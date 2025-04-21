РУС
Цензор.НЕТ в Facebook Цензор.НЕТ в X/Twitter Цензор.НЕТ в Telegram Цензор.НЕТ в YouTube Приложение Android Приложение iOS RSS
14610 посетителей онлайн
Новости Государственная измена
2 697 13

Стал "сенатором" в оккупированном Крыму: сообщено о подозрении экс-военному ВСУ Нимченко

Бывшему командиру танка воинской части, дислоцированной в Крыму, Юрию Нимченко сообщено о подозрении в государственной измене и дезертирстве.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.

Речь идет о Юрии Нимченко.

Предателю Юрию Нимченко сообщено о подозрении

"В марте 2014 года, во время временной оккупации Автономной Республики Крым, подозреваемый не прибыл к определенному новому месту дислокации воинской части, отказался от дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах Украины и сознательно перешел на сторону врага.

После измены военной присяге он заключил контракт с вооруженными силами РФ. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году подозреваемый принимал активное участие в боевых действиях против Украины в составе войск государства-агрессора. За это в марте 2022 года был представлен к государственной награде рф и получил звание "героя российской федерации", - говорится в сообщении.

В сентябре 2024 года он был назначен на должность сенатора совета федерации федерального собрания РФ от исполнительной власти так называемой "республики Крым". Также Нимченко является членом "комитета совета федерации по обороне и безопасности".

Читайте на "Цензор.НЕТ": Сдавала врагу локации Сил обороны в Покровске и Мирнограде: экс-сотруднице суда сообщено о подозрении, - СБУ

Автор: 

Крым (26384) государственная измена (1540) Офис Генпрокурора (2468)


Поделиться:
Читайте Цензор.НЕТ в Facebook
Топ комментарии
+4
Яке типове ороче іпало. Зато сенатор на вкраденій землі.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:15
+4
типовий ватнік. А скільки таких ще служить в ЗСУ. Просто шанс не випав покищо
показать весь комментарий
21.04.2025 14:22
+3
Щось спільне проглядається з:
показать весь комментарий
21.04.2025 14:18
Комментировать
Сортировать:
Правила форума Совет форумчан
Яке типове ороче іпало. Зато сенатор на вкраденій землі.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:15 Ответить
Щось спільне проглядається з:
показать весь комментарий
21.04.2025 14:18 Ответить
Ви принижує е доктора Гебельса !

.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:21 Ответить
Принижую. Визнаю.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:38 Ответить
типовий ватнік. А скільки таких ще служить в ЗСУ. Просто шанс не випав покищо
показать весь комментарий
21.04.2025 14:22 Ответить
Десятки тисяч.
показать весь комментарий
21.04.2025 15:54 Ответить
Дрон ему с повесткой и зарядом прислать с ближайшего морского беспилотника.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:45 Ответить
А на лобі в нього до щоб краще було цілитись чи роги лізуть
показать весь комментарий
21.04.2025 14:54 Ответить
Росіяни такими нагородженнями обесцінюють свої нагороди, зокрема, героя росії.
показать весь комментарий
21.04.2025 14:55 Ответить
такий молодий
а вже сержант
показать весь комментарий
21.04.2025 15:10 Ответить
Так в нас вже Генпрокуратура сержантами займається ,скоро рядовими займуться .
показать весь комментарий
21.04.2025 16:33 Ответить
 
 