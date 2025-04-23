Порошенка три години тримали на кордоні, попри рішення суду на його користь, - адвокат
Рішення Вінницького окружного адміністративного суду, який визнав протиправною відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону, набрало законної сили. Попри це лідера "ЄС" більше трьох годин тримали на кордоні.
Про це повідомив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.
"Порошенко буде на засіданні Міжпарламентської Ради Україна – НАТО. Вчора, 22 квітня 2025 року, набрало законної сили судове рішення, яким встановлено незаконність січневого рішення прикордонників про відмову Петру Порошенку у перетині кордону. Суд довів правоту Порошенка. Кожне незаконне блокування діяльності лідера опозиції матиме наслідки. Всім порушникам закону доведеться відповідати", – наголосив адвокат.
"Символічно, що Петро Порошенко знову був на кордоні, на тому ж пункті "Устилуг". Прикордонники тягнули час більше трьох годин. За чиїм наказом – зрозуміло. Тягнули час явно навмисно, аби Порошенко не встиг на перший день Парламентської асамблеї НАТО у Вісбадені. Тепер за нашими даними, доповідали безпосередньо до президентського офісу через голову ДПСУ. Врешті-решт пропустили. В результаті перший день втрачено, але завтра Петро Порошенко все одно буде на засіданні Міжпарламентської Ради Україна – НАТО, яка відбудеться у Вісбадені (Німеччина)", – повідомив Головань.
Як відомо, 12 березня 2025 року Європейський парламент у своїй резолюції на підтримку України закликав українську владу припинити блокування міжнародної діяльності опозиції.
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Тут теж саме...наш сонцесяйний все ніяк з пісочнику не виросте.
Українці бандита Януковіча повалили, не то що клоуна Зєлю. Це як два пальці обісцяти .
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
Куди тобі медаль висилати?
до чого тут зеленський?
І що тут такого? Це ж та сама система (мафіозна), яку пеця мав знищити свого часу, але вирішив, що краще її очолити... так і нема чого тепер скаржитись." ЧИ не можеш скласти 2+2
і не5 розумію. чому ти вчепився мене. а не Артема! якщо він щось не так сказав, як ти думаєш - бо .. а ЩО він не так сказав?
я тобі ще раз напишу. по твоїх досягненях від Пеці:
"як тобі безвіз поміг?" - ?? бо дійсно - от ЯК? и виздний. в Польщу катаєшься? до безвізу теж можна було!
от мені ніяк взагалі безвз не допоміг! я навіть кордон перетнути "не маю права"! так роспорядився балабо піськограйний!, бюез закону, всупереч Конституції!
і Пеця поклав сам цьому початок! - = привів до тоталітарно-диктатурного "обіженого" Зеленого покидька!
3 - згадати Дебальцеве, Ізваріно, парад військ.техніки и і Іловайськ? підриви на 5 мінімум складах?
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"я тільки там появлюсь. на кордоні - так мене одразу в свавільне бандиське тцк заберуть доблесні піддержавні ухилянти! " - і цьому початок дав сам Пеця!
це ВІН :
1 - БЕЗ референдуму вніс в Конституцію те, що "розізлило" Пуцю - дав йому формальний привід почати повномасштабку ! ти знаєш. про що я?
2 - сам підписав закон дискримінаційний для мужчин "про військовий обовязок", порушивши статті 21. 24 КУ, та 161 ККУ!
ЗА ЙОГО часу був початок примусової мобілізації! просто якимось чином воно стихомирилось! І не завдяки йому!
А сам чого не в окопі? Захищаєш Варшаву?
- А ти самЕ (не знаю твою стать) де захищаєш Україну? на дивані в Польщі?
бо я читав про "захист Вітчизни" якоїсь!! і про ВСІХ громадян! включаючи депутатів!
чи в них неукраїнський паспорт?
- а от ЯК захищати - то там щось ні про армію. ні про ТЦК обкакане, ні про фронт не сказано ні слова!
а ще читав статтю 3 - що держава мені винна і несе відповідальність переді мною. як громадянином. і ен я перед нею!
- і статтю 17 читав - що це обовязок ЗСУ, ТЦК (якщо їх не визнають бандитським угрупуванням), і поліацаїв - калічитись та вмирати на передовій!!! бо вони присягу складають!
а примус бути в ЗСУ - це статя 355 ККУ! (та стаття 161 - про порушення рівноправья) - ти своїх сестер. дочок - вже відправи-ла на передову в окопи. чи вони як і и - знатно в полщі ховаються. і ссуться в памперси? лицемірище!
краще розум собі придбай! а то лозунги тебе не спасуть!
Вчора щойно прибув у Польщу, а завтра вже прямую до України.
Наступна моя поїздка до Польщі - 4 травня.
Ти або жінка, - привілейована каста,. або цабе якесь недоторканне!
Так ти чому свій "обовязок Конституційний" не виконуєш, захисничок - за який так інших топиш, лицеміре??
Організатор найшовся тут привілейований корупціонер! Без тебе справляться! First тебе замінить, чи будь хто інший!! - незамінимих немає!
чому ти ще не утилізувався в окопі, неперестрашений крутий сміливець?
чому ж ТИ їздиш до Польщі туди-сюди, шастаєш, а не я???
ЧОМУ ТИ НЕ НА ПЕРЕДОВІЙ, відважний ти наш ЗАХИСНИЧОК України!
чого ж ти так від передової весь час маневруєш! - а, хитрун-увертун?
чому ти, ХЕРОЙ ЕВРОПЕЙСЬКОГО КОРДОНУ - так постійно улизуєш від фронту, відмазку собі купив, безстрашний витязь?...
дуже легко бути недоторканною. якщо ніхто не торкається!
а от попробуй пожити тут, в шкірі мужчини! чи слабо?
може не треба нам таких гвинтиків закисших та ржавих!
ТОБІ БЮИТ МАТЕРІАЛЬНУ ЧАСТИНУ повчити рішки1 але де тобі. нетехнарю. а гуманітарію, аке просте розуміти! хоча прикладів в житті і техніці дофіга!
а ти далі себе обманюй! але не мене!
А він повертається кожного разу, та й ще допомогає ЗСУ
Зєля Підєрмачна, в Україні не вітається гнднство, навіть серед ваших з дермаком (притомних) прихильників не вітається...
чмошник, яким би він не був вдягнений-запакований-неголений (типу суворий-незламний) чмошником і залишиться..
нахуа постійно про це усим нагадувати?
що тобі не зрозуміло з написаного?
воздастся по делам его, да будет так.