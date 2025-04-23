Порошенко три часа держали на границе, несмотря на решение суда в его пользу, - адвокат

Решение Винницкого окружного административного суда, который признал противоправным отказ Петру Порошенко в пересечении государственной границы, вступило в законную силу. Несмотря на это лидера "ЕС" более трех часов держали на границе.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

"Порошенко будет на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО. Вчера, 22 апреля 2025 года, вступило в законную силу судебное решение, которым установлена незаконность январского решения пограничников об отказе Петру Порошенко в пересечении границы. Суд доказал правоту Порошенко. Каждое незаконное блокирование деятельности лидера оппозиции будет иметь последствия. Всем нарушителям закона придется отвечать", - подчеркнул адвокат.

"Символично, что Петр Порошенко снова был на границе, на том же пункте "Устилуг". Пограничники тянули время более трех часов. По чьему приказу - понятно. Тянули время явно намеренно, чтобы Порошенко не успел на первый день Парламентской ассамблеи НАТО в Висбадене. Теперь по нашим данным, докладывали непосредственно в президентский офис через главу ГПСУ. В конце концов пропустили. В результате первый день потерян, но завтра Петр Порошенко все равно будет на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО, которое состоится в Висбадене (Германия)", - сообщил Головань.

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Как известно, 12 марта 2025 года Европейский парламент в своей резолюции в поддержку Украины призвал украинскую власть прекратить блокирование международной деятельности оппозиции.