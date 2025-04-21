Нацгвардійці взяли у полон російських піхотинців на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" взяли в полон групу російських піхотинців.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українські бійці взяли в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.

За словами Півненка, групу завчасно виявили підрозділи безпілотних систем і створили умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав він.

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