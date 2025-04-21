Повітряні Сили зафіксували розвідувальні БпЛА ворога на Сумщині
Над Сумською областю фіксуються російські розвідувальні безпілотники.
Про це інформують Повітряні Сили, передає Цензор.НЕТ.
"Спостерігається активність розвідувальних БпЛА на Сумщині. Не ігноруйте сигнали повітряної тривоги", - йдеться в повідомленні.
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