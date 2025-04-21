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Нацгвардейцы взяли в плен российских пехотинцев на Купянском направлении. ВИДЕО
На Купянском направлении бойцы 2-го батальона оперативного назначения 15-й бригады НГУ "Кара-Даг" взяли в плен группу российских пехотинцев.
Об этом сообщил командующий НГУ Александр Пивненко, информирует Цензор.НЕТ.
Отмечается, что украинские бойцы взяли в плен вражескую группу пехоты, которая пыталась закрепиться в зоне ответственности подразделения.
По словам Пивненко, группу заблаговременно обнаружили подразделения беспилотных систем и создали условия для дальнейших действий пехотинцев.
"Оккупанты решили не испытывать судьбу и приняли правильное решение сдаться в плен и остаться в живых", - добавил он.
Топ комментарии
+11 Серый Вовк
показать весь комментарий21.04.2025 21:18
+7 Александр Чуднивец #474549
показать весь комментарий21.04.2025 21:04
+6 Валентин Коваль #587289
показать весь комментарий21.04.2025 21:22
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Теперь эту алкашную сволочь, всю свою уродскую жизнь жравшую только сорную кашу-пшонку и гнилую картошку, придётся кормить вкусной украинской едой, которая по качеству как в "Пузатой хате"...
П.С.
Стоматологія на рф !? Нє - не чули !?
Чётвёртый год эти уроды штурмуют Донецкую область, потеряли 150 тысяч убитыми, а всё их продвижение от Авдеевки до Покровска за 3 года составило аж 42 км.
Средний бегун-марафонец эту дистанцию пробегает за 3 часа...
Так что, никаких "печальных дел" у ВСУ нет: если орковская группировка из 700 тысяч солдат смогла за 3 года непрерывных боёв продвинуться только на 42 км, то это показатель очень эффективной обороны ВСУ.