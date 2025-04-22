РФ зберігає активність у Чорному морі та Криму переважно з повітря, - ВМС
Основна активність російських сил у Чорному морі та на тимчасово окупованому півострові Крим зосереджена в повітряному компоненті.
Про це повідомив речник Військово-морських сил ЗСУ Дмитро Плетенчук в ефірі телемарафону "Єдині новини", інформує Цензор.НЕТ.
За його словами, корабельний склад РФ не виводився з акваторії Чорного моря, хоча частину сил було розосереджено в районі Новоросійська. Наразі у морі перебуває один підводний ракетоносій.
Плетенчук зазначає, що сьогодні вночі повітряний простір був щільно забитий російськими дронами.
"ВМС взяли участь у відбитті цієї доволі масованої атаки, на нашому рахунку теж є збиті дрони. У Криму, як завжди, доволі щільна наявність авіації", - заявив він.
Він також додав, що в Криму фіксується постійна присутність авіації, а серед засобів ураження, які використовує ворог, - ракетні комплекси "Іскандер-М" і бойова авіація.
"Не чули ми довгий час про комплекс "Бастіон", який стріляє ракетами "Онікс", але позаминулої доби вони його застосували", - додав речник.
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