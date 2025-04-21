Росіяни перетворюють Маріуполь на хаб для наступу й оборони, - Андрющенко

Росія планує використовувати Маріуполь як безпечний тиловий хаб для накопичення резервів і забезпечення подальших операцій на південному та східному фронтах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Так, він зазначив, що російські військові не лише готуються до можливого наступу, а й активно зводять оборонні укріплення в межах і за межами міста. Фіксується активне перевезення бліндажів, деревини та бетонних конструкцій, а також переміщення техніки військовими тралами. Особливо посилено будівництво інженерних споруд у районах, де раніше таких об'єктів не було.

За словами Андрющенка, рух російської техніки через Маріуполь триває постійно, включно з періодом так званого "великоднього перемир’я". Частина пошкодженої техніки доправляється на ремонт до комбінату імені Ілліча.

Крім того, Центр вивчення окупації зафіксував появу щонайменше двох стаціонарних військових баз. Одна з них розміщена в Кальміуському районі, де раніше вже фіксувалися удари, інша ‒ на виїзді з міста у напрямку Новоазовська. Наголошується, що це не тимчасові стоянки, а нові місця постійної дислокації особового складу й техніки.

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"Кількість техніки та військових, які перекидаються через Маріуполь, настільки велика, що звичних стоянок уже не вистачає. Бази мають охорону, ретельно маскуються, що вказує на їхню стратегічну важливість", ‒ наголосив Андрющенко.

Зазначається, що одна з таких баз розташована неподалік заводу "Сателіт", який раніше неодноразово ставав мішенню українського спротиву.

Також у місті зафіксовано посилення присутності військової поліції, представників Росгвардії та логістичних підрозділів. На ключових перехрестях чергують солдати, які фіксують переміщення техніки ‒ така практика спостерігається з березня-квітня цього року і раніше не застосовувалась.

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За оцінкою експертів Центру, такі дії свідчать про наміри РФ використовувати Маріуполь як безпечний тиловий хаб для накопичення резервів і забезпечення подальших операцій як на південному, так і на східному фронтах