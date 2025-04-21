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Новини Полонені окупанти
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Нацгвардійці взяли у полон російських піхотинців на Куп’янському напрямку. ВIДЕО

На Куп'янському напрямку бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" взяли в полон групу російських піхотинців.

Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.

Зазначається, що українські бійці взяли в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.

За словами Півненка, групу завчасно виявили підрозділи безпілотних систем і створили умови для подальших дій піхотинців.

"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав він.

Дивіться також на "Цензор.НЕТ": Наші десантники захопили в полон дев’ятьох російських військових на Курщині. ВIДЕО

Автор: 

армія рф (17388) Національна гвардія (1532) полонені (2266) Харківська область (815) Куп’янський район (167)


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Топ коментарі
+11
Та кто этих старых алконавтов менять будет? Никому на ********* они и в хер не впёрлись а кормить их тварюк будут украинцы.
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21.04.2025 21:18
+7
Шо нє панятна-дєди ваєвалі смаглі павтаріть...
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21.04.2025 21:04
+6
Учасники Куликовської битви - Мамая бачили
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21.04.2025 21:22
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Расстрелять сволочей!
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21.04.2025 20:58 Відповісти
маячню верзеш , а міняти своїх на шо , на твою дупу ?
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21.04.2025 21:01 Відповісти
Та кто этих старых алконавтов менять будет? Никому на ********* они и в хер не впёрлись а кормить их тварюк будут украинцы.
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21.04.2025 21:18 Відповісти
Міняють. У відео з обміну видно, що зеків і алконавтів міняють швидше.
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22.04.2025 13:01 Відповісти
Красавчики - один краще другого
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21.04.2025 20:59 Відповісти
беззубый старый алкаш 1962 года рождения брешет, что его призвал военкомат в декабре 2024 года. Какой на хрен "призыв" старого пенька, которому давно пошёл 7-ой десяток лет ? ! Эта гнилозубая алкашная мразь сама припёрлась и добровольно записалась по контракту, чтобы за деньги ехать и убивать украинцев.

Теперь эту алкашную сволочь, всю свою уродскую жизнь жравшую только сорную кашу-пшонку и гнилую картошку, придётся кормить вкусной украинской едой, которая по качеству как в "Пузатой хате"...
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22.04.2025 07:54 Відповісти
Їх певно одна мамка народила
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21.04.2025 21:00 Відповісти
Она переехала из татарстана в орёл???
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21.04.2025 21:45 Відповісти
Шо нє панятна-дєди ваєвалі смаглі павтаріть...
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21.04.2025 21:04 Відповісти
випередили...
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21.04.2025 21:34 Відповісти
Типові декласовані елементи/ бандерлоги !
П.С.
Стоматологія на рф !? Нє - не чули !?
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21.04.2025 21:18 Відповісти
Непотріб...
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21.04.2025 21:19 Відповісти
Учасники Куликовської битви - Мамая бачили
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21.04.2025 21:22 Відповісти
https://www.youtube.com/watch?v=mwWB3N8vsKA Просвітницький проєкт «13 ********.ввт», частина 34 (2 сезон), 414 ОБрУБАС Птахи Мадяра
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21.04.2025 21:34 Відповісти
Хоспадя, это ж деды какие-то.. Но, тем не менее, каждый день дипы приписывают именно кацапу новые территории, а не нам. Значит, у нас еще все печальнее?
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21.04.2025 21:46 Відповісти
ув. Дмитрий Авдеев, у Орды общий мобилизационный ресурс составляет 25 миллионов орков : за каждый км продвижения Орда кладёт сотни орков...

Чётвёртый год эти уроды штурмуют Донецкую область, потеряли 150 тысяч убитыми, а всё их продвижение от Авдеевки до Покровска за 3 года составило аж 42 км.
Средний бегун-марафонец эту дистанцию пробегает за 3 часа...

Так что, никаких "печальных дел" у ВСУ нет: если орковская группировка из 700 тысяч солдат смогла за 3 года непрерывных боёв продвинуться только на 42 км, то это показатель очень эффективной обороны ВСУ.
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22.04.2025 08:02 Відповісти
Навіщо нечисть брати в полон? Куля в лоб і крапка.
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21.04.2025 21:53 Відповісти
Ну, молоденькие же, только от мамкиной сиськи оторвались - им бы жить да жить. А теперь плен, детдом... Ай-я-яй...
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21.04.2025 22:25 Відповісти
От вони які, ті мальчики в трусіках.
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22.04.2025 00:45 Відповісти
Цих рашистів самі рашисти називають "аднаразовікі", вони й на йух нікому непотрібні. Дегенератів-нелюдей які лізуть воювати бо "патєрь нєт" ще багато на Засрашці, нажаль.
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22.04.2025 09:05 Відповісти
 
 