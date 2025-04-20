Німецька компанія постачала хром російському заводу, який виробляє бронетехніку для армії РФ, - розслідування

У 2023-2024 роках німецька компанія EKC.AG постачала в Росію хром, який використовується, зокрема, для виробництва військової техніки. Серед замовників був "Уралвагонзавод", де виробляють бронетехніку для російської окупаційної армії.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Handelsblatt, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з експортними даними, на німецьку фірму припало близько половини постачань хрому до РФ із січня 2023 по квітень 2024 року. Їхня вартість склала 24,2 мільйона євро.

Фірму заснували росіяни

На сайті компанії вказано, що її заснував у 2006 році Володимир Платунов, який зараз є її генеральним директором. Фінансовий директор - Євген Порохня. Обидва громадяни РФ, однак уже 28 років живуть у Німеччині. За інформацією Handelsblatt, у них є російський податковий номер.

Загалом у компанії працює 21 співробітник, на сайті перераховані шість з них, і всі вони говорять російською. У компанії є представництва в Китаї та Туреччині, а також філії в США та Словенії. Сама фірма називає себе "глобальним сировинним трейдером".

На сайті EKC.AG сказано, що в перші роки вона "допомагала німецьким компаніям знаходити постачальників певної сировини, особливо в країнах СНД". Після 2009 року фірма розширила діяльність і зараз займається по всьому світу "промисловістю та енергетикою, а також промисловими мінералами, такими як хромова руда, сирий боксит, плавлений магнезит, графіт і кварц". У розділі про хром сказано, що його закуповують у Південній Африці та доставляють до місця призначення.

Читайте також: Німеччина розслідує допомогу німецьких компаній російським окупантам у Маріуполі

Серед замовників російський "Уралвагонзавод"

Розслідувачі з'ясували, що серед клієнтів EKC.AG у Росії в 2017 році був "Уралвагонзавод", де виробляють бронетехніку для російської окупаційної армії.

Чи тривала ця співпраця після розв'язання РФ повномасштабної війни проти України, не відомо. Фінансовий директор фірми Порохня стверджує, що ні. За його словами, Росія нібито не потребує хромової руди, оскільки має власні запаси.

Читайте також: Поліція Кіпру розпочне нові розслідування проти багатих росіян

Під санкціями Британії

У 2025 році EKC.AG потрапила до санкційного списку Великобританії. У коментарі для Handelsblatt Порохня назвав дії британської влади "незаконними" і заявив, що компанія нібито дотримується міжнародних "санкційних ініціатив".

Видання зазначає, що з 2023-го до квітня 2024 року хром не входив до жодного санкційного списку, тому поставки EKC.AG до Росії не порушували жодних обмежень.

Опитані Handelsblatt німецькі збройові експерти розповіли, що хром використовується для захисту стволів від зносу. За їхніми словами, довговічність артилерійських знарядь за рахунок використання хрому збільшується втричі. Армії РФ особливо потрібен хром при поверненні на службу старих одиниць зброї, які простоювали десятиліттями.

Читайте також: Підсанкційний білоруський завод постачав в Україну добрива через компанію в ОАЕ. Маршрут пролягав через РФ, - розслідування