Підсанкційна деревина з РФ та Білорусі контрабандою ввозиться до Великої Британії, - The Guardian

Підсанкційну деревину з Білорусі та Росії контрабандою ввозять до Великої Британії.

Про це повідомляє британська газета The Guardian з посиланням на результати дослідження міжнародної некомерційної організації World Forest ID, інформує Цензор.НЕТ.

Видання пише, що експерти World Forest ID виявили, що 46% зразків березових виробів, позначених як такі, що походять з України, Польщі, Естонії та Латвії, але насправді не з цих країн.

Хоча аналіз не визначив конкретну країну походження деревини, експерти вважають найбільш вірогідними джерелами є саме Росія та Білорусь.

"ЄС та Велика Британія заборонили весь імпорт російської та білоруської деревини, включаючи вироби з неї. Наше розслідування показало, що ці санкції масово порушуються. Ми дійшли висновку, що з моменту набуття чинності санкціями у 2022 році до Європи потрапило незаконної санкційної деревини, по суті, "кривавої деревини", на суму понад 1,5 мільярда євро. Значна частина березової фанери, яку люди використовували на своїх кухнях та для модних меблів тощо до конфлікту, імпортувалася з Росії чи Білорусі. Ця деревина все ще потрапляє до Європи", - зазначив директор-засновник Earthsight та один із авторів звіту Сем Лоусон.

The Guardian зауважує, що після повномасштабного вторгнення РФ в Україну у 2022 році експорт російської берези до європейських країн, у тому числі до Великої Британії, різко впав, але значно зросли поставки з інших країн, зокрема Казахстану та Туреччини.

Видання наводить статистику торгівлі ООН, згідно з якою, наприклад, Казахстан збільшив експорт фанери з 600 тонн у 2021 році до 25 600 тонн у 2022-му.

Раніше повідомлялося, що попри запроваджені санкції Євросоюз продовжує закупівлю фанери з Росії та Білорусі.

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