Порушення росіянами "перемир’я" фіксується на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - ДПСУ

Російські війська продовжують обстріли позицій українських захисників у межах Сумської, Харківської, Донецької областей і, власне, по лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Попри те, що Росія зазначила, що вводить режим припинення вогню, вони продовжують обстріли позицій українських захисників і в межах Сумської області, і в межах Харківщини й Донеччини, власне по лінії фронту. Це те, що фіксують наші військовослужбовці, які перебувають там", - зазначив він.

За його словами, на окремих напрямках росіяни застосовують артилерію, десь - дрони, зокрема скиди з дронів, а також FPV-дрони.

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"Окремо по сумській ділянці був і стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники", - додав Демченко.

Речник зауважив, що "перемир'я" було оголошене для "інформаційної картинки" і самі росіяни не дотримуються того, про що заявляють.

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