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Порошенко три часа держали на границе, несмотря на решение суда в его пользу, - адвокат

порошенко

Решение Винницкого окружного административного суда, который признал противоправным отказ Петру Порошенко в пересечении государственной границы, вступило в законную силу. Несмотря на это лидера "ЕС" более трех часов держали на границе.

Об этом сообщил адвокат Игорь Головань, информирует Цензор.НЕТ.

"Порошенко будет на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО. Вчера, 22 апреля 2025 года, вступило в законную силу судебное решение, которым установлена незаконность январского решения пограничников об отказе Петру Порошенко в пересечении границы. Суд доказал правоту Порошенко. Каждое незаконное блокирование деятельности лидера оппозиции будет иметь последствия. Всем нарушителям закона придется отвечать", - подчеркнул адвокат.

"Символично, что Петр Порошенко снова был на границе, на том же пункте "Устилуг". Пограничники тянули время более трех часов. По чьему приказу - понятно. Тянули время явно намеренно, чтобы Порошенко не успел на первый день Парламентской ассамблеи НАТО в Висбадене. Теперь по нашим данным, докладывали непосредственно в президентский офис через главу ГПСУ. В конце концов пропустили. В результате первый день потерян, но завтра Петр Порошенко все равно будет на заседании Межпарламентского Совета Украина - НАТО, которое состоится в Висбадене (Германия)", - сообщил Головань.

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Как известно, 12 марта 2025 года Европейский парламент в своей резолюции в поддержку Украины призвал украинскую власть прекратить блокирование международной деятельности оппозиции.

Автор: 

граница (5272) Порошенко Петр (19602) суд (25097) Головань Игорь (115)


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Топ комментарии
+32
Знаєте, в мене був у житті випадок всіляких наїздів безпідставних від однієї особи по роботі. Так одна людина цю ситуацію прокоментувала так - от не подобаєшся ти йому, от й все!! Неподобоєшшшшссссяя! Бо боїться.

Тут теж саме...наш сонцесяйний все ніяк з пісочнику не виросте.
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23.04.2025 17:20
+31
Почерк ******* дЄрмака.ЗЕбільний монозброд в шию треба гнати,час прийде.Починаючи з ЗЕбіла,дЄрмака,Аргрохімії,Стефанчука,Корнієнко,Верещучки,Данілова,Баканова,Рєзнікова та других ЗЕлених гнид до кримінальної відповідальності за все що накоїли.
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23.04.2025 17:14
+27
Зєля дурачок думає, що методи путлєра пройдуть в Україні.
Українці бандита Януковіча повалили, не то що клоуна Зєлю. Це як два пальці обісцяти .
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23.04.2025 17:13
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Правила форума Совет форумчан
А що йому інкримінують. Хіба йому не більше 60?
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23.04.2025 17:09 Ответить
Знаєте, в мене був у житті випадок всіляких наїздів безпідставних від однієї особи по роботі. Так одна людина цю ситуацію прокоментувала так - от не подобаєшся ти йому, от й все!! Неподобоєшшшшссссяя! Бо боїться.

Тут теж саме...наш сонцесяйний все ніяк з пісочнику не виросте.
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23.04.2025 17:20 Ответить
Разные ситуации бывают. На таможне в Израиль у меня перетрусили все вещи, и даже просветили объектив - вдруг там бомба. А всё потому что незадолго до этого я был в Египте 🤣😁
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23.04.2025 17:26 Ответить
так ситуації бувають різні, я колись на Краківці 16 годин простояв...але тут все зрозуміло-причина зелені підари
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23.04.2025 17:47 Ответить
це йому за "Ай-Петрі".
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23.04.2025 17:24 Ответить
У вересні виповниться
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23.04.2025 17:25 Ответить
МАЛАДЦЫ ПРорашисти на Банковій , вирощують рейтинг для Порошенка !!!
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23.04.2025 17:32 Ответить
й не ПРосто вирощують- а удобрюють своїм гівном обісратості
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23.04.2025 17:34 Ответить
Потужно ...
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23.04.2025 18:41 Ответить
навіть коли буде 60, до нього будуть застосовувати норму як для Нардепів, що всі виїзди погоджено свинею, а свиня лялька а руках клована
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23.04.2025 17:52 Ответить
Зєля дурачок думає, що методи путлєра пройдуть в Україні.
Українці бандита Януковіча повалили, не то що клоуна Зєлю. Це як два пальці обісцяти .
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23.04.2025 17:13 Ответить
Почерк ******* дЄрмака.ЗЕбільний монозброд в шию треба гнати,час прийде.Починаючи з ЗЕбіла,дЄрмака,Аргрохімії,Стефанчука,Корнієнко,Верещучки,Данілова,Баканова,Рєзнікова та других ЗЕлених гнид до кримінальної відповідальності за все що накоїли.
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23.04.2025 17:14 Ответить
У зеленої компашки є однодумці:

"...Протоиерей РПЦ Московского патриархата Всеволод Чаплин заявил, что сегодня 30 марта состоится Всероссийский молебен против переизбрания Порошенко на пост Президента Украины.

"Нас устраивает любой, кроме Порошенко. Этот - откровенный враг, а нам нужен кто-то договороспособный." - пишет Чаплин.

"Не должно быть такого государства как Украина в принципе. Нам нужно отделить Новороссию - 8 областей от Харькова до Одессы, включить их в состав России. В 2014 году мы попытались это сделать, были близки к успеху, но к сожалению избрание Порошенко разрушило наши планы.Теперь попытка-2" - негодует протоиерей.

"Порошенко - единственный из кандидатов в президенты Украины, который открыто плюет в лицо РПЦ, плюет в лицо Президенту России, плюет в лицо Русскому Миру. Ни одного голоса господину Порошенко!!!" - призывает Чаплин.

"К сожалению,все идет к тому,что г-н Порошенко, учинивший погром Русского Мира, организовавший церковный раскол, может быть переизбран еще на 5 лет. Для нас-это катастрофа. Кто угодно,только не Порошенко!!!"

"Аргумент". 2019-03-30
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23.04.2025 17:22 Ответить
мосвабад рулить ОПою ...🤡 топить українців в крові ...72% це подобається ...72% хворих на всю голову !!!
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23.04.2025 17:18 Ответить
Ну тобі з Німеччини видніше, що там коїться і скільки процентів
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23.04.2025 17:25 Ответить
мені і з 19 р . було відніше шо в Україні робилося ... всі хто з зеленським 🤡,проти народу України ...вам на туди ...
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23.04.2025 17:31 Ответить
А ти здриснула в іншу сторону
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23.04.2025 21:38 Ответить
Якщо змоталася з України, так сиди мовчки, навіщо підбурювати українців на радість москалям. Думаєш після твоєї писанини вони усі побіжать голосувати за твого кандидата. Такі як ти тільки шкодять. Можна подумати, що раніше були гідні. Я не голосував за зеленского оскільки вважаю що країною повинна управляти гідна і здатна на це людина. І не барига якої нибудь.
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23.04.2025 17:45 Ответить
Лукавиш чортяка ...
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23.04.2025 17:47 Ответить
Це моя думка, і я весь час в Україні
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23.04.2025 17:53 Ответить
так, думки річ поважна ,а ще і небезбечна ...здоров'я псується ...від поганих думок, та дій після них ...
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23.04.2025 17:59 Ответить
розкажи нам про свої хороші думки!
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23.04.2025 21:28 Ответить
Ти і за Зе не голосував, і противного баригу прокотив?
Куди тобі медаль висилати?
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23.04.2025 18:13 Ответить
Наратив про баригу-чисто зелена пропаганда. Перебування за кордоном не заборонено Конституцією і ніяким чином не впливає на право людини на свою думку, щодо зрадників у керівництві держави.
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23.04.2025 18:25 Ответить
і мафіозній системі дали безвіз? Ну ти і долбодятел.
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23.04.2025 17:32 Ответить
як тобі безвіз поміг? от мені ніяк взагалі! я тільки там появлюсь. на кордоні - так мене одразу в свавільне бандиське тцк заберуть доблесні піддержавні ухилянти!
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23.04.2025 21:21 Ответить
ну так більше цілуй у сраку зеленомордого, до чого тут Порох?
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23.04.2025 22:15 Ответить
ти вже, бачу, націлувався і нализався срак! що аж оскома!
до чого тут зеленський?
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23.04.2025 22:18 Ответить
ти читати вмієшь? " Artem D #500430

І що тут такого? Це ж та сама система (мафіозна), яку пеця мав знищити свого часу, але вирішив, що краще її очолити... так і нема чого тепер скаржитись." ЧИ не можеш скласти 2+2
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23.04.2025 22:30 Ответить
дуже добре вмію читати! ще з 4 років вмів! просто хтость не вміє вникати. що йому пишуть. і сам не вміє думки виражати на письмі вправно!
і не5 розумію. чому ти вчепився мене. а не Артема! якщо він щось не так сказав, як ти думаєш - бо .. а ЩО він не так сказав?

я тобі ще раз напишу. по твоїх досягненях від Пеці:
"як тобі безвіз поміг?" - ?? бо дійсно - от ЯК? и виздний. в Польщу катаєшься? до безвізу теж можна було!
от мені ніяк взагалі безвз не допоміг! я навіть кордон перетнути "не маю права"! так роспорядився балабо піськограйний!, бюез закону, всупереч Конституції!
і Пеця поклав сам цьому початок! - = привів до тоталітарно-диктатурного "обіженого" Зеленого покидька!
3 - згадати Дебальцеве, Ізваріно, парад військ.техніки и і Іловайськ? підриви на 5 мінімум складах?
+
"я тільки там появлюсь. на кордоні - так мене одразу в свавільне бандиське тцк заберуть доблесні піддержавні ухилянти! " - і цьому початок дав сам Пеця!
це ВІН :
1 - БЕЗ референдуму вніс в Конституцію те, що "розізлило" Пуцю - дав йому формальний привід почати повномасштабку ! ти знаєш. про що я?
2 - сам підписав закон дискримінаційний для мужчин "про військовий обовязок", порушивши статті 21. 24 КУ, та 161 ККУ!
ЗА ЙОГО часу був початок примусової мобілізації! просто якимось чином воно стихомирилось! І не завдяки йому!
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23.04.2025 22:47 Ответить
А незаконне блокування виїзду чоловіків не матиме жодних наслідків, хоча вже є купа рішень судів.
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23.04.2025 17:32 Ответить
Все законно. Треба захищати Україну.
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23.04.2025 17:36 Ответить
"вже є купа рішень судів"
А сам чого не в окопі? Захищаєш Варшаву?
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23.04.2025 19:20 Ответить
що "законно"? можна Закон і статтю - де є заборона ВСІМ - а не всупереч статті 24 та 21 Конституції паузної тілкьи на мужчин поширення (хоча навтіь такої немає!) - виїзд з країни?
- А ти самЕ (не знаю твою стать) де захищаєш Україну? на дивані в Польщі?

бо я читав про "захист Вітчизни" якоїсь!! і про ВСІХ громадян! включаючи депутатів!
чи в них неукраїнський паспорт?

- а от ЯК захищати - то там щось ні про армію. ні про ТЦК обкакане, ні про фронт не сказано ні слова!
а ще читав статтю 3 - що держава мені винна і несе відповідальність переді мною. як громадянином. і ен я перед нею!
- і статтю 17 читав - що це обовязок ЗСУ, ТЦК (якщо їх не визнають бандитським угрупуванням), і поліацаїв - калічитись та вмирати на передовій!!! бо вони присягу складають!

а примус бути в ЗСУ - це статя 355 ККУ! (та стаття 161 - про порушення рівноправья) - ти своїх сестер. дочок - вже відправи-ла на передову в окопи. чи вони як і и - знатно в полщі ховаються. і ссуться в памперси? лицемірище!

краще розум собі придбай! а то лозунги тебе не спасуть!
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23.04.2025 21:27 Ответить
Вуйку, я вже завтра буду в Україні.
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23.04.2025 22:34 Ответить
і більше з неї не виїдешь, шурин! з чим тебе і вітаю! (не забудь одразу в ТЦК сходити. за соціальною підримкою! )
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23.04.2025 22:36 Ответить
Довбню, я їжджу щодватижні. Коли є потреба - частіше.
Вчора щойно прибув у Польщу, а завтра вже прямую до України.
Наступна моя поїздка до Польщі - 4 травня.
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23.04.2025 23:10 Ответить
та нікому твої подророжі, крім СБУ. не цікаві!
Ти або жінка, - привілейована каста,. або цабе якесь недоторканне!

Так ти чому свій "обовязок Конституційний" не виконуєш, захисничок - за який так інших топиш, лицеміре??
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23.04.2025 23:24 Ответить
Все я виконую. Організовую переміщення озброєння з Жешува.
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23.04.2025 23:27 Ответить
нічого ти не виконуєш! В окопи, на фронт, на штурми шуруй, тріпло! Треба захищати Україну. !₴ Для тебе кордони повинні бути закриті!
Організатор найшовся тут привілейований корупціонер! Без тебе справляться! First тебе замінить, чи будь хто інший!! - незамінимих немає!
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23.04.2025 23:59 Ответить
Ти перестрашений ухилянт? Співчуваю...
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24.04.2025 00:03 Ответить
А що це ти мені на прості питання відповісти так не можеш, Херой? - кишка тонка бути відвертим самим з собою??
чому ти ще не утилізувався в окопі, неперестрашений крутий сміливець?
чому ж ТИ їздиш до Польщі туди-сюди, шастаєш, а не я???
ЧОМУ ТИ НЕ НА ПЕРЕДОВІЙ, відважний ти наш ЗАХИСНИЧОК України!
чого ж ти так від передової весь час маневруєш! - а, хитрун-увертун?
чому ти, ХЕРОЙ ЕВРОПЕЙСЬКОГО КОРДОНУ - так постійно улизуєш від фронту, відмазку собі купив, безстрашний витязь?...
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24.04.2025 02:05 Ответить
ухилянт - це ти. який давав присягу. але відмазується від неї, ховаючись за "переміщення озброєння"!!!!
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24.04.2025 02:06 Ответить
п.с. а по тексту. на який и відповів беззмістовний коментар - в тебе є якісь заперечення. спростування? будучий ти наш виїзник!...
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23.04.2025 22:37 Ответить
Я дуже вибачаюся, але це типова поведінка підара. І не має значення, яку державну посаду цей сцикливий підар зараз обіймає.
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23.04.2025 17:35 Ответить
та давайте вже фамілії тих погранців які проти України, та народу ,так шоб люди знали ,кому очі запльовати !!!
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23.04.2025 17:36 Ответить
Ти перша з Німеччини спробуєш доплюнути, сиди вже борець з методички
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23.04.2025 17:51 Ответить
я приїду , хоч мені скоро 70 ...а ти шо, у ботах підробляєш ? тоді тобі, теж на туди ...
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23.04.2025 17:54 Ответить
а вам всім одразу 90. як тільки до діла! можна подумати в 30 ти шусра була би на те, що триндиш!
дуже легко бути недоторканною. якщо ніхто не торкається!
а от попробуй пожити тут, в шкірі мужчини! чи слабо?
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23.04.2025 21:18 Ответить
прізвища прикодонників...але ***** вони тобі? вони "гвинтики", а хто "викрутка" всім відомо
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23.04.2025 17:57 Ответить
ні х.я ...гвінтик кермо тримає ...не треба приховувати довботятлів при службі у Народу !!!
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23.04.2025 18:02 Ответить
гвинтики не винні? в них немає волі, розуму? вони не люди, а гвинтики? чесно-чесно?
може не треба нам таких гвинтиків закисших та ржавих!
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23.04.2025 21:19 Ответить
твоя оцінка "гвинтиків" інша справа, я констатую суть...вона полягаає в тому що пох на прізвища прикордонників, ми знаєио прізвище головного винуватця. андестенд?
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23.04.2025 21:27 Ответить
твоя оцінка гвинтиків -субюєктивна думка! я констатую суть.. - вона полягає в тому. що гвинтики відповідальін за все! бо немає виконавця злочинних наказів - немає і злочинів! "винуватець" НЕ має ніякої вини, поки його слова не будуть виконувати! гвинтики все і тримають1
ТОБІ БЮИТ МАТЕРІАЛЬНУ ЧАСТИНУ повчити рішки1 але де тобі. нетехнарю. а гуманітарію, аке просте розуміти! хоча прикладів в житті і техніці дофіга!
а ти далі себе обманюй! але не мене!
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23.04.2025 21:31 Ответить
багато літер...скороти і спробуй ще раз
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23.04.2025 21:37 Ответить
не осилив, бідолашне! мозок як у горобця коліно!
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23.04.2025 21:39 Ответить
Якщо людина розумна, досвідчена та патріотична - чомусь обов'язково стає для влади кісткою у горлі.
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23.04.2025 17:38 Ответить
А як зелені телепні кричали що Порошенко втече за кордон.
А він повертається кожного разу, та й ще допомогає ЗСУ
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23.04.2025 17:40 Ответить
Якщо тривалий час сидіть на вокзалі, в очікуванні "втечі Порошенка", то можна дочекаться втечі Зеленського... (анекдот з"явився у 2019 році)
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23.04.2025 17:45 Ответить
👏😄
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23.04.2025 17:55 Ответить
На жаль Зеленський так і не став президентом, а грає роль президента ,замість того що б консолідовувати суспільство він все робить що б його розколоти ,а саме краще сказавби що треба понад усе вистояти у війні проти смертельного ворога і було доречно повторити ті слова що він говорив напереджодні виборів я йду на один термін ,але страх за дупу понад усе.
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23.04.2025 17:41 Ответить
підарва зелена ніяк не вгамується
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23.04.2025 17:45 Ответить
нахуа, зебіли?..
Зєля Підєрмачна, в Україні не вітається гнднство, навіть серед ваших з дермаком (притомних) прихильників не вітається...
чмошник, яким би він не був вдягнений-запакований-неголений (типу суворий-незламний) чмошником і залишиться..
нахуа постійно про це усим нагадувати?
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23.04.2025 17:58 Ответить
Політичні банкрути і моральні нікчеми під керівництвом недолугого перешкоджають авторитетному політику працювати на користь України! То кому ж насправді потрібно оголошувати підозру в державній зраді?
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23.04.2025 18:26 Ответить
І страшно те, що усе це діється під оплески юрби, отих дегенератів, фанатів торчка.
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23.04.2025 19:21 Ответить
мені державні структури, - як громадянину та мужчині - перешкоджають жити та тішиися життям! ну то таке. правда?
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23.04.2025 21:16 Ответить
Сам хоч зрозумів, що хотів сказати?
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23.04.2025 21:18 Ответить
в тебе погано з читанням та розумінням? чи з інтелектом все так в тебе погано?
що тобі не зрозуміло з написаного?
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23.04.2025 21:32 Ответить
Те, що ти хамло, яке не вміє грамотно писати і чітко виражати думку, я зрозумів!
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23.04.2025 21:39 Ответить
це все. ан що тебе вистарчило?
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23.04.2025 21:41 Ответить
Эта мышиная возня уже всем стоит поперёк горла, пусть знаю все, придёт время и каждому

воздастся по делам его, да будет так.
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23.04.2025 18:52 Ответить
ну як йому на місці пересічного громадянина-мужчини бути? хоч трішки - сподобалося?
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23.04.2025 21:14 Ответить
ооо..пока в Виинице еще судьи за конфетки работают хорошо))
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24.04.2025 00:33 Ответить
 
 