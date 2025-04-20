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Новини Великоднє перемир’я
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Порушення росіянами "перемир’я" фіксується на Сумщині, Харківщині та Донеччині, - ДПСУ

Прикордонники про перемир’я

Російські війська продовжують обстріли позицій українських захисників у межах Сумської, Харківської, Донецької областей і, власне, по лінії фронту.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на Укрінформ, про це в телеефірі розповів речник Держприкордонслужби Андрій Демченко.

"Попри те, що Росія зазначила, що вводить режим припинення вогню, вони продовжують обстріли позицій українських захисників і в межах Сумської області, і в межах Харківщини й Донеччини, власне по лінії фронту. Це те, що фіксують наші військовослужбовці, які перебувають там", - зазначив він.

За його словами, на окремих напрямках росіяни застосовують артилерію, десь - дрони, зокрема скиди з дронів, а також FPV-дрони.

Читайте на "Цензор.НЕТ": РФ збільшила кількість обстрілів і застосування дронів-камікадзе. Із 00:00 до 12:00 вже відбулося 26 російських штурмових дій, - Зеленський

"Окремо по сумській ділянці був і стрілецький обстріл позицій, які утримують українські прикордонники", - додав Демченко.

Речник зауважив, що "перемир'я" було оголошене для "інформаційної картинки" і самі росіяни не дотримуються того, про що заявляють.

Також читайте: ОСУВ "Хортиця" про "великоднє перемир’я": Є боєзіткнення і на Покровському, і на Куп’янському, і на Торецькому напрямках

Автор: 

Держприкордонслужба ДПСУ (5985) Сумська область (3678) Донецька область (8459) перемир’я (942) Харківська область (806)


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Кацапи завжди були конченими тварюками і бидлом
такими і залишаться назавжди , а нам своє робити :
бити безжалісно цих монстрів на нашій землі і ніколи
ім не вірити , бо вони нелюди і брехлива мразь 🤬
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20.04.2025 14:27 Відповісти
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20.04.2025 14:38 Відповісти
Для цього, і використовують Московіти, отой час, що їм дав, старий і бздливий Трамп!!
А починав він, з 24 годин, а тепер он, як неловко у Трампа виходить!
******, обмазало Трампа своїм лайном, з чемодану!
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20.04.2025 15:18 Відповісти
"Речник зауважив, що "перемир'я" було оголошене для "інформаційної картинки" і самі росіяни не дотримуються того, про що заявляють".
З чого виходить,що найвеличніший не підтримав наказом стан про Великодне перемир'я,що на руку путіну і кидає тінь на країну в очах цивілізованого світу.
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20.04.2025 15:37 Відповісти
чи було погоджено з Україною припинення вогню? Ні. То про яке перемир'я йде мова. Це чергова хитрожопа провокація москалів.
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20.04.2025 17:07 Відповісти
 
 