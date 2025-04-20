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Новини Безпека Європи
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Швеція може очолити зусилля з переозброєння Європи, - Кубілюс

Кубілюс каже, що Швеція може взяти ініціативу в розбудові оборонки ЄС

Швеція має взяти на себе ініціативу у розбудові оборонного потенціалу Європейського Союзу.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє SVT, інформує Цензор.НЕТ.

Під час візиту до Швеції єврокомісар сказав, що Європа постає перед найбільшим нарощуванням озброєнь в сучасному світі, заявивши, що такі країни, як Швеція, повинні взяти на себе лідерство.

"Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і здійснює масштабне переозброєння, тому вона є гарним прикладом для інших країн-членів", - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що нині європейська оборонна промисловість "роздроблена" та потерпає через відсутність спільного ринку. Через це, за словами комісара", "європейські країни витрачають великі суми за межами Європи".

"У нас мало часу на розбудову нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року",- наголосив Кубілюс.

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Автор: 

Європа (1811) оборона (4780) Швеція (955) Кубілюс Андрюс (44)


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Топ коментарі
+8
В Швеції добра зброя - треба брати.
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20.04.2025 21:33
+2
DW

Оборонний сектор Франції є одним із найсильніших у Європі і може відіграти важливу роль на шляху до військової автономії для цієї частини світу.
Оборонний сектор Франції, в якому зайнято близько 20 000 підприємств і працює близько 200 000 осіб, є основою Європейського Союзу в цій сфері, каже Фанні Кулон, економіст, що спеціалізується на цій галузі в Університеті наук по в Греноблі.

"Франція присутня практично у всіх сегментах виробництва", - зазначає Кулон в інтерв'ю DW. - На відміну від інших країн, ми значною мірою зберегли ці знання з 1960-х років.
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20.04.2025 21:36
+1
Франція є піонером у так званих «системах систем», тобто створенні високотехнологічних продуктів, таких як винищувач Rafale або авіаносець Charles de Gaulle. Однак Франція різко скоротила виробництво легкого озброєння і ***********. Франція відіграватиме важливу роль у процесі нарощування озброєнь завдяки своєму досвіду в космічних питаннях, оскільки в цій сфері вона має Кремнієву долину в мініатюрі та багато дуже хороших науково-дослідних інститутів.
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20.04.2025 21:41
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Еуропейські політики просто обожнюють щось очолити!
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20.04.2025 21:30 Відповісти
В Швеції добра зброя - треба брати.
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20.04.2025 21:33 Відповісти
DW

Оборонний сектор Франції є одним із найсильніших у Європі і може відіграти важливу роль на шляху до військової автономії для цієї частини світу.
Оборонний сектор Франції, в якому зайнято близько 20 000 підприємств і працює близько 200 000 осіб, є основою Європейського Союзу в цій сфері, каже Фанні Кулон, економіст, що спеціалізується на цій галузі в Університеті наук по в Греноблі.

"Франція присутня практично у всіх сегментах виробництва", - зазначає Кулон в інтерв'ю DW. - На відміну від інших країн, ми значною мірою зберегли ці знання з 1960-х років.
показати весь коментар
20.04.2025 21:36 Відповісти
Франція є піонером у так званих «системах систем», тобто створенні високотехнологічних продуктів, таких як винищувач Rafale або авіаносець Charles de Gaulle. Однак Франція різко скоротила виробництво легкого озброєння і ***********. Франція відіграватиме важливу роль у процесі нарощування озброєнь завдяки своєму досвіду в космічних питаннях, оскільки в цій сфері вона має Кремнієву долину в мініатюрі та багато дуже хороших науково-дослідних інститутів.
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20.04.2025 21:41 Відповісти
Airbus A400M є прикладом співпраці між країнами ЄС у галузі озброєнь.

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20.04.2025 21:42 Відповісти
За останні п'ять років США значно наростили експорт озброєнь, збільшивши свою частку на світовому ринку з 35% до 43%. Це майже стільки, скільки мають наступні вісім найбільших експортерів разом узяті.

Друге місце у списку найбільших експортерів за даними SIPRI посідає Франція (9,6%), третє, як і раніше, утримує Росія (7,8%).
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20.04.2025 21:46 Відповісти
Згадайте як РФ купувала у Франції вертольотоносці Містралі, a в 2021 році Австралія під тиском США скасувала угоду з Францією на $66 млрд на закупівлю 12 звичайних ударних підводних човнів. Натомість країна закупить у США та Великої Британії вісім атомних підводних човнів.
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20.04.2025 22:18 Відповісти
Судя по последним контрактам, лидерство в перевооружении Европы, вполне может занять Южная Корея.
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20.04.2025 21:37 Відповісти
Європейська] оборонна промисловість надто роздроблена, що ускладнює масштабне виробництво, і вона страждає від відсутності стандартизації та взаємодії обладнання, що послаблює здатність Європи діяти як згуртована сила. Наприклад, у Європі експлуатують дванадцять різних типів бойових танків, тоді як США виробляють тільки один.
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21.04.2025 01:09 Відповісти
Поки що європейські країни не настільки близькі, щоб відмовлятися від своїх національних амбіцій і почати координувати виробництво і закупівлі озброєнь. Десятки років вони відточували національні доктрини, будували свої збройні сили, розвивали власну оборонну промисловість або ж закуповували техніку в певних постачальників, найчастіше - на інших континентах.

Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.
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21.04.2025 01:13 Відповісти
 
 