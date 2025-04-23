Порошенко три часа держали на границе, несмотря на решение суда в его пользу, - адвокат
Решение Винницкого окружного административного суда, который признал противоправным отказ Петру Порошенко в пересечении государственной границы, вступило в законную силу. Несмотря на это лидера "ЕС" более трех часов держали на границе.
Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.
"Порошенко будет на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО. Вчера, 22 апреля 2025 года, вступило в законную силу судебное решение, которым установлена незаконность январского решения пограничников об отказе Петру Порошенко в пересечении границы. Суд доказал правоту Порошенко. Каждое незаконное блокирование деятельности лидера оппозиции будет иметь последствия. Всем нарушителям закона придется отвечать", - подчеркнул адвокат.
"Символично, что Петр Порошенко снова был на границе, на том же пункте "Устилуг". Пограничники тянули время более трех часов. По чьему приказу - понятно. Тянули время явно намеренно, чтобы Порошенко не успел на первый день Парламентской ассамблеи НАТО в Висбадене. Теперь по нашим данным, докладывали непосредственно в президентский офис через главу ГПСУ. В конце концов пропустили. В результате первый день потерян, но завтра Петр Порошенко все равно будет на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО, которое состоится в Висбадене (Германия)", - сообщил Головань.
Как известно, 12 марта 2025 года Европейский парламент в своей резолюции в поддержку Украины призвал украинскую власть прекратить блокирование международной деятельности оппозиции.
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Тут теж саме...наш сонцесяйний все ніяк з пісочнику не виросте.
Українці бандита Януковіча повалили, не то що клоуна Зєлю. Це як два пальці обісцяти .
"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.
"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.
"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.
"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.
"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"
"Аргумент". 2019-03-30
Куди тобі медаль висилати?
до чого тут зеленський?
І що тут такого? Це ж та сама система (мафіозна), яку пеця мав знищити свого часу, але вирішив, що краще її очолити... так і нема чого тепер скаржитись." ЧИ не можеш скласти 2+2
і не5 розумію. чому ти вчепився мене. а не Артема! якщо він щось не так сказав, як ти думаєш - бо .. а ЩО він не так сказав?
я тобі ще раз напишу. по твоїх досягненях від Пеці:
"як тобі безвіз поміг?" - ?? бо дійсно - от ЯК? и виздний. в Польщу катаєшься? до безвізу теж можна було!
от мені ніяк взагалі безвз не допоміг! я навіть кордон перетнути "не маю права"! так роспорядився балабо піськограйний!, бюез закону, всупереч Конституції!
і Пеця поклав сам цьому початок! - = привів до тоталітарно-диктатурного "обіженого" Зеленого покидька!
3 - згадати Дебальцеве, Ізваріно, парад військ.техніки и і Іловайськ? підриви на 5 мінімум складах?
+
"я тільки там появлюсь. на кордоні - так мене одразу в свавільне бандиське тцк заберуть доблесні піддержавні ухилянти! " - і цьому початок дав сам Пеця!
це ВІН :
1 - БЕЗ референдуму вніс в Конституцію те, що "розізлило" Пуцю - дав йому формальний привід почати повномасштабку ! ти знаєш. про що я?
2 - сам підписав закон дискримінаційний для мужчин "про військовий обовязок", порушивши статті 21. 24 КУ, та 161 ККУ!
ЗА ЙОГО часу був початок примусової мобілізації! просто якимось чином воно стихомирилось! І не завдяки йому!
А сам чого не в окопі? Захищаєш Варшаву?
- А ти самЕ (не знаю твою стать) де захищаєш Україну? на дивані в Польщі?
бо я читав про "захист Вітчизни" якоїсь!! і про ВСІХ громадян! включаючи депутатів!
чи в них неукраїнський паспорт?
- а от ЯК захищати - то там щось ні про армію. ні про ТЦК обкакане, ні про фронт не сказано ні слова!
а ще читав статтю 3 - що держава мені винна і несе відповідальність переді мною. як громадянином. і ен я перед нею!
- і статтю 17 читав - що це обовязок ЗСУ, ТЦК (якщо їх не визнають бандитським угрупуванням), і поліацаїв - калічитись та вмирати на передовій!!! бо вони присягу складають!
а примус бути в ЗСУ - це статя 355 ККУ! (та стаття 161 - про порушення рівноправья) - ти своїх сестер. дочок - вже відправи-ла на передову в окопи. чи вони як і и - знатно в полщі ховаються. і ссуться в памперси? лицемірище!
краще розум собі придбай! а то лозунги тебе не спасуть!
Вчора щойно прибув у Польщу, а завтра вже прямую до України.
Наступна моя поїздка до Польщі - 4 травня.
Ти або жінка, - привілейована каста,. або цабе якесь недоторканне!
Так ти чому свій "обовязок Конституційний" не виконуєш, захисничок - за який так інших топиш, лицеміре??
Організатор найшовся тут привілейований корупціонер! Без тебе справляться! First тебе замінить, чи будь хто інший!! - незамінимих немає!
чому ти ще не утилізувався в окопі, неперестрашений крутий сміливець?
чому ж ТИ їздиш до Польщі туди-сюди, шастаєш, а не я???
ЧОМУ ТИ НЕ НА ПЕРЕДОВІЙ, відважний ти наш ЗАХИСНИЧОК України!
чого ж ти так від передової весь час маневруєш! - а, хитрун-увертун?
чому ти, ХЕРОЙ ЕВРОПЕЙСЬКОГО КОРДОНУ - так постійно улизуєш від фронту, відмазку собі купив, безстрашний витязь?...
дуже легко бути недоторканною. якщо ніхто не торкається!
а от попробуй пожити тут, в шкірі мужчини! чи слабо?
може не треба нам таких гвинтиків закисших та ржавих!
ТОБІ БЮИТ МАТЕРІАЛЬНУ ЧАСТИНУ повчити рішки1 але де тобі. нетехнарю. а гуманітарію, аке просте розуміти! хоча прикладів в житті і техніці дофіга!
а ти далі себе обманюй! але не мене!
А він повертається кожного разу, та й ще допомогає ЗСУ
Зєля Підєрмачна, в Україні не вітається гнднство, навіть серед ваших з дермаком (притомних) прихильників не вітається...
чмошник, яким би він не був вдягнений-запакований-неголений (типу суворий-незламний) чмошником і залишиться..
нахуа постійно про це усим нагадувати?
що тобі не зрозуміло з написаного?
воздастся по делам его, да будет так.