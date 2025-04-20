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Новини Німецька компанія постачала Росії хром
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Німецька компанія постачала хром російському заводу, який виробляє бронетехніку для армії РФ, - розслідування

Росія отримувала хром для свого ВПК від компанії з Німеччини

У 2023-2024 роках німецька компанія EKC.AG постачала в Росію хром, який використовується, зокрема, для виробництва військової техніки. Серед замовників був "Уралвагонзавод", де виробляють бронетехніку для російської окупаційної армії.

Про це йдеться у розслідуванні німецького видання Handelsblatt, передає DW, інформує Цензор.НЕТ.

Згідно з експортними даними, на німецьку фірму припало близько половини постачань хрому до РФ із січня 2023 по квітень 2024 року. Їхня вартість склала 24,2 мільйона євро.

Фірму заснували росіяни

На сайті компанії вказано, що її заснував у 2006 році Володимир Платунов, який зараз є її генеральним директором. Фінансовий директор - Євген Порохня. Обидва громадяни РФ, однак уже 28 років живуть у Німеччині. За інформацією Handelsblatt, у них є російський податковий номер.

Загалом у компанії працює 21 співробітник, на сайті перераховані шість з них, і всі вони говорять російською. У компанії є представництва в Китаї та Туреччині, а також філії в США та Словенії. Сама фірма називає себе "глобальним сировинним трейдером".

На сайті EKC.AG сказано, що в перші роки вона "допомагала німецьким компаніям знаходити постачальників певної сировини, особливо в країнах СНД". Після 2009 року фірма розширила діяльність і зараз займається по всьому світу "промисловістю та енергетикою, а також промисловими мінералами, такими як хромова руда, сирий боксит, плавлений магнезит, графіт і кварц". У розділі про хром сказано, що його закуповують у Південній Африці та доставляють до місця призначення.

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Серед замовників російський "Уралвагонзавод"

Розслідувачі з'ясували, що серед клієнтів EKC.AG у Росії в 2017 році був "Уралвагонзавод", де виробляють бронетехніку для російської окупаційної армії.

Чи тривала ця співпраця після розв'язання РФ повномасштабної війни проти України, не відомо. Фінансовий директор фірми Порохня стверджує, що ні. За його словами, Росія нібито не потребує хромової руди, оскільки має власні запаси.

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Під санкціями Британії

У 2025 році EKC.AG потрапила до санкційного списку Великобританії. У коментарі для Handelsblatt Порохня назвав дії британської влади "незаконними" і заявив, що компанія нібито дотримується міжнародних "санкційних ініціатив".

Видання зазначає, що з 2023-го до квітня 2024 року хром не входив до жодного санкційного списку, тому поставки EKC.AG до Росії не порушували жодних обмежень.

Опитані Handelsblatt німецькі збройові експерти розповіли, що хром використовується для захисту стволів від зносу. За їхніми словами, довговічність артилерійських знарядь за рахунок використання хрому збільшується втричі. Армії РФ особливо потрібен хром при поверненні на службу старих одиниць зброї, які простоювали десятиліттями.

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Автор: 

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20.04.2025 20:14 Відповісти
Ну точно як сім'я Арсена Жумадилова, який в команді Умерова керує Агентством, яке займається закупівлями для ЗСУ, у Криму веде бізнес за російським законодавством, сплачуючи податки до російської скарбниці.

Дружина Арсена Жумадилова у 2021 році теж взяла паспорт росії, коли її чоловік уже займав держпосаду в Україні - був гендиректором ДП «Медичні закупівлі»
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20.04.2025 20:18 Відповісти
Повний Талібан !
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20.04.2025 20:19 Відповісти
Полінувались оформити через Угорщину, всі зробили б вигляд, що не помітили.
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20.04.2025 20:20 Відповісти
На Берлін, за немкамі?? Можуть московіти гадити, і в кранах ЄС та НАТО!
Безкарність московитів, породжує кров і страждання тисяч людей!!
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20.04.2025 20:31 Відповісти
Тему четвертування корисних ************ ×уйла не розкрито.
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20.04.2025 21:47 Відповісти
Слабенькое и малокомпетентное расследование. Они поставляли и поставляют в РФ не только хромитовый песок, но и кокс, и графит, и оксид алюминия - на производство огнеупорной продукции.. В т.ч. - через московскую прокладку ООО ЕК РЕСУРСЕС в 2023-2024г.г.. Хотите получить более точную информацию, обращайтесь. С цензор нет денег не возьмем.
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20.04.2025 22:12 Відповісти
це така сітуація ,яка призведе до заходу московських війск на теріторію Німеччини , з недооцінкі німецького керівницьтва русні... яка чекає на команду кремля ,зробити швиденьку окупацію пів Німеччини ...
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20.04.2025 23:16 Відповісти
Євробляді шмеркелівські
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21.04.2025 09:36 Відповісти
 
 