РФ зберігає активність у Чорному морі та Криму переважно з повітря, - ВМС

Основна активність російських сил у Чорному морі та на тимчасово окупованому півострові Крим зосереджена в повітряному компоненті.

Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.

За його словами, корабельний склад РФ не виводився з акваторії Чорного моря, хоча частину сил було розосереджено в районі Новоросійська. Наразі у морі перебуває один підводний ракетоносій.

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Плетенчук зазначає, що сьогодні вночі повітряний простір був щільно забитий російськими дронами.

"ВМС взяли участь у відбитті цієї доволі масованої атаки, на нашому рахунку теж є збиті дрони. У Криму, як завжди, доволі щільна наявність авіації", - заявив він.

Він також додав, що в Криму фіксується постійна присутність авіації, а серед засобів ураження, які використовує ворог, - ракетні комплекси "Іскандер-М" і бойова авіація.

"Не чули ми довгий час про комплекс "Бастіон", який стріляє ракетами "Онікс", але позаминулої доби вони його застосували", - додав речник.

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