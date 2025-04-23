Порошенка три години тримали на кордоні, попри рішення суду на його користь, - адвокат

Рішення Вінницького окружного адміністративного суду, який визнав протиправною відмову Петру Порошенку у перетині державного кордону, набрало законної сили. Попри це лідера "ЄС" більше трьох годин тримали на кордоні.

Про це повідомив адвокат Ігор Головань, інформує Цензор.НЕТ.

"Порошенко буде на засіданні Міжпарламентської Ради Україна – НАТО. Вчора, 22 квітня 2025 року, набрало законної сили судове рішення, яким встановлено незаконність січневого рішення прикордонників про відмову Петру Порошенку у перетині кордону. Суд довів правоту Порошенка. Кожне незаконне блокування діяльності лідера опозиції матиме наслідки. Всім порушникам закону доведеться відповідати", – наголосив адвокат.

"Символічно, що Петро Порошенко знову був на кордоні, на тому ж пункті "Устилуг". Прикордонники тягнули час більше трьох годин. За чиїм наказом – зрозуміло. Тягнули час явно навмисно, аби Порошенко не встиг на перший день Парламентської асамблеї НАТО у Вісбадені. Тепер за нашими даними, доповідали безпосередньо до президентського офісу через голову ДПСУ. Врешті-решт пропустили. В результаті перший день втрачено, але завтра Петро Порошенко все одно буде на засіданні Міжпарламентської Ради Україна – НАТО, яка відбудеться у Вісбадені (Німеччина)", – повідомив Головань.

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Як відомо, 12 березня 2025 року Європейський парламент у своїй резолюції на підтримку України закликав українську владу припинити блокування міжнародної діяльності опозиції.