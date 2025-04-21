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Нацгвардійці взяли у полон російських піхотинців на Куп’янському напрямку. ВIДЕО
На Куп'янському напрямку бійці 2-го батальйону оперативного призначення 15-ї бригади НГУ "Кара-Даг" взяли в полон групу російських піхотинців.
Про це повідомив командувач НГУ Олександр Півненко, інформує Цензор.НЕТ.
Зазначається, що українські бійці взяли в полон ворожу групу піхоти, яка намагалася закріпитися в зоні відповідальності підрозділу.
За словами Півненка, групу завчасно виявили підрозділи безпілотних систем і створили умови для подальших дій піхотинців.
"Окупанти вирішили не випробовувати долю і прийняли правильне рішення здатися в полон та залишитися живими", - додав він.
Топ коментарі
+11 Серый Вовк
показати весь коментар21.04.2025 21:18
+7 Александр Чуднивец #474549
показати весь коментар21.04.2025 21:04
+6 Валентин Коваль #587289
показати весь коментар21.04.2025 21:22
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Теперь эту алкашную сволочь, всю свою уродскую жизнь жравшую только сорную кашу-пшонку и гнилую картошку, придётся кормить вкусной украинской едой, которая по качеству как в "Пузатой хате"...
П.С.
Стоматологія на рф !? Нє - не чули !?
Чётвёртый год эти уроды штурмуют Донецкую область, потеряли 150 тысяч убитыми, а всё их продвижение от Авдеевки до Покровска за 3 года составило аж 42 км.
Средний бегун-марафонец эту дистанцию пробегает за 3 часа...
Так что, никаких "печальных дел" у ВСУ нет: если орковская группировка из 700 тысяч солдат смогла за 3 года непрерывных боёв продвинуться только на 42 км, то это показатель очень эффективной обороны ВСУ.