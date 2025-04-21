Стал "сенатором" в оккупированном Крыму: сообщено о подозрении экс-военному ВСУ Нимченко
Бывшему командиру танка воинской части, дислоцированной в Крыму, Юрию Нимченко сообщено о подозрении в государственной измене и дезертирстве.
Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на пресс-службу Офиса Генпрокурора.
Речь идет о Юрии Нимченко.
"В марте 2014 года, во время временной оккупации Автономной Республики Крым, подозреваемый не прибыл к определенному новому месту дислокации воинской части, отказался от дальнейшего прохождения службы в Вооруженных Силах Украины и сознательно перешел на сторону врага.
После измены военной присяге он заключил контракт с вооруженными силами РФ. С начала полномасштабного вторжения в 2022 году подозреваемый принимал активное участие в боевых действиях против Украины в составе войск государства-агрессора. За это в марте 2022 года был представлен к государственной награде рф и получил звание "героя российской федерации", - говорится в сообщении.
В сентябре 2024 года он был назначен на должность сенатора совета федерации федерального собрания РФ от исполнительной власти так называемой "республики Крым". Также Нимченко является членом "комитета совета федерации по обороне и безопасности".
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а вже сержант