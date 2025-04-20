РФ хоче судити полоненого австралійця Оскара Дженкінса, який воював у складі ЗСУ, Україна сподівається його обміняти, - ЗМІ

Країна-агресор Росія висунула звинувачення полоненому австралійцю Оскару Дженкінсу, який воював на боці України як доброволець. Росіяни закидають Дженкінсу найманство. Йому загрожує 15 років увʼязнення.

Про це пише австралійський мовник Nine News, повідомляє Цензор.НЕТ.

Як розповів посол України в Австралії Василь Мирошниченко, Оскару Дженкінсу росіяни закидають найманство, хоча він має офіційний контракт з українськими Збройними силами, і до нього мають ставитись, як до військовополоненого.

Однак Росія, як зауважив дипломат, нехтує міжнародним правом.

"У нього був контракт з українськими Збройними силами, тому до нього застосовується міжнародне право, і з ним треба поводитися відповідно. І тому ми сподіваємося і не втрачаємо надії, що ми зможемо врешті-решт його обміняти", - заявив посол.

Своєю чергою прем'єр-міністр Австралії Ентоні Албанезе заявив, що країна не покинула Дженкінса й продовжуватиме виступати на його захист.

"Ми продовжимо звертатися до ганебного режиму Володимира Путіна від імені пана Дженкінса. Ми будемо стояти й використовувати будь-які можливості, які є в нашому розпорядженні, щоб продовжувати робити ці заяви. Війна Росії проти народу України - це війна проти міжнародного права, це війна проти міжнародного суверенітету", - сказав очільник уряду Австралії.

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Що відомо про громадянина Австралії Оскара Дженкінса?

Вчитель з Мельбурна Дженкінс служив разом зі Збройними Силами України.

У командуванні Сухопутних військ ЗСУ розповіли, що Дженкінс підписав контракт на службу в Збройних силах України 4 квітня 2024 року. Під час виконання бойового завдання біля Миколаївки на Луганщині 16 грудня 2024 року він зник безвісти. Того ж дня його ім’я внесли у списки бійців, які перебувають у російському полоні.

У січні 2025 року телеканал 7 News повідомив, що австралійця, ймовірно, вбили в російському полоні. Через цю інформацію Австралія викликала посла РФ.

Згодом проєкт "Слідство.Інфо" верифікував, що відео з тілом нібито полоненого австралійця виявилося записом чотирирічної давнини з Нагірного Карабаху.

Наприкінці січня 2025 року уряд Австралії отримав від Росії інформацію про те, що австралійський доброволець Оскар Дженкінс, який воював на боці України й нібито був страчений росіянами, може бути живим і перебувати в російському полоні.

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