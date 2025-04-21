Россияне превращают Мариуполь в хаб для наступления и обороны, - Андрющенко

Россия планирует использовать Мариуполь как безопасный тыловой хаб для накопления резервов и обеспечения дальнейших операций на южном и восточном фронтах.

Как передает Цензор.НЕТ со ссылкой на ZN.ua, об этом сообщил руководитель Центра изучения оккупации Петр Андрющенко.

Он отметил, что российские военные не только готовятся к возможному наступлению, но и активно возводят оборонительные укрепления в пределах и за пределами города. Фиксируется активная перевозка блиндажей, древесины и бетонных конструкций, а также перемещение техники военными тралами. Особенно усилено строительство инженерных сооружений в районах, где ранее таких объектов не было.

По словам Андрющенко, движение российской техники через Мариуполь продолжается постоянно, включая период так называемого "пасхального перемирия". Часть поврежденной техники доставляется на ремонт на комбинат имени Ильича.

Кроме того, Центр изучения оккупации зафиксировал появление как минимум двух стационарных военных баз. Одна из них размещена в Кальмиусском районе, где ранее уже фиксировались удары, другая - на выезде из города в направлении Новоазовска. Отмечается, что это не временные стоянки, а новые места постоянной дислокации личного состава и техники.

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"Количество техники и военных, которые перебрасываются через Мариуполь, настолько велико, что привычных стоянок уже не хватает. Базы имеют охрану, тщательно маскируются, что указывает на их стратегическую важность", - подчеркнул Андрющенко.

Отмечается, что одна из таких баз расположена неподалеку завода "Сателлит", который ранее неоднократно становился мишенью украинского сопротивления.

Также в городе зафиксировано усиление присутствия военной полиции, представителей Росгвардии и логистических подразделений. На ключевых перекрестках дежурят солдаты, которые фиксируют перемещение техники - такая практика наблюдается с марта-апреля этого года и ранее не применялась.

По оценке экспертов Центра, такие действия свидетельствуют о намерениях РФ использовать Мариуполь как безопасный тыловой хаб для накопления резервов и обеспечения дальнейших операций как на южном, так и на восточном фронтах.

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