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Новини Список терористів у Білорусі
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Вісьмох колишніх силовиків у Білорусі внесли до "списку терористів"

кордон,білорусь

Комітет державної безпеки Білорусі 21 квітня вніс ще вісьмох людей до списку "причетних до терористичної діяльності". Перелік налічує вже  1276 осіб. 

Про це повідомляє Цензор.НЕТ із посиланням на Радіо Свобода.

Як зазначається, зміни, внесені до переліку терористів,  відображені в документі, опублікованому в спеціальному телеграм-каналі білоруського КДБ.

Як пише правозахисний проєкт "Вясна", у списку "терористів" засуджені політв’язні, колишні силовики з Жодіно Дмитро Удовін, Андрій Дорошка, В’ячеслав Ільїч, Ігор Кисляк і Віталій Папрецький, які в серпні 2020 року записали звернення до колег із проханням не ставати карателями (засуджені в 2025 році нібито за "заклики до санкцій" і "розпалювання ворожнечі". Також у списку опинилися Сергій Горлов, Сергій Зеленовський і Віктор Кухарчук.

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Зараз у "списку терористів" КДБ 1385 позицій і 1276 осіб, з яких щонайменше 588 є громадянами Білорусі. Ув’язненим, оголошеним "терористами", заборонено отримувати грошові перекази.

Наголошується, що білоруська влада використовує список терористів для посилення тиску на політичних опонентів і погіршення становища політв’язнів за ґратами.

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Білорусь (7931) силовики (2514) тероризм (2867)


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Колишніми бандюгами, з використанням службового становища, одна дорога, як роблять мудрі Сирійці!
Ворог з московії, їх використає, для кривавого УБИВСТВА!
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21.04.2025 16:32 Відповісти
 
 