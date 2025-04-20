Швеція може очолити зусилля з переозброєння Європи, - Кубілюс
Швеція має взяти на себе ініціативу у розбудові оборонного потенціалу Європейського Союзу.
Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє SVT, інформує Цензор.НЕТ.
Під час візиту до Швеції єврокомісар сказав, що Європа постає перед найбільшим нарощуванням озброєнь в сучасному світі, заявивши, що такі країни, як Швеція, повинні взяти на себе лідерство.
"Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і здійснює масштабне переозброєння, тому вона є гарним прикладом для інших країн-членів", - сказав Кубілюс.
Він зазначив, що нині європейська оборонна промисловість "роздроблена" та потерпає через відсутність спільного ринку. Через це, за словами комісара", "європейські країни витрачають великі суми за межами Європи".
"У нас мало часу на розбудову нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року",- наголосив Кубілюс.
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Оборонний сектор Франції є одним із найсильніших у Європі і може відіграти важливу роль на шляху до військової автономії для цієї частини світу.
Оборонний сектор Франції, в якому зайнято близько 20 000 підприємств і працює близько 200 000 осіб, є основою Європейського Союзу в цій сфері, каже Фанні Кулон, економіст, що спеціалізується на цій галузі в Університеті наук по в Греноблі.
"Франція присутня практично у всіх сегментах виробництва", - зазначає Кулон в інтерв'ю DW. - На відміну від інших країн, ми значною мірою зберегли ці знання з 1960-х років.
Друге місце у списку найбільших експортерів за даними SIPRI посідає Франція (9,6%), третє, як і раніше, утримує Росія (7,8%).
Зараз понад 70% європейських військових закупівель надходить не з Європи. Майже дві третини - зі США.