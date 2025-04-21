Став "сенатором" в окупованому Криму: повідомлено про підозру ексвійськовому ЗСУ Німченку

Колишньому командиру танка військової частини, дислокованої в Криму, Юрію Німченку повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про Юрія Німченка.

"У березні 2014 року, під час тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, підозрюваний не прибув до визначеного нового місця дислокації військової частини, відмовився від подальшого проходження служби у Збройних Силах України та свідомо перейшов на бік ворога.

Після зради військовій присязі він уклав контракт із збройними силами рф. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підозрюваний брав активну участь у бойових діях проти України у складі військ держави-агресора. За це у березні 2022 року був представлений до державної нагороди рф та отримав звання "героя російської федерації", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2024 року його було призначено на посаду сенатора ради федерації федеральних зборів РФ від виконавчої влади так званої "республіки Крим". Також Німченко є членом" комітету ради федерації з оборони та безпеки".

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