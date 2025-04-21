Восемь бывших силовиков в Беларуси внесли в "список террористов"

Комитет государственной безопасности Беларуси 21 апреля внес еще восемь человек в список "причастных к террористической деятельности". Перечень насчитывает уже 1276 человек.

Об этом сообщает Цензор.НЕТ со ссылкой на Радио Свобода.

Как отмечается, изменения, внесенные в перечень террористов, отражены в документе, опубликованном в специальном телеграм-канале белорусского КГБ.

Как пишет правозащитный проект "Вясна", в списке "террористов" осуждены политзаключенные, бывшие силовики из Жодино Дмитрий Удовин, Андрей Дорошка, Вячеслав Ильич, Игорь Кисляк и Виталий Папрецкий, которые в августе 2020 года записали обращение к коллегам с просьбой не становиться карателями (осуждены в 2025 году якобы за "призывы к санкциям" и "разжигание вражды". Также в списке оказались Сергей Горлов, Сергей Зеленовский и Виктор Кухарчук.

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Сейчас в "списке террористов" КГБ 1385 позиций и 1276 человек, из которых по меньшей мере 588 являются гражданами Беларуси. Заключенным, объявленным "террористами", запрещено получать денежные переводы.

Отмечается, что белорусские власти используют список террористов для усиления давления на политических оппонентов и ухудшения положения политзаключенных за решеткой.