобто , ти зі своєю командою повних ідіотів і проплачених
холуів кремля , обгадилися , щоби не сказати краще 😠
Теперь про важелі для кацапстана молчит, при этом постоянно прессует Украину .
Така доля, московського агента, у США!!
економія палива
Так же самое американцы бросали Вьетнам, потому что хиппи не хотели идти служить. Уговорили курдов ввязаться в войнушку и свалили. Бросили афганские оф. власти на милость моджахедов. Рулили войной в Украине.
Будут защищать Тайвань.
Но есть надежда двинут прогресс и
съе.....сяна Марс
Але справа в тому що переговори самі ж американці і почали , їх ніхто не просив .
А тепер погрожують вийти з того що самі ж і затіяли ..
"Ми за мір" але прутін стріляє, а знач Україна не хоче миру
Терпіло ***
главное чтобы полудурки не подписали договор про копалыны с 100 миллардным долгом