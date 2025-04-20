Порушення росіянами "перемир’я" фіксується на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - ДПСУ
Російські війська продовжують обстріли позицій українських захисників у межах Сумської, Харківської, Донецької областей і, власне, по лінії фронту.
Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.
"Попри те, що Росія зазначила, що вводить режим припинення вогню, вони продовжують обстріли позицій українських захисників і в межах Сумської області, і в межах Харківщини й Донеччини, власне по лінії фронту. Це те, що фіксують наші військовослужбовці, які перебувають там", - зазначив він.
За його словами, на окремих напрямках росіяни застосовують артилерію, десь - дрони, зокрема скиди з дронів, а також FPV-дрони.
"Окремо по сумській ділянці був і стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники", - додав Демченко.
Речник зауважив, що "перемир'я" було оголошене для "інформаційної картинки" і самі росіяни не дотримуються того, про що заявляють.
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такими і залишаться назавжди , а нам своє робити :
бити безжалісно цих монстрів на нашій землі і ніколи
ім не вірити , бо вони нелюди і брехлива мразь 🤬
А починав він, з 24 годин, а тепер он, як неловко у Трампа виходить!
******, обмазало Трампа своїм лайном, з чемодану!
З чого виходить,що найвеличніший не підтримав наказом стан про Великодне перемир'я,що на руку путіну і кидає тінь на країну в очах цивілізованого світу.