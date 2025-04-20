Швеція може очолити зусилля з переозброєння Європи, - Кубілюс

Швеція має взяти на себе ініціативу у розбудові оборонного потенціалу Європейського Союзу.

Про це заявив європейський комісар з питань оборони Андрюс Кубілюс, повідомляє SVT, інформує Цензор.НЕТ.

Під час візиту до Швеції єврокомісар сказав, що Європа постає перед найбільшим нарощуванням озброєнь в сучасному світі, заявивши, що такі країни, як Швеція, повинні взяти на себе лідерство.

"Швеція має дуже сильну оборонну промисловість і здійснює масштабне переозброєння, тому вона є гарним прикладом для інших країн-членів", - сказав Кубілюс.

Він зазначив, що нині європейська оборонна промисловість "роздроблена" та потерпає через відсутність спільного ринку. Через це, за словами комісара", "європейські країни витрачають великі суми за межами Європи".

"У нас мало часу на розбудову нашої обороноздатності. Розвідувальні служби країн ЄС прогнозують, що Росія може випробувати статтю 5 НАТО до 2030 року",- наголосив Кубілюс.

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