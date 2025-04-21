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Новини Окупація Маріуполя
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Росіяни перетворюють Маріуполь на хаб для наступу й оборони, - Андрющенко

Ситуація в Маріуполі

Росія планує використовувати Маріуполь як безпечний тиловий хаб для накопичення резервів і забезпечення подальших операцій на південному та східному фронтах.

Як передає Цензор.НЕТ із посиланням на ZN.ua, про це повідомив керівник Центру вивчення окупації Петро Андрющенко.

Так, він зазначив, що російські військові не лише готуються до можливого наступу, а й активно зводять оборонні укріплення в межах і за межами міста. Фіксується активне перевезення бліндажів, деревини та бетонних конструкцій, а також переміщення техніки військовими тралами. Особливо посилено будівництво інженерних споруд у районах, де раніше таких об'єктів не було.

За словами Андрющенка, рух російської техніки через Маріуполь триває постійно, включно з періодом так званого "великоднього перемир’я". Частина пошкодженої техніки доправляється на ремонт до комбінату імені Ілліча.

Крім того, Центр вивчення окупації зафіксував появу щонайменше двох стаціонарних військових баз. Одна з них розміщена в Кальміуському районі, де раніше вже фіксувалися удари, інша ‒ на виїзді з міста у напрямку Новоазовська. Наголошується, що це не тимчасові стоянки, а нові місця постійної дислокації особового складу й техніки.

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"Кількість техніки та військових, які перекидаються через Маріуполь, настільки велика, що звичних стоянок уже не вистачає. Бази мають охорону, ретельно маскуються, що вказує на їхню стратегічну важливість", ‒ наголосив Андрющенко.

Зазначається, що одна з таких баз розташована неподалік заводу "Сателіт", який раніше неодноразово ставав мішенню українського спротиву.

Також у місті зафіксовано посилення присутності військової поліції, представників Росгвардії та логістичних підрозділів. На ключових перехрестях чергують солдати, які фіксують переміщення техніки ‒ така практика спостерігається з березня-квітня цього року і раніше не застосовувалась.

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За оцінкою експертів Центру, такі дії свідчать про наміри РФ використовувати Маріуполь як безпечний тиловий хаб для накопичення резервів і забезпечення подальших операцій як на південному, так і на східному фронтах

Автор: 

Маріуполь (3231) окупація (6695) Донецька область (8467) Маріупольський район (29)


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Топ коментарі
+3
А ти, капітане очевидність, думав, що перетворюватимуть на курорт?
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21.04.2025 12:54
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згідно оманського договорняку,зсу наносити удари по складах і скупченні рашистів ,заборонив агент "козирний "
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21.04.2025 12:41 Відповісти
А у тебе є повний текст оманського договорняка? Думаю, було б дуже цікаво почитати...
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21.04.2025 15:02 Відповісти
Якщо Ти за три роки війни нічого не прочитав і не "вкурив",що все,що діється в державі ,не діється хаотично, або просто так,а має певну дію,котра була запланована і зреалізовується , то "злитися і співчувати Грицькові немає чого.В Омані були усні домовленості про ненапад на Україну ,не було згадки про окупацію частини України, а велися розмови про повернення окупованого українського Криму і розвиток бізнесової,та мирної співпраці 3,14дерації і України ..А нє Грицько ????
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21.04.2025 17:22 Відповісти
Я не знаю шо там було, тому і питаю у знаючого. Якщо ти про них пишеш то напевно ж обізнаний та знаєш всі подробиці. Мабуть у Зеленського в дружбанах і він з тобою поділився сЄкрЄтом...
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21.04.2025 17:33 Відповісти
Не свиси і не виступай адвокатом. Можливо Ти дружбан !зепоцріота" хочеш переконувати,що нічого в Омні не було .?
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21.04.2025 17:37 Відповісти
Так я ж і питаю. Я живу у глухому селі, нічого не знаю, але хочу взнати. Бачу ти людина освічена, багато знаєш, думаю запитаю у тебе...
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21.04.2025 17:48 Відповісти
Грицько Тобі варто питати в "зелених освідчених" тих що були в Омані і не виключено ,за котрих Ти і руки і ноги тягнув на виборах.
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21.04.2025 18:24 Відповісти
Та у нас в селі навіть виборів не було. Кажу ж тобі в забитому селі живу, а коли були вибори я їздив на заробітки в Польщу клубнику збирати. А ти ж кажеш шо про асі домовленості усні знаєш, то просвіти мене темного що та як?
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21.04.2025 19:24 Відповісти
Як називається "забите село" і де Ти збирав " полуницю" в Польщі...,? "Ой не шуми луже ,ой не свисти Грицю" То, як бєндзє по польскему "полуниця"?
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21.04.2025 19:44 Відповісти
Не гарно відповідати запитанням на запитання. Мене так мама вчила. А поляки на полуницю кажуть трускавка.
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21.04.2025 19:55 Відповісти
Не гарно відповідати запитанням на запитання. Мене так мама вчила.(вчила вчила і не навчила)А запитання Твої.Тебе видають...
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21.04.2025 20:02 Відповісти
Ну підожди. Ти стверджуєш шо є якісь оманські домовленості. Я тебе запитав чи є у тебе текст цих домовленостей. Потім ти з'їхав мотивуючи тим шо вони були усні. Я тебе запититую то поділись цією інформацією. Ти починаєш викручуватись та говорити шо я якийсь фанат Зеленського, шо я за нього руками і ногами голосував і т.п. Видно шо ти починаєш шукати причину не відповідати. Складається таке враження шо ти просто балабол. Якщо нічого конкретно не знаєш, то так і скажи. А якщо немає шо сказати то закрий свою пельку і промовч. Але ж ти хочеш, щоб твоє було зверху і починаєш писати всяку херню.
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21.04.2025 20:24 Відповісти
Якби там Тамп був,то цього б не сталося))
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21.04.2025 12:44 Відповісти
Росія планує використовувати Маріуполь як безпечний тиловий хаб для накопичення
...хабалів і хабалок.
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21.04.2025 12:50 Відповісти
А ти, капітане очевидність, думав, що перетворюватимуть на курорт?
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21.04.2025 12:54 Відповісти
Він думав що там готуються до приходу України.
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21.04.2025 12:56 Відповісти
Для Андрющенка нову посаду "знайшли " - керівник "Центру вивчення окупації ",чого тільки не видумають ,щоб не мобілізуватись.
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21.04.2025 16:44 Відповісти
 
 