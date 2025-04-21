УКР
Цензор.НЕТ у Facebook Цензор.НЕТ у X/Twitter Цензор.НЕТ у Telegram Цензор.НЕТ у YouTube Додаток для Android Додаток для iOS RSS
14210 відвідувачів онлайн
Новини Державна зрада
2 700 13

Став "сенатором" в окупованому Криму: повідомлено про підозру ексвійськовому ЗСУ Німченку

Колишньому командиру танка військової частини, дислокованої в Криму, Юрію Німченку повідомлено про підозру у державній зраді та дезертирстві.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на пресслужбу Офісу Генпрокурора.

Йдеться про Юрія Німченка.

Зраднику Юрію Нимченку повідомлено про підозру

"У березні 2014 року, під час тимчасової окупації Автономної Республіки Крим, підозрюваний не прибув до визначеного нового місця дислокації військової частини, відмовився від подальшого проходження служби у Збройних Силах України та свідомо перейшов на бік ворога.

Після зради військовій присязі він уклав контракт із збройними силами рф. З початку повномасштабного вторгнення у 2022 році підозрюваний брав активну участь у бойових діях проти України у складі військ держави-агресора. За це у березні 2022 року був представлений до державної нагороди рф та отримав звання "героя російської федерації", - йдеться в повідомленні.

У вересні 2024 року його було призначено на посаду сенатора ради федерації федеральних зборів РФ від виконавчої влади так званої "республіки Крим". Також Німченко є членом" комітету ради федерації з оборони та безпеки".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Здавала ворогу локації Сил оборони у Покровську та Мирнограді: ексспівробітниці суду повідомлено про підозру, - СБУ

Автор: 

Крим (14153) державна зрада (1686) Офіс Генпрокурора (3250)


Поділитися:
Дивіться Цензор.НЕТ у YouTube
Топ коментарі
+4
Яке типове ороче іпало. Зато сенатор на вкраденій землі.
показати весь коментар
21.04.2025 14:15
+4
типовий ватнік. А скільки таких ще служить в ЗСУ. Просто шанс не випав покищо
показати весь коментар
21.04.2025 14:22
+3
Щось спільне проглядається з:
показати весь коментар
21.04.2025 14:18
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан
Яке типове ороче іпало. Зато сенатор на вкраденій землі.
показати весь коментар
21.04.2025 14:15 Відповісти
Щось спільне проглядається з:
показати весь коментар
21.04.2025 14:18 Відповісти
Ви принижує е доктора Гебельса !

.
показати весь коментар
21.04.2025 14:21 Відповісти
Принижую. Визнаю.
показати весь коментар
21.04.2025 14:38 Відповісти
типовий ватнік. А скільки таких ще служить в ЗСУ. Просто шанс не випав покищо
показати весь коментар
21.04.2025 14:22 Відповісти
Десятки тисяч.
показати весь коментар
21.04.2025 15:54 Відповісти
Дрон ему с повесткой и зарядом прислать с ближайшего морского беспилотника.
показати весь коментар
21.04.2025 14:45 Відповісти
А на лобі в нього до щоб краще було цілитись чи роги лізуть
показати весь коментар
21.04.2025 14:54 Відповісти
Росіяни такими нагородженнями обесцінюють свої нагороди, зокрема, героя росії.
показати весь коментар
21.04.2025 14:55 Відповісти
такий молодий
а вже сержант
показати весь коментар
21.04.2025 15:10 Відповісти
Так в нас вже Генпрокуратура сержантами займається ,скоро рядовими займуться .
показати весь коментар
21.04.2025 16:33 Відповісти
 
 