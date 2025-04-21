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Новости Оккупация Мариуполя
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Россияне превращают Мариуполь в хаб для наступления и обороны, - Андрющенко

Ситуация в Мариуполе

Россия планирует использовать Мариуполь как безопасный тыловой хаб для накопления резервов и обеспечения дальнейших операций на южном и восточном фронтах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские военные не только готовятся к возможному наступлению, но и активно возводят оборонительные укрепления в пределах и за пределами города. Фиксируется активная перевозка блиндажей, древесины и бетонных конструкций, а также перемещение техники военными тралами. Особенно усилено строительство инженерных сооружений в районах, где ранее таких объектов не было.

По словам Андрющенко, движение российской техники через Мариуполь продолжается постоянно, включая период так называемого "пасхального перемирия". Часть поврежденной техники доставляется на ремонт на комбинат имени Ильича.

Кроме того, Центр изучения оккупации зафиксировал появление как минимум двух стационарных военных баз. Одна из них размещена в Кальмиусском районе, где ранее уже фиксировались удары, другая - на выезде из города в направлении Новоазовска. Отмечается, что это не временные стоянки, а новые места постоянной дислокации личного состава и техники.

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"Количество техники и военных, которые перебрасываются через Мариуполь, настолько велико, что привычных стоянок уже не хватает. Базы имеют охрану, тщательно маскируются, что указывает на их стратегическую важность", - подчеркнул Андрющенко.

Отмечается, что одна из таких баз расположена неподалеку завода "Сателлит", который ранее неоднократно становился мишенью украинского сопротивления.

Также в городе зафиксировано усиление присутствия военной полиции, представителей Росгвардии и логистических подразделений. На ключевых перекрестках дежурят солдаты, которые фиксируют перемещение техники - такая практика наблюдается с марта-апреля этого года и ранее не применялась.

По оценке экспертов Центра, такие действия свидетельствуют о намерениях РФ использовать Мариуполь как безопасный тыловой хаб для накопления резервов и обеспечения дальнейших операций как на южном, так и на восточном фронтах.

Также читайте: Россияне убили в Мариуполе около 20 тысяч человек, - Зеленский

Автор: 

Мариуполь (5713) оккупация (10143) Донецкая область (9656) Мариупольский район (27)


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Топ комментарии
+3
А ти, капітане очевидність, думав, що перетворюватимуть на курорт?
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21.04.2025 12:54
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згідно оманського договорняку,зсу наносити удари по складах і скупченні рашистів ,заборонив агент "козирний "
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21.04.2025 12:41 Ответить
А у тебе є повний текст оманського договорняка? Думаю, було б дуже цікаво почитати...
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21.04.2025 15:02 Ответить
Якщо Ти за три роки війни нічого не прочитав і не "вкурив",що все,що діється в державі ,не діється хаотично, або просто так,а має певну дію,котра була запланована і зреалізовується , то "злитися і співчувати Грицькові немає чого.В Омані були усні домовленості про ненапад на Україну ,не було згадки про окупацію частини України, а велися розмови про повернення окупованого українського Криму і розвиток бізнесової,та мирної співпраці 3,14дерації і України ..А нє Грицько ????
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21.04.2025 17:22 Ответить
Я не знаю шо там було, тому і питаю у знаючого. Якщо ти про них пишеш то напевно ж обізнаний та знаєш всі подробиці. Мабуть у Зеленського в дружбанах і він з тобою поділився сЄкрЄтом...
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21.04.2025 17:33 Ответить
Не свиси і не виступай адвокатом. Можливо Ти дружбан !зепоцріота" хочеш переконувати,що нічого в Омні не було .?
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21.04.2025 17:37 Ответить
Так я ж і питаю. Я живу у глухому селі, нічого не знаю, але хочу взнати. Бачу ти людина освічена, багато знаєш, думаю запитаю у тебе...
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21.04.2025 17:48 Ответить
Грицько Тобі варто питати в "зелених освідчених" тих що були в Омані і не виключено ,за котрих Ти і руки і ноги тягнув на виборах.
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21.04.2025 18:24 Ответить
Та у нас в селі навіть виборів не було. Кажу ж тобі в забитому селі живу, а коли були вибори я їздив на заробітки в Польщу клубнику збирати. А ти ж кажеш шо про асі домовленості усні знаєш, то просвіти мене темного що та як?
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21.04.2025 19:24 Ответить
Як називається "забите село" і де Ти збирав " полуницю" в Польщі...,? "Ой не шуми луже ,ой не свисти Грицю" То, як бєндзє по польскему "полуниця"?
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21.04.2025 19:44 Ответить
Не гарно відповідати запитанням на запитання. Мене так мама вчила. А поляки на полуницю кажуть трускавка.
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21.04.2025 19:55 Ответить
Не гарно відповідати запитанням на запитання. Мене так мама вчила.(вчила вчила і не навчила)А запитання Твої.Тебе видають...
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21.04.2025 20:02 Ответить
Ну підожди. Ти стверджуєш шо є якісь оманські домовленості. Я тебе запитав чи є у тебе текст цих домовленостей. Потім ти з'їхав мотивуючи тим шо вони були усні. Я тебе запититую то поділись цією інформацією. Ти починаєш викручуватись та говорити шо я якийсь фанат Зеленського, шо я за нього руками і ногами голосував і т.п. Видно шо ти починаєш шукати причину не відповідати. Складається таке враження шо ти просто балабол. Якщо нічого конкретно не знаєш, то так і скажи. А якщо немає шо сказати то закрий свою пельку і промовч. Але ж ти хочеш, щоб твоє було зверху і починаєш писати всяку херню.
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21.04.2025 20:24 Ответить
Якби там Тамп був,то цього б не сталося))
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21.04.2025 12:44 Ответить
Росія планує використовувати Маріуполь як безпечний тиловий хаб для накопичення
...хабалів і хабалок.
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21.04.2025 12:50 Ответить
А ти, капітане очевидність, думав, що перетворюватимуть на курорт?
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21.04.2025 12:54 Ответить
Він думав що там готуються до приходу України.
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21.04.2025 12:56 Ответить
Для Андрющенка нову посаду "знайшли " - керівник "Центру вивчення окупації ",чого тільки не видумають ,щоб не мобілізуватись.
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21.04.2025 16:44 Ответить
 
 