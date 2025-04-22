РФ сохраняет активность в Черном море и Крыму преимущественно с воздуха, - ВМС

Основная активность российских сил в Черном море и на временно оккупированном полуострове Крым сосредоточена в воздушном компоненте.

Об этом сообщил спикер Военно-морских сил ВСУ Дмитрий Плетенчук в эфире телемарафона "Єдині новини", информирует Цензор.НЕТ.

По его словам, корабельный состав РФ не выводился из акватории Черного моря, хотя часть сил была рассредоточена в районе Новороссийска. Сейчас в море находится один подводный ракетоноситель.

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Плетенчук отмечает, что сегодня ночью воздушное пространство было плотно забито российскими дронами.

"ВМС приняли участие в отражении этой довольно массированной атаки, на нашем счету тоже есть сбитые дроны. В Крыму, как всегда, довольно плотное наличие авиации", - заявил он.

Он также добавил, что в Крыму фиксируется постоянное присутствие авиации, а среди средств поражения, которые использует враг, - ракетные комплексы "Искандер-М" и боевая авиация.

"Не слышали мы долгое время о комплексе "Бастион", который стреляет ракетами "Оникс", но в позапрошлые сутки они его применили", - добавил спикер.

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